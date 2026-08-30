Apple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladi
Apple muxlislari yillardan beri kutayotgan buklanuvchi iPhone taqdimotiga sana belgilandi. Kompaniya 9 sentyabr kuni yangi iPhone'lar taqdimotiga bag‘ishlangan tadbir o‘tkazishini rasman e’lon qildi. Ayni shu tadbirda Apple'ning birinchi buklanuvchi smartfoni namoyish etilishi kutilmoqda.
Hozircha qurilmaning rasmiy nomi ma’lum emas. Biroq insayderlar va ixtisoslashgan nashrlar uni iPhone Ultra deb atash mumkinligini bildirmoqda. Qurilma kitob singari ochiladigan konstruksiyaga ega bo‘lishi kutilmoqda.
Apple'ning ilk buklanuvchi iPhone'i qanday bo‘ladi?
Tarqalayotgan ma’lumotlarga ko‘ra, yangi smartfon oddiy iPhone'lardan butunlay boshqacha dizaynga ega bo‘ladi.
Asosiy taxminiy xususiyatlar:
tashqi ekran — 5,5 dyuym atrofida;
ichki, ochilgan ekran — 7,8 dyuym atrofida;
konstruksiya — kitob kabi yon tomonga ochiladi;
qalinligi ochilganda — taxminan 4,5 mm;
biometrik himoya — Face ID o‘rniga Touch ID bo‘lishi mumkin;
orqa kameralar — ikki modulli tizim bo‘lishi kutilmoqda.
Yangi qurilmaning eng katta afzalligi smartfon o‘lchamidagi qurilmani ochganda planshetga yaqin katta ekranga aylantirish imkoniyati bo‘lishi mumkin.
Narxi $2 mingdan ham oshishi mumkin
Buklanuvchi iPhone'ning narxi esa Apple muxlislarini eng ko‘p qiziqtirayotgan masalalardan biri.
Hozirgi ma’lumotlarga ko‘ra, qurilmaning boshlang‘ich narxi $2 000 atrofida yoki undan yuqori bo‘lishi mumkin. Ayrim tahminlarda yuqori xotirali versiyalar $2 500–$3 000 gacha yetishi mumkinligi aytilgan.
Shu sababli u Apple tarixidagi eng qimmat iPhone modellaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Apple'ning birinchi buklanuvchi iPhone'i kompaniya uchun yangi mahsulot toifasining boshlanishi bo‘lishi mumkin.
Eng qiziq savol — uni qachon sotib olish mumkin?
Apple qurilmani 9 sentyabr kuni taqdim etishi kutilmoqda, ammo taqdimot sanasi bilan sotuv boshlanadigan sana bir xil bo‘lmasligi mumkin.
Ayrim xabarlarda ishlab chiqarish murakkabligi sabab buklanuvchi iPhone sotuvi taqdimotdan keyinroq boshlanishi mumkinligi aytilgan. Apple 2017 yilda iPhone X bilan ham shunga o‘xshash yondashuvdan foydalangan.
Qurilmaning cheklangan miqdorda ishlab chiqarilishi va dastlab ayrim bozorlarda sotuvga chiqarilishi mumkinligi haqida ham xabarlar bor. Ammo bu ma’lumotlar hozircha rasman tasdiqlanmagan.
Apple uchun yangi davr boshlanadimi?
Buklanuvchi smartfonlar bozorida Samsung va boshqa ishlab chiqaruvchilar bir necha yildan beri raqobat qilmoqda. Apple esa bu segmentga kirishni ancha vaqt kechiktirdi.
Endi kompaniyaning birinchi buklanuvchi iPhone'i 9 sentyabr kuni sahnaga chiqishi kutilmoqda.
Agar tarqalayotgan ma’lumotlar tasdiqlansa, Apple muxlislari nafaqat yangi iPhone modelini, balki kompaniya tarixidagi birinchi buklanuvchi smartfonni ko‘rishadi. Eng katta savol esa hali ochiq: Apple $2 mingdan yuqori narx belgilagan qurilmasi bilan buklanuvchi smartfonlar bozorini o‘zgartira oladimi?
…