Oktagon boksga qarshi: Tayson Fyuri nega kurashni yoqtirmasligi sirini ochdi

·22·Sport
Oktagon boksga qarshi: Tayson Fyuri nega kurashni yoqtirmasligi sirini ochdi

Og‘ir vazn toifasida jahon boksi afsonasi Tayson Fyuri navbatdagi bayonoti bilan yakkakurash ixlosmandlari diqqat markaziga tushdi. Britaniyalik sobiq jahon chempioni MMA (aralash jang san’ati) bo‘yicha bellashuvlarning qaysi jihati uni o‘ziga jalb qilishi va nima uchun klassik kurashni xushlamasligini ochiq tan oldi.

Shuningdek, «Lozi lord» oktagon ustalarining katta pullik professional boks janglariga o‘tish tendensiyasiga ham baho berdi.

«Faqat yuzga mushtlashgandagina qiziq»: Fyuri MMA haqida

Fyuri aralash yakkakurashlarni to‘liq tushunmasligini, faqatgina stoykadagi shiddatli zarbalar almashinuvini ma’qul ko‘rishini ta’kidladi:

«Rostini aytsam, men MMA haqida deyarli hech narsa bilmayman. Bu sport menga faqat jangchilar tik turib, bir-birining yuziga musht tushirayotgandagina qiziq tuyuladi.

Ammo ular yerga tushib, parterda kurasha boshlasa... Bunday holatni tomosha qilish menga sira yoqmaydi», — dedi sobiq chempion.

MMAchilarning boksga o‘tishi: Hammasini nom va mashhurlik hal qiladi

Oktagon vakillarining boks qoidalari bo‘yicha ringga chiqishi haqida gapirar ekan, Fyuri ushbu jarayonda sportning o‘zi emas, balki sportchining shaxsiy brendi birinchi o‘rinda turishini ta’kidladi:

  • Mashhurlik omili: «Agar gap ommaga yaxshi tanish, o‘z nomini chiqarib ulgurgan yulduzlar haqida borayotgan bo‘lsa, ular istagan sport turiga o‘tishi mumkin deb hisoblayman. Chunki bunday to‘qnashuvlarda asosiy narsa — jangchining obro‘si va mashhurligidir»;

  • Tijoriy manfaat: MMA yulduzlarining boks ringiga qadam qo‘yishi birinchi navbatda katta gonorarlar va shov-shuvli shoular bilan bog‘liq ekani yana bir bor o‘z tasdig‘ini topdi.

Ringdagi so‘nggi muvaffaqiyat

Tayson Fyurining o‘zi hamon faol sport formasini namoyish etishda davom etmoqda:

  • Mariush Vax ustidan g‘alaba: Britaniyalik bokschi so‘nggi bor iyul oyining oxirida ringga ko‘tarilib, polshalik tajribali raqibi Mariush Vaxni 7-raundda texnik nokaut evaziga taslim etgan edi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!Bugun, 14:17Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...Bugun, 14:06Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Bugun, 12:02«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!Bugun, 11:45«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladi«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladiBugun, 11:40Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Bugun, 11:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)