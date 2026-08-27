Toshkentdagi barcha oliygohlarda darslar soat 08:00 dan boshlanadi!
Toshkent shahridagi transport oqimini tartibga solish, ertalabki tig‘iz vaqtlarda yo‘llarda yuzaga keladigan tirbandliklarni kamaytirish maqsadida muhim qaror qabul qilindi.
2026/2027 o‘quv yilidan e’tiboran poytaxtdagi barcha oliy ta’lim muassasalarida 1-smena o‘quv mashg‘ulotlari ertalab soat 08:00 da boshlanadigan yangi jadval joriy etilmoqda.
Probkalar va jamoat transporti yuklamasi qanday kamayadi?
Mazkur yangi tartib birinchi navbatda shahar infratuzilmasi va harakat xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladi:
Transport oqimini taqsimlash: Darslarning 08:00 dan boshlanishi talabalar oqimini soat 08:30–09:00 oralig‘ida ishga otlanadigan aholi qatlami bilan to‘qnashmasligini ta’minlaydi va metrodagi tirbandliklarni keskin kamaytiradi;
O‘quv jarayonini oqilona tashkil etish: Erta boshlanish kunduzgi va sirtqi ta’lim shaklida tahsil oluvchi talabalar uchun auditoriyalardan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi hamda smenalar o‘rtasidagi oraliqni optimallashtiradi.
Talabalar va pedagoglar uchun qanday o‘zgarishlar bo‘ladi?
Yangi jadval ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilariga bir qator qulayliklar yaratishi kutilmoqda:
Kunni samarali rejalashtirish: Erta tugaydigan darslar talabalarga darsdan tashqari to‘garaklar, sport mashg‘ulotlari, kutubxonalarda mustaqil izlanish va amaliyot o‘tash uchun qo‘shimcha bo‘sh vaqt beradi;
Oliygohlarga rasmiy ko‘rsatma: Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi barcha davlat va nodavlat OTMlar rahbariyati hamda pedagoglar jamoasiga 2026/2027 o‘quv yili tayyorgarligi va dars jadvallarini tuzishda mazkur 08:00 tartibini qat’iy inobatga olish topshirildi.
…