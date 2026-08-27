Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!

·42·Sport
Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!

Hindistonlik 15 yoshli Vandan Alankar Savay jahon shaxmatida shov-shuvli natija qayd etdi. Yosh iste’dod Chess.com platformasidagi Titled Tuesday blis turnirida dunyoning eng kuchli shaxmatchilaridan biri — Magnus Karlsen ustidan g‘alaba qozondi.

Eng qizig‘i, o‘smir shaxmatchi uchun bu g‘alaba olamshumul voqeadek tuyulmadi. U Karlsenni mag‘lub etgach, na bayram qildi, na ijtimoiy tarmoqlarda maqtandi.

Oradan bir necha soat o‘tib, uning ota-onasi kutilmagan haqiqatni bilib qoldi.

Shaxmat afsonasi 50-yurishda taslim bo‘ldi

Vandan Alankar Savay Titled Tuesday turnirida Magnus Karlsenga qarshi o‘tirdi. Yosh shaxmatchi uchun bu oddiy partiya emas edi.

Uning raqibida — jahon shaxmatining eng katta yulduzlaridan biri.

Shunga qaramay, 15 yoshli shaxmatchi hayajonga berilmadi va keskin bahs kechgan partiyada 50-yurishda Karlsen ustidan g‘alaba qozondi.

Bu natija shaxmat muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otdi.

15 yoshli shaxmatchi dunyoning 1-raqamli grossmeysterini mag‘lub etdi. Ammo uning o‘zi bu g‘alabani nishonlashga ham ulgurmadi.

Eng qiziq voqea g‘alabadan keyin sodir bo‘ldi

Ko‘pchilik bunday g‘alabadan keyin nima qilishini tasavvur qilish qiyin emas.

Ijtimoiy tarmoqlarda xabar qoldirish, do‘stlarga aytish, g‘alabani nishonlash...

Ammo Vandan butunlay boshqacha yo‘l tutdi.

U Yevropadagi turnirlardan endigina qaytib kelgan va ancha charchagan edi. Titled Tuesday turnirida to‘rtta partiya o‘tkazgach, ota-onasiga shunchaki charchaganini aytdi.

So‘ng xonasiga kirib, uxlab qoldi.

Qahramon

Natija

Vandan Alankar Savay

15 yosh

Raqib

Magnus Karlsen

Turnir

Titled Tuesday

Platforma

Chess.com

G‘alaba

50-yurishda

G‘alabadan keyin

Uyga kirib, uxlab qoldi

Ota-onasi haqiqatni keyinroq bilib qoldi

Yosh shaxmatchi uchun kun odatdagidek yakunlangan edi.

Ammo ota-onasi keyinroq uning Chess.com profilini tekshirib ko‘rishga qaror qildi. Ana shunda ular kutilmagan natijaga duch kelishdi.

Ularning o‘g‘li shaxmat tarixidagi eng mashhur va kuchli o‘yinchilardan biri — Magnus Karlsenni mag‘lub etgan edi.

Eng hayratlanarlisi, Vandan bu haqda ota-onasiga ham alohida aytmagan.

U shunchaki charchaganini aytdi va uxlashga ketdi.

Nega bu g‘alaba shunchalik katta voqea?

Magnus Karlsen ustidan g‘alaba qozonish har qanday shaxmatchi uchun katta natija hisoblanadi. Ayniqsa, buni atigi 15 yoshli shaxmatchi amalga oshirsa, e’tibor yanada ortadi.

Blis shaxmatida vaqt bosimi, tezkor qarorlar va har bir xatoning qimmati juda yuqori bo‘ladi.

Vandan esa ana shunday sharoitda tajribali va jahon miqyosidagi yulduzga qarshi o‘z imkoniyatidan foydalana oldi.

Bu g‘alabaning eng katta sabog‘i — kutilmagan xotirjamlik

Shov-shuvli g‘alabaning eng qiziq tomoni, ehtimol, hisobning o‘zi emasdir.

15 yoshli shaxmatchi Magnus Karlsenni mag‘lub etdi.

Ammo bu voqeadan keyin uning birinchi rejasi intervyu berish, bayram qilish yoki maqtanish emas edi.

U shunchaki uxlab qoldi.

Ota-onasi esa o‘g‘lining shaxmat afsonasi ustidan qozonilgan shov-shuvli g‘alabasini u uxlab yotgan paytdagina bilib qolishdi.

Shu tariqa Vandan Alankar Savayning Magnus Karlsen ustidan qozongan g‘alabasi nafaqat natijasi, balki uning g‘alabaga bildirgan mutlaqo sokin munosabati bilan ham shaxmat olami e’tiborini tortadigan voqeaga aylandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...Kutilmagan natija: Yengilmas Szyu va Maxoni to‘qnashuvi tafsilotlari...Bugun, 14:06Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Kilian Mbappe tanqidchilarga javob qaytardi: «Kim norozi edi?»Bugun, 12:02«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!«Oltin to'p» sohibi Parijda qoladimi? PSJ Dembele bilan shov-shuvli bitim tayyorlamoqda!Bugun, 11:45«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladi«Havaskor boks yulduzi AQSHda»: Britaniya nashri o‘zbek bokschisining yangi rejalarini ochiqladiBugun, 11:40Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Tayson Fyuri Klichkoni mag‘lub etgach, chuqur depressiyaga tushgani sirini ochdi!Bugun, 11:34Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...Argentina O‘zbekistonga qarshi o‘ynaydimi? Messi masalasi ochiq...Bugun, 11:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)