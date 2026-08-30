Apple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladi

·11·Texno
Apple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladi

Apple muxlislari yillardan beri kutayotgan buklanuvchi iPhone taqdimotiga sana belgilandi. Kompaniya 9 sentyabr kuni yangi iPhone'lar taqdimotiga bag‘ishlangan tadbir o‘tkazishini rasman e’lon qildi. Ayni shu tadbirda Apple'ning birinchi buklanuvchi smartfoni namoyish etilishi kutilmoqda.

Hozircha qurilmaning rasmiy nomi ma’lum emas. Biroq insayderlar va ixtisoslashgan nashrlar uni iPhone Ultra deb atash mumkinligini bildirmoqda. Qurilma kitob singari ochiladigan konstruksiyaga ega bo‘lishi kutilmoqda.

Apple'ning ilk buklanuvchi iPhone'i qanday bo‘ladi?

Tarqalayotgan ma’lumotlarga ko‘ra, yangi smartfon oddiy iPhone'lardan butunlay boshqacha dizaynga ega bo‘ladi.

Asosiy taxminiy xususiyatlar:

  • tashqi ekran — 5,5 dyuym atrofida;

  • ichki, ochilgan ekran — 7,8 dyuym atrofida;

  • konstruksiya — kitob kabi yon tomonga ochiladi;

  • qalinligi ochilganda — taxminan 4,5 mm;

  • biometrik himoya — Face ID o‘rniga Touch ID bo‘lishi mumkin;

  • orqa kameralar — ikki modulli tizim bo‘lishi kutilmoqda.

Yangi qurilmaning eng katta afzalligi smartfon o‘lchamidagi qurilmani ochganda planshetga yaqin katta ekranga aylantirish imkoniyati bo‘lishi mumkin.

Narxi $2 mingdan ham oshishi mumkin

Buklanuvchi iPhone'ning narxi esa Apple muxlislarini eng ko‘p qiziqtirayotgan masalalardan biri.

Hozirgi ma’lumotlarga ko‘ra, qurilmaning boshlang‘ich narxi $2 000 atrofida yoki undan yuqori bo‘lishi mumkin. Ayrim tahminlarda yuqori xotirali versiyalar $2 500–$3 000 gacha yetishi mumkinligi aytilgan.

Shu sababli u Apple tarixidagi eng qimmat iPhone modellaridan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Apple'ning birinchi buklanuvchi iPhone'i kompaniya uchun yangi mahsulot toifasining boshlanishi bo‘lishi mumkin.

Eng qiziq savol — uni qachon sotib olish mumkin?

Apple qurilmani 9 sentyabr kuni taqdim etishi kutilmoqda, ammo taqdimot sanasi bilan sotuv boshlanadigan sana bir xil bo‘lmasligi mumkin.

Ayrim xabarlarda ishlab chiqarish murakkabligi sabab buklanuvchi iPhone sotuvi taqdimotdan keyinroq boshlanishi mumkinligi aytilgan. Apple 2017 yilda iPhone X bilan ham shunga o‘xshash yondashuvdan foydalangan.

Qurilmaning cheklangan miqdorda ishlab chiqarilishi va dastlab ayrim bozorlarda sotuvga chiqarilishi mumkinligi haqida ham xabarlar bor. Ammo bu ma’lumotlar hozircha rasman tasdiqlanmagan.

Apple uchun yangi davr boshlanadimi?

Buklanuvchi smartfonlar bozorida Samsung va boshqa ishlab chiqaruvchilar bir necha yildan beri raqobat qilmoqda. Apple esa bu segmentga kirishni ancha vaqt kechiktirdi.

Endi kompaniyaning birinchi buklanuvchi iPhone'i 9 sentyabr kuni sahnaga chiqishi kutilmoqda.

Agar tarqalayotgan ma’lumotlar tasdiqlansa, Apple muxlislari nafaqat yangi iPhone modelini, balki kompaniya tarixidagi birinchi buklanuvchi smartfonni ko‘rishadi. Eng katta savol esa hali ochiq: Apple $2 mingdan yuqori narx belgilagan qurilmasi bilan buklanuvchi smartfonlar bozorini o‘zgartira oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

TSMC va AQSH olimlari sunʼiy intellekt uchun SOT-MRAM xotirasini yaratdiTSMC va AQSH olimlari sunʼiy intellekt uchun SOT-MRAM xotirasini yaratdiBugun, 04:27Apple kompaniyasi iPhone 18 smartfonlari uchun savdo grafigini oʻzgartiradiApple kompaniyasi iPhone 18 smartfonlari uchun savdo grafigini oʻzgartiradiBugun, 02:58Xitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdiXitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdiBugun, 01:51NASA kosmosni oʻrganishda yangi bosqichni boshlaydiNASA kosmosni oʻrganishda yangi bosqichni boshlaydiKecha, 23:57Apple kompaniyasi App Store'dan Lukoyl va Teboil ilovalarini olib tashladiApple kompaniyasi App Store'dan Lukoyl va Teboil ilovalarini olib tashladiKecha, 23:26Huawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdiHuawei qon bosimini oʻlchovchi Watch D3 aqlli soatini namoyish etdiKecha, 18:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi