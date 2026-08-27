Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)

·0·Madaniyat
Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)

O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining shonli 35 yillik to‘yi munosabati bilan poytaxtimiz bo‘ylab keng qamrovli bayram sayillari, tantanali konsert dasturlari va turli madaniy-ma’rifiy tadbirlar start oldi.

27 avgust kuni Toshkent shahrining bir qator markaziy istirohat bog‘lari hamda ochiq maydonlarida aholi va shahrimiz mehmonlari uchun qiziqarli shou-dasturlar, milliy o‘yinlar va hunarmandchilik yarmarkalari tashkil etiladi.

Bayram tadbirlari manzillari va vaqti:

Shahar aholisi o‘zlariga qulay bo‘lgan quyidagi tuman va lokatsiyalarda bayram shukuhini his etishlari mumkin:

  • Yakkasaroy tumani: Pushkin maydoni — soat 18:00 da;

  • Sergeli tumani: Markaziy bog‘ — soat 18:00 da;

  • Uchtepa tumani: Tuman hokimligi oldidagi ochiq maydon — soat 18:30 da;

  • Olmazor tumani: «River Park» maydoni — soat 18:00 da;

  • Mirobod tumani: Furqat nomidagi istirohat bog‘i — soat 14:00 dan 22:00 gacha;

  • Chilonzor tumani: G‘afur G‘ulom nomidagi madaniyat va istirohat bog‘i — soat 14:00 da.

Bayram dasturidan nimalar o‘rin olgan?

Sayil maydonlariga tashrif buyuruvchilarni boy va rang-barang ko‘ngilochar dasturlar kutmoqda:

  • Estrada va folklor: Mashhur san’atkorlar, yosh ijrochilar va folklor jamoalarining jonli konsertlari;

  • Ko‘rgazmalar va kitob yarmarkalari: Xalq amaliy san’ati durdonalari, milliy hunarmandchilik mahsulotlari ko‘rgazmalari hamda bayramona kitob savdosi;

  • Milliy sport musobaqalari: Muxlislar o‘rtasida o‘zbek milliy kurashi, shaxmat-shashka bellashuvlari hamda qiziqarli arqon tortish musobaqalari o‘tkaziladi.

Poytaxt bo‘ylab tashkil etilayotgan ushbu sayillar oilaviy hordiq chiqarish va Mustaqillik kayfiyatini baham ko‘rish uchun ajoyib imkoniyatdir.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdi“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdiBugun, 15:21Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)Bugun, 15:03Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)Bugun, 10:52Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Bugun, 10:13«Eshitib yig‘lab yubordim»: Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» bo‘ldi (video)«Eshitib yig‘lab yubordim»: Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» bo‘ldi (video)Bugun, 08:41Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» mukofotini shaxsan Prezidentdan qabul qilib oldiYulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» mukofotini shaxsan Prezidentdan qabul qilib oldiBugun, 08:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi