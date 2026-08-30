Olmaliqdagi bozorda katta yong‘in chiqdi

·35·Jamiyat
Olmaliqdagi bozorda katta yong‘in chiqdi

Bugun, 30 avgust kuni tongda Toshkent viloyatining Olmaliq shahrida joylashgan «Oydin dehqon bozori»da yong‘in sodir bo‘ldi. Bu haqda viloyat Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasi xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, yong‘in soat 05:18 da Olmaliq shahridagi «Hamza» MFY hududida joylashgan bozorda chiqqan. Voqea haqida FVVga xabar kelib tushgach, yong‘in-qutqaruv bo‘linmalari zudlik bilan hodisa joyiga yo‘l olgan.

Qutqaruvchilar yetib kelgach, yong‘inni qurshab olib, uning tarqalishining oldini olgan. Yong‘in soat 07:12 da to‘liq bartaraf etilgan.

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa oqibatida tan jarohati olganlar haqida xabar kelib tushmagan. Bozordagi savdo rastalari va boshqa obyektlarga yetkazilgan zarar miqdori hozircha aniq emas.

Ayni paytda yong‘inning kelib chiqish sabablari hamda yetkazilgan zarar miqdori mutasaddilar tomonidan o‘rganilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalarMaktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalarBugun, 07:14Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?Bugun, 07:071 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?1 sentyabrdan birinchi qavatdagi xonadonlar bo‘yicha qoida o‘zgaradimi?Bugun, 06:56Toshkent osmonida O‘zbekiston bayrog‘i aks etdiToshkent osmonida O‘zbekiston bayrog‘i aks etdiBugun, 02:54Loy ostida kechgan 24 soat: Nepalda 94 yoshli onaxon mo‘jizaviy tarzda qutqarildi (Video)Loy ostida kechgan 24 soat: Nepalda 94 yoshli onaxon mo‘jizaviy tarzda qutqarildi (Video)Kecha, 15:03Murodjon Azimov: «Bu mukofot Qashqadaryo xalqining ko‘ksiga taqildi» (video)Murodjon Azimov: «Bu mukofot Qashqadaryo xalqining ko‘ksiga taqildi» (video)Kecha, 14:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi