«Atletiko» Sevilyada g‘alaba qozonib, La Liga peshqadamiga aylandi

·12·Sport
«Atletiko» Sevilyada g‘alaba qozonib, La Liga peshqadamiga aylandi

Ispaniya La Ligasining 3-turi doirasida kechgan markaziy uchrashuvlardan birida Madridning «Atletiko» klubi safarda «Sevilya» mehmoni bo‘ldi. Murosasiz kechgan bahsda Diyego Simeone shogirdlari yuqori sinf va aniq taktik o‘yin namoyish etib, mezbonlar darvozasiga 3 ta to‘p kiritdi va 3:1 hisobidagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Mazkur muvaffaqiyat evaziga «matraschilar» o‘z ochkolari sonini 7 taga yetkazib, La Liga turnir jadvalida vaqtinchalik 1-pog‘onaga ko‘tarilib oldi. Mavsumni ikki g‘alaba bilan boshlagan «Sevilya» esa 6 ochko bilan 5-o‘ringa tushdi.

Birinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalar: Baena va Lukman benefisi

Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq madridliklar hujumda katta faollik ko‘rsatishdi:

  • Baenaning chaqmoqdek gollari: 4-daqiqadayoq Aleks Baena hisobni ochdi. 33-daqiqaga kelib esa u raqib darvozasini ikkinchi bor ishg‘ol qilib, o‘z hisobiga dubl yozib qo‘ydi;

  • Lukmandan ishonchli gol: 26-daqiqada yangi xarid Ademola Lukman ham o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘yib, «Atletiko»ning ustunligini 3:0 ko‘rinishiga keltirdi;

  • Mezbonlarning javobi: Ikkinchi bo‘limda «Sevilya» bosimni oshirdi va 66-daqiqada Siyerra hisobni qisqartirishga muvaffaq bo‘ldi (1:3), biroq bu o‘yin natijasini o‘zgartirish uchun kamlik qildi.

Uchrashuv bayonnomasi va jamoalar tarkibi

La Liga. 3-tur

«Sevilya» — «Atletiko» — 1:3

29 avgust, Sevilya, «Ramon Sanches Pisxuan»

Gollar: Siyerra (66) — Baena (4, 33), Lukman (26).

  • «Sevilya»: Vlaxodimos, Iglesias, Kastrin, Salas, Suazo, Agume, Guridi (Kochorashvili, 55), Siyerra (Gonsales, 80), Peke (Romero, 68), Dias (Ejuke, 55), Ure;

  • «Atletiko»: Oblak, Lorente (Ximenes, 66), Pubil, Hansko, Grimaldo, Simeone, Barrios, Hyulmann (Kardoso, 85), Lukman (Ortis, 66), Baena (Mendosa, 85), Li Kang In (Koke, 72);

  • Ogohlantirishlar: Lorente (45+4), Romero (89), Suazo (90+1), Pubil (90+6).

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Inter Mayami»dan 7:1 hisobidagi dahshatli g‘alaba: Messi poker qayd etdi«Inter Mayami»dan 7:1 hisobidagi dahshatli g‘alaba: Messi poker qayd etdiBugun, 07:56«Barselona» Ektor Fortni «Real Sosedad»ga sotdi, ammo bir muhim shart bilan!«Barselona» Ektor Fortni «Real Sosedad»ga sotdi, ammo bir muhim shart bilan!Bugun, 07:49“Inter Mayami” “Monreal”ni mag‘lub etdi, Messi to‘rt bor gol urdi“Inter Mayami” “Monreal”ni mag‘lub etdi, Messi to‘rt bor gol urdiBugun, 07:34Kamoliddin Tojiyev «Neftchi»ga mag‘lubiyat, iste’fo xabarlari va homiylik haqida ochiq gapirdiKamoliddin Tojiyev «Neftchi»ga mag‘lubiyat, iste’fo xabarlari va homiylik haqida ochiq gapirdiBugun, 07:31«Paxtakor»ga tayyorlangan syurpriz ish berdi: «Neftchi» ustozi g‘alaba omillarini izohladi«Paxtakor»ga tayyorlangan syurpriz ish berdi: «Neftchi» ustozi g‘alaba omillarini izohladiBugun, 07:28«Lans» safarda yutqazdi, «Brest» 95-daqiqada durang qayd etdi (To‘liq natijalar)«Lans» safarda yutqazdi, «Brest» 95-daqiqada durang qayd etdi (To‘liq natijalar)Bugun, 07:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)