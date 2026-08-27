Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...

·27·Sport
Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...

Avstraliya professional boksining ikki yengilmas yulduzi — Nikita Szyu (12-0-1, 10 KO) hamda Ben Maxoni (17-0-2, 9 KO) o‘rtasidagi markaziy jang kutilmagan natija bilan yakunlandi. 12 raund davom etgan keskin va qonli qarama-qarshilikda hakamlarning fikri bo‘linib ketdi va yakunda durrang qayd etildi.

Hakamlar hujjatidagi baholar quyidagicha ko‘rinish oldi: 117-111, 113-115, 114-114.

Ko‘z yorilishi va taqiqlangan zarba: Jangdagi drama

To‘qnashuv davomida har ikkala bokschi ham jiddiy sinovlarga duch keldi:

  • 3-raunddagi jarohat: Bahsning uchinchi raundida bokschilarning tasodifiy bosh bilan to‘qnashib ketishi oqibatida Nikita Szyuning o‘ng ko‘zi usti qattiq yorilib ketdi va jang qonga belangan holda davom etdi;

  • 9-raund va vaqt to‘xtatilishi: To‘qqizinchi raundda Ben Maxoni beldan pastga taqiqlangan zarba yo‘lladi. Natijada referi jangni to‘xtatib, Szyuga o‘ziga kelib olishi uchun qo‘shimcha vaqt ajratishga majbur bo‘ldi.

Uslublar to‘qnashuvi: Himoya va korpusga zarbalar

Ringdagi 12 raund davomida ikki xil taktik uslub namoyish etildi:

  • Maxonining qarshi hujumlari: Ben Maxoni asosan ikkinchi raqam ostida, himoyadan harakat qildi va asosiy urg‘uni Szyuning boshiga aniq qarshi zarbalar yo‘llashga qaratdi;

  • Szyuning bosimi va korpusi: Nikita Szyu esa odatiga ko‘ra to‘xtovsiz agressiv bosim o‘tkazib, raqibning tanasiga (korpus) og‘ir zarbalar berish orqali Maxonining kuchini kesishga urindi.

Revansh bo‘ladimi? Jangdan keyingi bayonotlar

Jang yakunlangach, bokschilarning ikkinchi to‘qnashuv bo‘yicha munosabati farq qildi:

  • Ben Maxoni: «Men revanshga 100 foiz tayyorman va buni istayman», deya ikkinchi bahsga ochiqligini bildirdi;

  • Nikita Szyu: Mashhur Konstantin Szyuning o‘g‘li Nikita esa hozircha revansh borasida aniq bir qaror aytmadi va rasmiy bayonot berishdan tiyildi.

Ikkala bokschining ham mag‘lubiyatsiz seriyasi saqlanib qolgan bo‘lsa-da, ringdagi ushbu drama revanshga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirib yubordi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!Bugun, 14:17Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Bugun, 12:02«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!Bugun, 11:45«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladi«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladiBugun, 11:40Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Bugun, 11:34Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...Bugun, 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)