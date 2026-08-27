1 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!

·40·O‘zbekiston
1 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!

O‘zbekistondagi davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida (bog‘chalarda) bolalar ta’minoti uchun ota-onalar to‘lovi 1 sentyabrdan boshlab qayta ko‘rib chiqiladi.

Vazirlar Mahkamasining 24 avgustdagi tegishli qaroriga asosan, endilikda bog‘cha to‘lovlari miqdori to‘g‘ridan to‘g‘ri Bazaviy hisoblash miqdoriga (BHM) bog‘landi. Mamlakatda 1 sentyabrdan BHM 412 ming so‘mdan 440 ming so‘mga (qariyb 6,8 foizga) oshirilishi ortidan bog‘cha badallari ham mutanosib ravishda o‘zgardi.

9 soatlik guruhlar uchun hududlar kesimidagi yangi tariflar

Eng ko‘p talab etiladigan ommabop 9 soatlik ish tartibidagi bog‘chalar uchun oylik to‘lov hududga qarab 8,5 ming so‘mdan 18,5 ming so‘mgacha qimmatlashadi:

  • Toshkent shahri bo‘yicha: taxminan 290,5 ming so‘m;

  • Viloyat markazlari bo‘yicha: taxminan 280,9 ming so‘m;

  • Tuman markazlari bo‘yicha: taxminan 190,1 ming so‘m;

  • Qishloq joylari bo‘yicha: taxminan 133,5 ming so‘m.

Asosiy yangilik: To‘lovlar endi avtomatik ravishda oshadi

Ilgari davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar alohida qarorlar bilan muayyan qat’iy summalarda belgilab kelinar edi:

  • Avtomatik indeksatsiya: Yangi qarorga muvofiq, to‘lovlar BHMga biriktirilgani bois, kelgusida mamlakatda BHM miqdori oshgan sari bog‘cha pullari ham avtomatik ravishda qayta hisoblab boriladi;

  • Imtiyozlar saqlanib qoladi: Bir oiladan davlat bog‘chasiga ikki va undan ortiq farzandi qatnaydigan ota-onalar uchun belgilangan amaldagi barcha imtiyozli tariflar va chegirmalar o‘z kuchida qoladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdi«O‘zbekiston — 2030» strategiyasi: 9 ta ko‘rsatkich «qizil» hududga kirdiBugun, 16:46Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?Saida Mirziyoyeva Xitoy vakili bilan uchrashdi: Muzokarada nimalar kelishib olindi?Kecha, 18:44Mustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladiMustaqillikning 35 yilligi: Prezident davlat mukofotlari sohiblarini tabrikladiKecha, 17:571 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadi1 sentyabrdan davlat bog‘chalarida to‘lovlar qimmatlashadiKecha, 16:02Davlat mehnat inspeksiyasi “Ochiq budjet” bo‘yicha ogohlantirish berdiDavlat mehnat inspeksiyasi “Ochiq budjet” bo‘yicha ogohlantirish berdiKecha, 15:10Endi telefon raqami orqali pul o‘tkazish mumkinEndi telefon raqami orqali pul o‘tkazish mumkinKecha, 14:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi
Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandi