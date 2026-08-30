Podmoskoveda 12 yoshli bola o‘ldirildi: gumonda ikki o‘quvchi qiz

·40·Dunyo
Podmoskoveda 12 yoshli bola o‘ldirildi: gumonda ikki o‘quvchi qiz

Rossiyaning Moskva viloyati Orexovo-Zuyevo shahar okrugida 12 yoshli maktab o‘quvchisi o‘ldirildi. Qotillikda gumonlanayotgan 15 va 16 yoshli ikki nafar voyaga yetmagan qiz qo‘lga olingan. Keyinroq sud ularni ikki oy muddatga qamoqqa olish haqida qaror chiqargan. Bu haqda Meduza ma’lum qildi.

Ma’lum bo‘lishicha, bola 26 avgust kuni Kabanovo qishlog‘ida bedarak yo‘qolgan. Uning onasi politsiyaga murojaat qilganidan so‘ng qidiruv ishlari boshlangan. Qidiruvga ko‘ngillilar ham jalb etilgan.

27 avgust kuni bolaning jasadi tashlandiq binodagi podvaldan topilgan. Politsiya ma’lumotiga ko‘ra, uning tanasida zo‘ravonlik alomatlari bo‘lgan va ko‘p sonli pichoq jarohatlari aniqlangan. Holat yuzasidan qotillik bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Tergov doirasida qishloqda yashovchi 15 va 16 yoshli ikki nafar qiz gumonlanuvchi sifatida ushlangan. OAVlar tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, qizlar marhum bolani tanishgan va uni tashlandiq binoga olib borgan bo‘lishi mumkin. Ularning jinoyatni oldindan rejalashtirgani haqida ham ma’lumotlar tarqalgan, ammo bu tafsilotlar hozircha tergovning yakuniy xulosasi sifatida e’lon qilinmagan.

Militsiya xodimlari bino yo‘lagida qo‘li kishanlangan ayollarni olib ketmoqda.

Voqea yuzasidan yana bir versiya keng muhokama qilinmoqda. Unga ko‘ra, gumonlanuvchi qizlar Janubiy Koreyaning mashhur «Kalmar o‘yini» seriali ta’sirida bo‘lgan bo‘lishi mumkin. Marhum bolaning onasi ham tergovda shunday versiya ko‘rib chiqilayotganini aytgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, gumonlanuvchi qizlardan birining xonasida serial qahramonlari tasvirlangan plakatlar bo‘lgan, ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida esa serialdan olingan zo‘ravonlik sahnalari aks etgan videolar uchragan.

Xonada qora kurtka kiygan sarg‘ish sochli ayol o‘tiribdi.

Ayrim OAVlar gumonlanuvchilar qotillikni qandaydir «videochellenj» uchun tasvirga olgani, boshqa manbalar esa ular telefonlarini ataylab uyda qoldirgani haqida yozmoqda. Bu qarama-qarshi ma’lumotlar hozircha rasmiy organlar tomonidan tasdiqlanmagan.

Shuningdek, gumonlanuvchilardan 50 nafarga yaqin kishining ismlari bo‘lgan ro‘yxat topilgani haqida ham xabarlar tarqaldi. Biroq ushbu ma’lumotning ham rasmiy tasdig‘i yo‘q.

Ayni paytda tergov davom etmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar qotillikning aniq sababi, gumonlanuvchilarning harakatlari va jinoyatga olib kelgan holatlarni aniqlamoqda. Shu bois ijtimoiy tarmoqlar va ayrim OAVlarda tarqalayotgan qo‘shimcha versiyalarni hozircha yakuniy haqiqat sifatida qabul qilishga asos yo‘q.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saudiya Arabistonida dunyodagi eng tez attraksion ishlamoqda (video)Saudiya Arabistonida dunyodagi eng tez attraksion ishlamoqda (video)Bugun, 11:34Ayol 11 oylik o‘g‘lini otasiga bermaslik uchun o‘ldirdiAyol 11 oylik o‘g‘lini otasiga bermaslik uchun o‘ldirdiBugun, 11:10«Kalmar o‘yini» sabab 12 yoshli bola o‘ldirildimi?«Kalmar o‘yini» sabab 12 yoshli bola o‘ldirildimi?Bugun, 11:05Finlyandiyalik dengizchi quyosh energiyasida ishlaydigan yaxta yasab, Ibizagacha suzib bordiFinlyandiyalik dengizchi quyosh energiyasida ishlaydigan yaxta yasab, Ibizagacha suzib bordiBugun, 03:36Onasi o‘g‘liga saboq bermoqchi edi, ammo rejasi teskari natija berdiOnasi o‘g‘liga saboq bermoqchi edi, ammo rejasi teskari natija berdiBugun, 03:18Misrda «Forsaj» uslubida 100 kgdan ortiq tovuq o‘g‘irlandi (video)Misrda «Forsaj» uslubida 100 kgdan ortiq tovuq o‘g‘irlandi (video)Bugun, 03:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi