Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)
O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining shonli 35 yillik to‘yi munosabati bilan poytaxtimiz bo‘ylab keng qamrovli bayram sayillari, tantanali konsert dasturlari va turli madaniy-ma’rifiy tadbirlar start oldi.
27 avgust kuni Toshkent shahrining bir qator markaziy istirohat bog‘lari hamda ochiq maydonlarida aholi va shahrimiz mehmonlari uchun qiziqarli shou-dasturlar, milliy o‘yinlar va hunarmandchilik yarmarkalari tashkil etiladi.
Bayram tadbirlari manzillari va vaqti:
Shahar aholisi o‘zlariga qulay bo‘lgan quyidagi tuman va lokatsiyalarda bayram shukuhini his etishlari mumkin:
Yakkasaroy tumani: Pushkin maydoni — soat 18:00 da;
Sergeli tumani: Markaziy bog‘ — soat 18:00 da;
Uchtepa tumani: Tuman hokimligi oldidagi ochiq maydon — soat 18:30 da;
Olmazor tumani: «River Park» maydoni — soat 18:00 da;
Mirobod tumani: Furqat nomidagi istirohat bog‘i — soat 14:00 dan 22:00 gacha;
Chilonzor tumani: G‘afur G‘ulom nomidagi madaniyat va istirohat bog‘i — soat 14:00 da.
Bayram dasturidan nimalar o‘rin olgan?
Sayil maydonlariga tashrif buyuruvchilarni boy va rang-barang ko‘ngilochar dasturlar kutmoqda:
Estrada va folklor: Mashhur san’atkorlar, yosh ijrochilar va folklor jamoalarining jonli konsertlari;
Ko‘rgazmalar va kitob yarmarkalari: Xalq amaliy san’ati durdonalari, milliy hunarmandchilik mahsulotlari ko‘rgazmalari hamda bayramona kitob savdosi;
Milliy sport musobaqalari: Muxlislar o‘rtasida o‘zbek milliy kurashi, shaxmat-shashka bellashuvlari hamda qiziqarli arqon tortish musobaqalari o‘tkaziladi.
Poytaxt bo‘ylab tashkil etilayotgan ushbu sayillar oilaviy hordiq chiqarish va Mustaqillik kayfiyatini baham ko‘rish uchun ajoyib imkoniyatdir.
…