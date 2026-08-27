Xiaomi kompaniyasi 10 000 mA·ch akkumulyatorli ilk smartfonini taqdim etdi

·14·Texno
Xiaomi kompaniyasi 10 000 mA·ch akkumulyatorli ilk smartfonini taqdim etdi

Xiaomi kompaniyasi Yaponiya bozorida oʻz tarixida ilk bor ulkan — 10 000 mA·ch sigʻimli akkumulyator bilan jihozlangan Redmi Note 17 Pro Max 5G smartfonini sotuvga chiqardi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, muhandislar rekord darajadagi quvvatni taʼminlash barobarida qurilmaning qalinligini 8,57 mm va vaznini 229,5 gramm darajasida saqlab qolishga muvaffaq boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Texnik imkoniyatlar va unumdorlik

Yangi smartfon Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 protsessori bazasida ishlaydi va Android 16 operatsion tizimining soʻnggi versiyasini olgan. Qurilma 100 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasini hamda 27 vattgacha boʻlgan teskari quvvatlash funksiyasini qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa boshqa gadjetlarni ham quvvatlantirish imkonini beradi.

Model 6,83 dyuymli OLED displey bilan jihozlangan boʻlib, ekran 1,5K oʻlchamni va 120 Hz kadrlar chastotasini namoyish etadi. Asosiy kamerada 50 va 8 megapikselli sensorlar oʻrnatilgan boʻlsa, old kamera aniqligi 32 megapikselni tashkil etadi.

Himoya va uzoq muddatli qoʻllab-quvvatlash

Ishlab chiqaruvchi mazkur qurilma xavfsizligi va barqarorligiga alohida eʼtibor qaratgan. Xususan, korpus chang va namlikdan toʻliq himoya qiluvchi IP68 standartiga ega. Shuningdek, Xiaomi ushbu smartfon uchun olti yil davomida xavfsizlik yangilanishlarini chiqarishni vaʼda qilmoqda.

Yaponiyadagi dastlabki aksiya doirasida Redmi Note 17 Pro Max modeli 69 980 iyen (taxminan 440 dollar) narxida sotilmoqda. Mazkur maxsus taklif joriy yilning 14 oktyabriga qadar amal qilishi koʻrsatib oʻtilgan.

Arzonroq Redmi 17 4G modeli

Taqdimot doirasida Xiaomi bir vaqtning oʻzida Redmi 17 4G arzonroq smartfonini ham namoyish etdi. Ushbu qurilma MediaTek Helio G91 Ultra protsessori, 7500 mA·ch akkumulyator va 45 vattli quvvatlash bloki bilan taʼminlangan.

Ushbu model 6,9 dyuymli HD+ va 120 Hz chastotali ekran, 50 megapikselli asosiy hamda 8 megapikselli old kameraga ega. Operativ va doimiy xotirasi 4/128 GB boʻlgan versiyaning narxi 29 980 iyen (taxminan 190 dollar) etib belgilangan.

XiaomiRedmi Note 17 Pro MaxSmartfonTexnologiyalarAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S23 Ultra uchun One UI 9 dasturiy taʼminoti tayyorlanmoqdaSamsung Galaxy S23 Ultra uchun One UI 9 dasturiy taʼminoti tayyorlanmoqdaBugun, 15:00Samsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdiSamsung flagmanlari uchun avgust oyi xavfsizlik patchi chiqdiBugun, 09:56Apple kompaniyasi iPhoneʼga oʻchirilgan ilovalarni oʻrnatish yoʻlini yopdiApple kompaniyasi iPhoneʼga oʻchirilgan ilovalarni oʻrnatish yoʻlini yopdiBugun, 02:58Google Pixel 11 Pro smartfonlarida yangi funksiya sababli chiroq zaiflashdiGoogle Pixel 11 Pro smartfonlarida yangi funksiya sababli chiroq zaiflashdiBugun, 02:20Olimlar femptosundalarda zaryadlanuvchi kvant batareyasini yaratishdiOlimlar femptosundalarda zaryadlanuvchi kvant batareyasini yaratishdiBugun, 01:58Android qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladiAndroid qurilmalaridan Windows kompyuterini boshqarish imkoniyati yaratiladiBugun, 01:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda
Kawasaki toʻrt oyoqli Corleo robotini seriyali ishlab chiqarishga tayyorlamoqda