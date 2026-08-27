1 sentyabrdan davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar oshadi — Yangi narxlar va muhim o‘zgarishlar!
O‘zbekistondagi davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida (bog‘chalarda) bolalar ta’minoti uchun ota-onalar to‘lovi 1 sentyabrdan boshlab qayta ko‘rib chiqiladi.
Vazirlar Mahkamasining 24 avgustdagi tegishli qaroriga asosan, endilikda bog‘cha to‘lovlari miqdori to‘g‘ridan to‘g‘ri Bazaviy hisoblash miqdoriga (BHM) bog‘landi. Mamlakatda 1 sentyabrdan BHM 412 ming so‘mdan 440 ming so‘mga (qariyb 6,8 foizga) oshirilishi ortidan bog‘cha badallari ham mutanosib ravishda o‘zgardi.
9 soatlik guruhlar uchun hududlar kesimidagi yangi tariflar
Eng ko‘p talab etiladigan ommabop 9 soatlik ish tartibidagi bog‘chalar uchun oylik to‘lov hududga qarab 8,5 ming so‘mdan 18,5 ming so‘mgacha qimmatlashadi:
Toshkent shahri bo‘yicha: taxminan 290,5 ming so‘m;
Viloyat markazlari bo‘yicha: taxminan 280,9 ming so‘m;
Tuman markazlari bo‘yicha: taxminan 190,1 ming so‘m;
Qishloq joylari bo‘yicha: taxminan 133,5 ming so‘m.
Asosiy yangilik: To‘lovlar endi avtomatik ravishda oshadi
Ilgari davlat bog‘chalari uchun to‘lovlar alohida qarorlar bilan muayyan qat’iy summalarda belgilab kelinar edi:
Avtomatik indeksatsiya: Yangi qarorga muvofiq, to‘lovlar BHMga biriktirilgani bois, kelgusida mamlakatda BHM miqdori oshgan sari bog‘cha pullari ham avtomatik ravishda qayta hisoblab boriladi;
Imtiyozlar saqlanib qoladi: Bir oiladan davlat bog‘chasiga ikki va undan ortiq farzandi qatnaydigan ota-onalar uchun belgilangan amaldagi barcha imtiyozli tariflar va chegirmalar o‘z kuchida qoladi.
…