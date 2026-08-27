Samsung Galaxy S23 Ultra uchun One UI 9 dasturiy taʼminoti tayyorlanmoqda

·26·Texno
Samsung Galaxy S23 Ultra uchun One UI 9 dasturiy taʼminoti tayyorlanmoqda

Janubiy Koreyaning texnologiya giganti Samsung oʻzining avvalgi avlod flagmanlari uchun dasturiy taʼminotni yangilash ishlarini boshlab yubordi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, uch yillik tarixga ega boʻlgan Galaxy S23 Ultra smartfoni uchun yangi One UI 9 proshivka versiyasi kompaniyaning ichki serverlarida paydo boʻldi. Garchi ishlab chiqaruvchi hozircha ushbu qurilmalar uchun ommaviy beta-dastur boshlanganini rasman eʼlon qilmagan boʻlsa-da, test sinovlarining boshlangani flagman foydalanuvchilarini quvontirishi tabiiy. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ichki serverlarda aniqlangan yangi dasturiy taʼminot S918BXXUAZZHI, S918BOXMAZZHI va S918BXXUAGZHI raqamlari ostidagi sinov yigʻmalari bilan belgjlangan. Ushbu raqamlar aynan Galaxy S23 Ultra modeliga moʻljallanganini koʻrsatadi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur qadam Samsung oʻzining 2023-yilda chiqarilgan flagman modellarini kelgusidagi operatsion tizim talablariga moslashtirish jarayonini boshlaganidan dalolat beradi.

Yangi proshivka va uning oʻziga xos xususiyatlari

Hozirgi vaqtda Android 17 bazasida yaratilgan One UI 9 ning rasmiy beta-versiyasi faqatgina eng soʻnggi Galaxy S26 smartfonlar seriyasi uchungina mavjud xolos. Kompaniya yangi operatsion tizim sinovlarini bosqichma-bosqich kengaytirib borishni rejalashtirgan boʻlib, biroq hozircha bu dastur qachon Galaxy S23 turkumidagi qurilmalarga yetib borishi haqida aniq maʼlumot bermagan.

Shunga qaramay, serverlarda dastlabki test yigʻmalarining paydo boʻlishi jarayon faol bosqichga kirganini anglatadi. Odatda Samsung oʻzining avvalgi yillardagi ilgʻor modellarini yangi funksiyalar va xavfsizlik yamoqlari bilan taʼminlashga alohida eʼtibor qaratadi. Galaxy S23 Ultra foydalanuvchilari yaqin oylarda ochiq beta-test sinovlarida qatnashish imkoniyatiga ega boʻlishlari kutilmoqda.

SamsungGalaxy S23 UltraOne UI 9AndroidTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi 10 000 mA·ch akkumulyatorli ilk smartfonini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi 10 000 mA·ch akkumulyatorli ilk smartfonini taqdim etdiBugun, 15:28Samsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdiSamsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdiBugun, 09:56Apple kompaniyasi iPhoneʼga oʻchirilgan ilovalarni oʻrnatish yoʻlini yopdiApple kompaniyasi iPhoneʼga oʻchirilgan ilovalarni oʻrnatish yoʻlini yopdiBugun, 02:58Google Pixel 11 Pro smartfonlarida yangi funksiya sababli chiroq zaiflashdiGoogle Pixel 11 Pro smartfonlarida yangi funksiya sababli chiroq zaiflashdiBugun, 02:20Olimlar femptosundalarda zaryadlanuvchi kvant batareyasini yaratishdiOlimlar femptosundalarda zaryadlanuvchi kvant batareyasini yaratishdiBugun, 01:58Android qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladiAndroid qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda