Shaxmat olamida antiqa sensatsiya: 15 yoshli bolakay Magnus Karlsenni mag‘lub etdi!
Hindistonlik 15 yoshli Vandan Alankar Savay jahon shaxmatida shov-shuvli natija qayd etdi. Yosh iste’dod Chess.com platformasidagi Titled Tuesday blis turnirida dunyoning eng kuchli shaxmatchilaridan biri — Magnus Karlsen ustidan g‘alaba qozondi.
Eng qizig‘i, o‘smir shaxmatchi uchun bu g‘alaba olamshumul voqeadek tuyulmadi. U Karlsenni mag‘lub etgach, na bayram qildi, na ijtimoiy tarmoqlarda maqtandi.
Oradan bir necha soat o‘tib, uning ota-onasi kutilmagan haqiqatni bilib qoldi.
Shaxmat afsonasi 50-yurishda taslim bo‘ldi
Vandan Alankar Savay Titled Tuesday turnirida Magnus Karlsenga qarshi o‘tirdi. Yosh shaxmatchi uchun bu oddiy partiya emas edi.
Uning raqibida — jahon shaxmatining eng katta yulduzlaridan biri.
Shunga qaramay, 15 yoshli shaxmatchi hayajonga berilmadi va keskin bahs kechgan partiyada 50-yurishda Karlsen ustidan g‘alaba qozondi.
Bu natija shaxmat muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otdi.
15 yoshli shaxmatchi dunyoning 1-raqamli grossmeysterini mag‘lub etdi. Ammo uning o‘zi bu g‘alabani nishonlashga ham ulgurmadi.
Eng qiziq voqea g‘alabadan keyin sodir bo‘ldi
Ko‘pchilik bunday g‘alabadan keyin nima qilishini tasavvur qilish qiyin emas.
Ijtimoiy tarmoqlarda xabar qoldirish, do‘stlarga aytish, g‘alabani nishonlash...
Ammo Vandan butunlay boshqacha yo‘l tutdi.
U Yevropadagi turnirlardan endigina qaytib kelgan va ancha charchagan edi. Titled Tuesday turnirida to‘rtta partiya o‘tkazgach, ota-onasiga shunchaki charchaganini aytdi.
So‘ng xonasiga kirib, uxlab qoldi.
Qahramon
Natija
Vandan Alankar Savay
15 yosh
Raqib
Magnus Karlsen
Turnir
Titled Tuesday
Platforma
G‘alaba
50-yurishda
G‘alabadan keyin
Uyga kirib, uxlab qoldi
Ota-onasi haqiqatni keyinroq bilib qoldi
Yosh shaxmatchi uchun kun odatdagidek yakunlangan edi.
Ammo ota-onasi keyinroq uning Chess.com profilini tekshirib ko‘rishga qaror qildi. Ana shunda ular kutilmagan natijaga duch kelishdi.
Ularning o‘g‘li shaxmat tarixidagi eng mashhur va kuchli o‘yinchilardan biri — Magnus Karlsenni mag‘lub etgan edi.
Eng hayratlanarlisi, Vandan bu haqda ota-onasiga ham alohida aytmagan.
U shunchaki charchaganini aytdi va uxlashga ketdi.
Nega bu g‘alaba shunchalik katta voqea?
Magnus Karlsen ustidan g‘alaba qozonish har qanday shaxmatchi uchun katta natija hisoblanadi. Ayniqsa, buni atigi 15 yoshli shaxmatchi amalga oshirsa, e’tibor yanada ortadi.
Blis shaxmatida vaqt bosimi, tezkor qarorlar va har bir xatoning qimmati juda yuqori bo‘ladi.
Vandan esa ana shunday sharoitda tajribali va jahon miqyosidagi yulduzga qarshi o‘z imkoniyatidan foydalana oldi.
Bu g‘alabaning eng katta sabog‘i — kutilmagan xotirjamlik
Shov-shuvli g‘alabaning eng qiziq tomoni, ehtimol, hisobning o‘zi emasdir.
15 yoshli shaxmatchi Magnus Karlsenni mag‘lub etdi.
Ammo bu voqeadan keyin uning birinchi rejasi intervyu berish, bayram qilish yoki maqtanish emas edi.
U shunchaki uxlab qoldi.
Ota-onasi esa o‘g‘lining shaxmat afsonasi ustidan qozonilgan shov-shuvli g‘alabasini u uxlab yotgan paytdagina bilib qolishdi.
Shu tariqa Vandan Alankar Savayning Magnus Karlsen ustidan qozongan g‘alabasi nafaqat natijasi, balki uning g‘alabaga bildirgan mutlaqo sokin munosabati bilan ham shaxmat olami e’tiborini tortadigan voqeaga aylandi.
…