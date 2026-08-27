Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...
Avstraliya professional boksining ikki yengilmas yulduzi — Nikita Szyu (12-0-1, 10 KO) hamda Ben Maxoni (17-0-2, 9 KO) o‘rtasidagi markaziy jang kutilmagan natija bilan yakunlandi. 12 raund davom etgan keskin va qonli qarama-qarshilikda hakamlarning fikri bo‘linib ketdi va yakunda durrang qayd etildi.
Hakamlar hujjatidagi baholar quyidagicha ko‘rinish oldi: 117-111, 113-115, 114-114.
Ko‘z yorilishi va taqiqlangan zarba: Jangdagi drama
To‘qnashuv davomida har ikkala bokschi ham jiddiy sinovlarga duch keldi:
3-raunddagi jarohat: Bahsning uchinchi raundida bokschilarning tasodifiy bosh bilan to‘qnashib ketishi oqibatida Nikita Szyuning o‘ng ko‘zi usti qattiq yorilib ketdi va jang qonga belangan holda davom etdi;
9-raund va vaqt to‘xtatilishi: To‘qqizinchi raundda Ben Maxoni beldan pastga taqiqlangan zarba yo‘lladi. Natijada referi jangni to‘xtatib, Szyuga o‘ziga kelib olishi uchun qo‘shimcha vaqt ajratishga majbur bo‘ldi.
Uslublar to‘qnashuvi: Himoya va korpusga zarbalar
Ringdagi 12 raund davomida ikki xil taktik uslub namoyish etildi:
Maxonining qarshi hujumlari: Ben Maxoni asosan ikkinchi raqam ostida, himoyadan harakat qildi va asosiy urg‘uni Szyuning boshiga aniq qarshi zarbalar yo‘llashga qaratdi;
Szyuning bosimi va korpusi: Nikita Szyu esa odatiga ko‘ra to‘xtovsiz agressiv bosim o‘tkazib, raqibning tanasiga (korpus) og‘ir zarbalar berish orqali Maxonining kuchini kesishga urindi.
Revansh bo‘ladimi? Jangdan keyingi bayonotlar
Jang yakunlangach, bokschilarning ikkinchi to‘qnashuv bo‘yicha munosabati farq qildi:
Ben Maxoni: «Men revanshga 100 foiz tayyorman va buni istayman», deya ikkinchi bahsga ochiqligini bildirdi;
Nikita Szyu: Mashhur Konstantin Szyuning o‘g‘li Nikita esa hozircha revansh borasida aniq bir qaror aytmadi va rasmiy bayonot berishdan tiyildi.
Ikkala bokschining ham mag‘lubiyatsiz seriyasi saqlanib qolgan bo‘lsa-da, ringdagi ushbu drama revanshga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirib yubordi.
…