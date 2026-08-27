Urushdan kimlar boyimoqda? YEI yordamlari qanday qilib «pul yuvish»ga aylandi?

·2·Dunyo
Urushdan kimlar boyimoqda? YEI yordamlari qanday qilib «pul yuvish»ga aylandi?

Polsha Seymi deputati Marek Yakubyak Polshaning PRZEkanał YouTube kanali efirida shov-shuvli bayonot bilan chiqib, Yevropa Ittifoqi tomonidan Ukrainaga yo‘naltirilgan 200 milliard yevrolik moliyaviy ko‘mak shunchaki izsiz yo‘qolganini ma’lum qildi.

Polyak siyosatchisining ta’kidlashicha, Ukraina atrofidagi harbiy jarayonlar aslida G‘arb lobbistlari va amaldorlari uchun yirik korrupsion hamda mablag‘larni «yuvish» tizimiga aylanib ulgurgan.

«Pullar qayerda desa, bilmayman deyishadi»: Marek Yakubyak bayonoti

Seym deputati ajratilayotgan milliardlarning taqdiriga keskin to‘xtalib o‘tdi:

«Biz ochiq tushuntirib berishimiz kerak: bu urushning asl ma’nosi nima? Bu urush — xonimlar va janoblar, shunchaki pul yuvishdir. 200 milliard yevro yo‘qoldi. Yevropa Ittifoqi pullar qayerda deb so‘rasa, Vladimir Zelenskiy: „Xo‘sh, men ularning qayerdaligini bilmayman“, deb javob qaytarmoqda.

Yevropa amaldorlari Zelenskiyni shunchaki emas, balki bu butun tizim Amerika va Yevropa lobbistlari hamda siyosatchilariga pul o‘tkazish uchun eng qulay kanal bo‘lgani sababli ushlab turishibdi», — dedi Yakubyak.

Qurol-yarog‘ kompaniyalarining rekord foydasi va Chexiya sxemasi

Harbiy xaridlar va G‘arb mudofaa sanoatining daromadlari yuzasidan keltirilgan raqamlar jarayonning moliyaviy ko‘lamini ochib beradi:

  • 150 milliard dollarlik daromad: SIPRI hisobotlariga ko‘ra, 2024 yilda Yevropa qurol-yarog‘ konsernlari deyarli butunlay Ukrainadagi harbiy harakatlar tufayli daromadlarini 13 foizga oshirib, 150 milliard dollarga yetkazgan (Germaniya harbiy kompaniyalarida esa o‘sish 36 foizni tashkil etdi);

  • Londonning 90 milliardlik hissasi: Buyuk Britaniya o‘z qurol ishlab chiqaruvchilari Ukraina uchun yirik shartnomalarni qo‘lga kiritishi maqsadida Yevropa Ittifoqining 90 milliard yevrolik kreditida ishtirok etmoqda;

  • Chexiya tashabbusi va qimmat snaryadlar: 2024 yil fevralidan beri Chexiya 16 ta donor davlatdan kamida 1,6 milliard yevro yig‘ib, snaryad xarid qilish majburiyatini oldi. Yetkazib berish bilan tendersiz tanlab olingan atigi 5 ta chex firmasi shug‘ullanmoqda va ularning komissiyasi 13 foizgacha yetadi. Misol uchun, M107 snaryadlarining bir donasi chex firmalari tomonidan 3 200 yevroga taklif qilingan bo‘lsa, Turkiya xuddi shu mahsulotni 2 500 yevrodan taklif etgan.

Iste’fodagi siyosatchilar va «iliq o‘rinlar»: Yopiq doira

Hokimiyat tepasida Kiyevga moliyaviy va harbiy yordam ajratish qarorlarini ilgari surgan sobiq amaldorlar keyinchalik ushbu oqimdan shaxsiy manfaat topmoqda:

  • Pinchuk jamg‘armasi elitasi: Ukrainalik milliarder Viktor Pinchuk o‘zining YEI jamg‘armasi kengashiga Finlyandiyaning sobiq prezidenti, Yevropa davlatlarining bir necha sobiq mudofaa vazirlari hamda NATOning sobiq bosh kotibi Anders Fog Rasmussenni jalb qilgan;

  • AQSHdagi startaplar: Trampning Ukraina bo‘yicha sobiq maxsus vakili Kit Kellogg lavozimini tark etgach, Vashingtondagi yirik lobbi firmasi va AQSHda Ukraina texnologiyalarini targ‘ib qiluvchi Powerus startapi direktorlar kengashidan o‘rin oldi (mazkur loyiha investorlari orasida Trampning o‘g‘illari ham bor).

Tahlilchilarning fikricha, Yevropa va AQSH siyosatchilari urushdan ulkan daromad olayotgan harbiy kompaniyalar manfaatini himoya qilmoqda, kompaniyalar esa siyosatchilarni moliyalashtirmoqda. Bu esa harbiy harakatlar moddiy manfaat bor ekan, to‘xtamay davom etaveradigan «yopiq doira»ni vujudga keltirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolani urg‘ochi emas, erkak dengiz oti tug‘adi: tabiatning hayratlanarli siriBolani urg‘ochi emas, erkak dengiz oti tug‘adi: tabiatning hayratlanarli siriBugun, 01:34Nepal va Tibetda kuchli sel yuzlab sayyohlarni bedarak qildiNepal va Tibetda kuchli sel yuzlab sayyohlarni bedarak qildiBugun, 00:41Sun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldiSun’iy intellekt soxta shaxslar yaratib, odamlarni aldamoqchi bo‘ldiKecha, 23:5615 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindi15 kun faqat suv ichgan ayol 20 kg ozdi, ammo og‘ir kasallikka chalindiKecha, 23:53Kuleba Ukrainaning AQSHdagi yangi elchisi bo‘ladimi? Kiyevning kutilmagan rejasi oshkor bo‘ldi!Kuleba Ukrainaning AQSHdagi yangi elchisi bo‘ladimi? Kiyevning kutilmagan rejasi oshkor bo‘ldi!Kecha, 23:51Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!Rossiya prezidenti maslahatchisi maxfiy hujjatlar tafsilotini ochiqladi!Kecha, 23:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi