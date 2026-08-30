Onasi o‘g‘liga saboq bermoqchi edi, ammo rejasi teskari natija berdi

·99·Dunyo
Onasi o‘g‘liga saboq bermoqchi edi, ammo rejasi teskari natija berdi

Xitoyning Chjetszyan provinsiyasida yashovchi Den ismli ayol o‘qishga qiziqishi pasayib, baholari yomonlashayotgan 17 yoshli o‘g‘li Shenga hayotda pul topish oson emasligini ko‘rsatishga qaror qildi. Bu haqda South China Morning Post xabar berdi.

2024 yil sentyabrida xabar berilgan voqeaga ko‘ra, ona Szyasin shahrida uch yildan ortiq vaqtdan beri qovurilgan tovuq va turli gazaklar sotadigan ko‘cha savdo shoxobchasini yuritgan. U o‘g‘lini ham ushbu ishga jalb qilib, mehnatning mashaqqatini his qilishini istagan.

Shen o‘sha paytda oshpazlik va kasb-hunar maktabida tahsil olgan. Uning o‘qishdagi natijalari pasayib ketgani sabab onasi unga savdo qilib ko‘rishni taklif etgan. Denning maqsadi — o‘g‘liga pul topish qanchalik qiyin ekanini anglatib, o‘qishga jiddiyroq yondashishga undash edi.

Biroq onaning rejasi kutilmagan natija berdi. Shen ishdan qo‘rqish o‘rniga savdoga tez moslashib, mijozlar bilan ishlash va taom tayyorlashni o‘zlashtirdi. U elektr velosipediga savdo qilish uchun kerakli jihozlarni o‘rnatib, ko‘chma savdo nuqtasi tashkil qildi.

Turli xil qovurilgan taomlar suratlari va xitoycha yozuvlari bo‘lgan ko‘chma taom peshtaxtasi.

Yigit har kuni soat 09:00 dan mahsulotlarni tayyorlashni boshlagan, soat 16:00 atrofida savdo joyiga borgan va tungacha ishlagan. Uyiga ko‘pincha soat 03:00 da qaytgan. Savdo joyiga borish uchun taxminan 13 kilometr yo‘l bosgan.

Natijada Shen atigi 10 kun ichida 10 ming yuan, ya’ni taxminan 1400 dollar miqdorida daromad qildi. Uning muvaffaqiyatida mehnati bilan bir qatorda doimiy mijozlarning qo‘llab-quvvatlashi ham muhim bo‘lgan.

Kutilmaganda, bu natija yigitning o‘qishga bo‘lgan qiziqishini yanada pasaytirdi. U maktabni tashlab, savdo bilan shug‘ullanishga qaror qildi. Onasi uni o‘qishni davom ettirishga ko‘ndirishga harakat qilgan bo‘lsa-da, Shen o‘z tanlovida qat’iy qoldi.

Onasi esa o‘g‘lini majburlashdan ko‘ra, uning tanlovini qo‘llab-quvvatlashga qaror qildi. Denning aytishicha, eng muhimi — farzandi sog‘lom, baxtli bo‘lishi va qonunga xilof ish qilmasligi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Finlyandiyalik dengizchi quyosh energiyasida ishlaydigan yaxta yasab, Ibizagacha suzib bordiFinlyandiyalik dengizchi quyosh energiyasida ishlaydigan yaxta yasab, Ibizagacha suzib bordiBugun, 03:36Misrda «Forsaj» uslubida 100 kgdan ortiq tovuq o‘g‘irlandi (video)Misrda «Forsaj» uslubida 100 kgdan ortiq tovuq o‘g‘irlandi (video)Bugun, 03:00AQSHda yovvoyi hayvonlarni vertolyotdan turib ushlashadiAQSHda yovvoyi hayvonlarni vertolyotdan turib ushlashadiBugun, 02:40Mers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchiMers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchiKecha, 22:49Eng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildiEng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildiKecha, 22:44«Dengizdan dengizgacha» rejasi barbod bo‘ldimi? Siyosatshunos Polshaning yangi pozitsiyasini fosh qildi«Dengizdan dengizgacha» rejasi barbod bo‘ldimi? Siyosatshunos Polshaning yangi pozitsiyasini fosh qildiKecha, 22:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi