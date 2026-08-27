Oktagon boksga qarshi: Tayson Fyuri nega kurashni yoqtirmasligi sirini ochdi
Og‘ir vazn toifasida jahon boksi afsonasi Tayson Fyuri navbatdagi bayonoti bilan yakkakurash ixlosmandlari diqqat markaziga tushdi. Britaniyalik sobiq jahon chempioni MMA (aralash jang san’ati) bo‘yicha bellashuvlarning qaysi jihati uni o‘ziga jalb qilishi va nima uchun klassik kurashni xushlamasligini ochiq tan oldi.
Shuningdek, «Lozi lord» oktagon ustalarining katta pullik professional boks janglariga o‘tish tendensiyasiga ham baho berdi.
«Faqat yuzga mushtlashgandagina qiziq»: Fyuri MMA haqida
Fyuri aralash yakkakurashlarni to‘liq tushunmasligini, faqatgina stoykadagi shiddatli zarbalar almashinuvini ma’qul ko‘rishini ta’kidladi:
«Rostini aytsam, men MMA haqida deyarli hech narsa bilmayman. Bu sport menga faqat jangchilar tik turib, bir-birining yuziga musht tushirayotgandagina qiziq tuyuladi.
Ammo ular yerga tushib, parterda kurasha boshlasa... Bunday holatni tomosha qilish menga sira yoqmaydi», — dedi sobiq chempion.
MMAchilarning boksga o‘tishi: Hammasini nom va mashhurlik hal qiladi
Oktagon vakillarining boks qoidalari bo‘yicha ringga chiqishi haqida gapirar ekan, Fyuri ushbu jarayonda sportning o‘zi emas, balki sportchining shaxsiy brendi birinchi o‘rinda turishini ta’kidladi:
Mashhurlik omili: «Agar gap ommaga yaxshi tanish, o‘z nomini chiqarib ulgurgan yulduzlar haqida borayotgan bo‘lsa, ular istagan sport turiga o‘tishi mumkin deb hisoblayman. Chunki bunday to‘qnashuvlarda asosiy narsa — jangchining obro‘si va mashhurligidir»;
Tijoriy manfaat: MMA yulduzlarining boks ringiga qadam qo‘yishi birinchi navbatda katta gonorarlar va shov-shuvli shoular bilan bog‘liq ekani yana bir bor o‘z tasdig‘ini topdi.
Ringdagi so‘nggi muvaffaqiyat
Tayson Fyurining o‘zi hamon faol sport formasini namoyish etishda davom etmoqda:
Mariush Vax ustidan g‘alaba: Britaniyalik bokschi so‘nggi bor iyul oyining oxirida ringga ko‘tarilib, polshalik tajribali raqibi Mariush Vaxni 7-raundda texnik nokaut evaziga taslim etgan edi.
…