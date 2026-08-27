Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)

·94·Madaniyat
Avaz Oxunning qaynona va kelin haqidagi hangomasi zalni larzaga keltirdi! (Video)

O‘zbek sahnasining taniqli qiziqchisi Avaz Oxun o‘zining navbatdagi konsert dasturida xalq orasidagi eng dolzarb va hamisha kuyunchak mavzulardan biri — qaynona va kelin munosabatlarini o‘ziga xos nozik hajv orqali talqin qildi. Uning «Qizim senga gapiraman, kelinim sen eshit» maqoliga hamohang tarzda tayyorlangan yangi sahna ko‘rinishi tomoshabinlar tomonidan gulduros olqishlar va qahqahalar bilan kutib olindi.

So‘z ustasi oiladagi ichki pichinglar va gap qochirish san’atini uy hayvonlari — mushuk hamda it misolida yuksak mahorat bilan ijro etib berdi.

«Mening uyimga yotgani kelganmisan?»: Qaynonaning mushukka «hujumi»

Qiziqchi qaynonaning kelinga to‘g‘ridan to‘g‘ri gapira olmay, aybni beozorgina yotgan pishakka to‘nkash sahnasini kulgili tarzda tasvirladi:

«Qaynona juda „shustraya“ ekan, kelinni tarbiyalashning yangi yo‘lini topibdi. Kelinning yonida yotgan mushukni borib bir tepibdi-da:

„Ha, miyovlamay o‘l, yotaverasanmi? Mening uyimga yotgani kelganmisan? Tong otgani qachon edi, kasofati? Qo‘shnilarni mushugi hovlini supurib bo‘ldi, sen bo‘lsang yotibsan uyimda haliyam, hey yotmay o‘l!“ — dermish.

Mushuk hayron: „Nima deyapti bu xotin, tushunmayapman?“ Zato kelin hammasini juda yaxshi tushunib olibdi».

«Rossiyadagi kuchugi uxlatmadi»: Kelinning it orqali qaytargan zarbasi

Kelin ham bunday piching oldida jim turmay, «gapni egasiga yetkazish»ning antiqa yo‘lini qo‘llagan:

  • Itni tepish va javob: Kelin o‘rnidan turib, avval mushukka qarab: «Bizning gapimiz bu, sen aralashma», debdi-da, hovliga chiqib yotgan itni bir tepibdi;

  • Kelinning zaharxandasi: It «Av!» desa, kelin: «Ha, akillamay o‘l! Men shu xonadonga kelganimdan beri akillaysan. Men sening akillashingni eshitgani kelganmanmi bu yerga? Qo‘shnining itini qara, bir marta „ak“ demaydi. Kechasi bilan Rossiyadagi kuchugi uxlatmadi „sog‘indim, sog‘indim jonim“ deb... Ha, sog‘ingan bo‘lsang, ke-ye-ye-l!», deya qaynonasiga munosib javob qaytargan.

Zaldagi qahqaha va muxlislar olqishi

Avaz Oxunning o‘ziga xos yuz ifodalari, ovoz tembri va harakatlari zal to‘la tomoshabinlarni kulgidan to‘xtata olmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalayotgan ushbu lavha foydalanuvchilar tomonidan «hayotiy va juda o‘rinli hajv» sifatida baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)Toshkentning bayramona afishasi: 27 avgust kuni qayerga borish mumkin? (Manzillar va vaqtlar)Bugun, 16:05“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdi“Uyda yolg‘iz 2” aktyori Tim Karri 80 yoshida vafot etdiBugun, 15:21Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)Nasiba Abdullayeva tojikistonlik qizaloq bilan «Bari gal»ni kuyladi (Yuraklarni larzaga solgan duet)Bugun, 10:52Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Milena Matmusayeva «Ko‘kcha — Oqtepa»ni talaffuz qila olmay kulgiga qoldi! (Video)Bugun, 10:13«Eshitib yig‘lab yubordim»: Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» bo‘ldi (video)«Eshitib yig‘lab yubordim»: Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» bo‘ldi (video)Bugun, 08:41Yulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» mukofotini shaxsan Prezidentdan qabul qilib oldiYulduz Turdiyeva «O‘zbekiston xalq artisti» mukofotini shaxsan Prezidentdan qabul qilib oldiBugun, 08:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi