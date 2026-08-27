Toshkentdagi barcha oliygohlarda darslar soat 08:00 dan boshlanadi!

·46·Jamiyat
Toshkentdagi barcha oliygohlarda darslar soat 08:00 dan boshlanadi!

Toshkent shahridagi transport oqimini tartibga solish, ertalabki tig‘iz vaqtlarda yo‘llarda yuzaga keladigan tirbandliklarni kamaytirish maqsadida muhim qaror qabul qilindi.

2026/2027 o‘quv yilidan e’tiboran poytaxtdagi barcha oliy ta’lim muassasalarida 1-smena o‘quv mashg‘ulotlari ertalab soat 08:00 da boshlanadigan yangi jadval joriy etilmoqda.

Probkalar va jamoat transporti yuklamasi qanday kamayadi?

Mazkur yangi tartib birinchi navbatda shahar infratuzilmasi va harakat xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladi:

  • Transport oqimini taqsimlash: Darslarning 08:00 dan boshlanishi talabalar oqimini soat 08:30–09:00 oralig‘ida ishga otlanadigan aholi qatlami bilan to‘qnashmasligini ta’minlaydi va metrodagi tirbandliklarni keskin kamaytiradi;

  • O‘quv jarayonini oqilona tashkil etish: Erta boshlanish kunduzgi va sirtqi ta’lim shaklida tahsil oluvchi talabalar uchun auditoriyalardan foydalanish imkoniyatini kengaytiradi hamda smenalar o‘rtasidagi oraliqni optimallashtiradi.

Talabalar va pedagoglar uchun qanday o‘zgarishlar bo‘ladi?

Yangi jadval ta’lim jarayonining barcha ishtirokchilariga bir qator qulayliklar yaratishi kutilmoqda:

  • Kunni samarali rejalashtirish: Erta tugaydigan darslar talabalarga darsdan tashqari to‘garaklar, sport mashg‘ulotlari, kutubxonalarda mustaqil izlanish va amaliyot o‘tash uchun qo‘shimcha bo‘sh vaqt beradi;

  • Oliygohlarga rasmiy ko‘rsatma: Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi barcha davlat va nodavlat OTMlar rahbariyati hamda pedagoglar jamoasiga 2026/2027 o‘quv yili tayyorgarligi va dars jadvallarini tuzishda mazkur 08:00 tartibini qat’iy inobatga olish topshirildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shukurullo Isroilov yangi lavozimi va negativchilarga javob qaytardi (video)Shukurullo Isroilov yangi lavozimi va negativchilarga javob qaytardi (video)Bugun, 16:01“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruq“5 egizakligini bilib, shokka tushdim”: Andijonda noyob tug‘ruqBugun, 15:47Talabalarga: Kontrakt pulini to‘lash tartibi va muddatlari e’lon qilindiTalabalarga: Kontrakt pulini to‘lash tartibi va muddatlari e’lon qilindiBugun, 10:24Bir yillik qidiruvga yakun yasaldiBir yillik qidiruvga yakun yasaldiBugun, 00:26Kommunal qarzdorliklar undirilmoqdaKommunal qarzdorliklar undirilmoqdaBugun, 00:23Qonuniylik va shaffoflik — ustuvor tamoyil!Qonuniylik va shaffoflik — ustuvor tamoyil!Bugun, 00:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi