Har beshinchi o‘zbekistonlik qarzdor: Markaziy bank kredit bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochdi

·0·Iqtisodiyot
Har beshinchi o‘zbekistonlik qarzdor: Markaziy bank kredit bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochdi

Markaziy bank O‘zbekistonda ilk bor Milliy moliyaviy ommaboplik indeksi natijalarini e’lon qildi. Hisobotda mamlakatdagi katta yoshli aholining kredit olish faolligi, qarzdorlik darajasi va mikromoliya tashkilotlariga bo‘lgan talab bo‘yicha muhim statistik ko‘rsatkichlar ochiqlandi.

Ma’lumotlarga qaraganda, bugungi kunda yurtimizda har beshinchi katta yoshli fuqaro bank kreditlaridan foydalanmoqda, qarz oluvchilarning salmoqli qismi esa bir nechta kredit majburiyatini bir vaqtda to‘lamoqda.

1 kishiga 1,7 ta kredit: Aholining qarzdorlik statistikasi

Markaziy bank tahlillari fuqarolarning kredit bozoridagi ishtiroki bo‘yicha quyidagi asosiy ko‘rsatkichlarni ko‘rsatdi:

  • Har beshinchi kishi qarz olgan: Katta yoshdagi aholining 20 foizi tijorat banklarida amaldagi faol kredit hisobvaraqlariga ega;

  • Mikromoliya xizmatlari: Aholining yana 7 foizi mikromoliya tashkilotlari va lombardlar xizmatidan foydalanib kelmoqda;

  • Bir vaqtda bir nechta kredit: Bankdan qarz olgan mijozlarning 29 foizi bir vaqtning o‘zida bittadan ortiq kredit majburiyatiga ega. O‘rtacha hisobda esa har bir qarz oluvchiga 1,7 ta kredit to‘g‘ri kelmoqda.

80% kreditlar onlayn berilmoqda: Tezlik va nazorat

Mamlakat moliya bozorida raqamlashtirish jarayonlari keskin oshgani sababli chakana qarzlarni olish tartibi sezilarli darajada yengillashgan:

  • Inson omilisiz rasmiylashtirish: Yangi chakana kreditlarning qariyb 80 foizi bank xodimlari aralashuvisiz, skoring va avtomatlashtirilgan tizimlar orqali onlayn tarzda ajratilmoqda;

  • 98 foizlik ma’lumotlar bazasi: Katta yoshdagi fuqarolarning 98 foizi to‘g‘risidagi moliyaviy ma’lumotlar yagona Kredit byurosi bazasiga kiritilgan. Bu tijorat banklariga mijozning qarz yukini oldindan aniqlash va to‘lov qobiliyatini baholash imkonini bermoqda.

Ortiqcha qarzdorlik xavfi: Markaziy bank nimadan ogohlantirdi?

Kredit olish imkoniyatlari kengaygani sari regulyator ortiqcha moliyaviy yuk va qarz botqog‘iga botish xavfidan ogohlantirmoqda:

  • To‘lov qobiliyatini baholash: Markaziy bank har bir fuqaroning barcha majburiyatlarini to‘liq hisobga olish va kredit shartlarini uning real daromadiga moslashtirish zarurligini ta’kidladi;

  • Xavflarni oldindan jilovlash: Asosiy maqsad — aholi o‘rtasida surunkali qarzdorlik yuzaga kelishining oldini olish va bank tizimi barqarorligini saqlashdan iborat.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

28 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda28 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 11:0727 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:4427 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 11:3226 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25.08, 17:46Ko‘pchilik bilmaydigan yashirin shartlar: eng yuqori foizli omonatlar qaysi banklarda?Ko‘pchilik bilmaydigan yashirin shartlar: eng yuqori foizli omonatlar qaysi banklarda?25.08, 17:14O‘zbekistonning davlat qarzi 48,3 mlrd dollarga yetdiO‘zbekistonning davlat qarzi 48,3 mlrd dollarga yetdi25.08, 16:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
26 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda