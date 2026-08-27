Samsung Galaxy S23 Ultra uchun One UI 9 dasturiy taʼminoti tayyorlanmoqda
Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining avvalgi avlod flagmanlari uchun dasturiy taʼminotni yangilash ishlarini boshlab yubordi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uch yillik tarixga ega boʻlgan Galaxy S23 Ultra smartfoni uchun yangi One UI 9 proshivka versiyasi kompaniyaning ichki serverlarida paydo boʻldi. Garchi ishlab chiqaruvchi hozircha ushbu qurilmalar uchun ommaviy beta-dastur boshlanganini rasman eʼlon qilmagan boʻlsa-da, test sinovlarining boshlangani flagman foydalanuvchilarini quvontirishi tabiiy. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ichki serverlarda aniqlangan yangi dasturiy taʼminot S918BXXUAZZHI, S918BOXMAZZHI va S918BXXUAGZHI raqamlari ostidagi sinov yigʻmalari bilan belgjlangan. Ushbu raqamlar aynan Galaxy S23 Ultra modeliga moʻljallanganini koʻrsatadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur qadam Samsung oʻzining 2023-yilda chiqarilgan flagman modellarini kelgusidagi operatsion tizim talablariga moslashtirish jarayonini boshlaganidan dalolat beradi.
Yangi proshivka va uning oʻziga xos xususiyatlariHozirgi vaqtda Android 17 bazasida yaratilgan One UI 9 ning rasmiy beta-versiyasi faqatgina eng soʻnggi Galaxy S26 smartfonlar seriyasi uchungina mavjud xolos. Kompaniya yangi operatsion tizim sinovlarini bosqichma-bosqich kengaytirib borishni rejalashtirgan boʻlib, biroq hozircha bu dastur qachon Galaxy S23 turkumidagi qurilmalarga yetib borishi haqida aniq maʼlumot bermagan.
Shunga qaramay, serverlarda dastlabki test yigʻmalarining paydo boʻlishi jarayon faol bosqichga kirganini anglatadi. Odatda Samsung oʻzining avvalgi yillardagi ilgʻor modellarini yangi funksiyalar va xavfsizlik yamoqlari bilan taʼminlashga alohida eʼtibor qaratadi. Galaxy S23 Ultra foydalanuvchilari yaqin oylarda ochiq beta-test sinovlarida qatnashish imkoniyatiga ega boʻlishlari kutilmoqda.
…