«Atletiko» Sevilyada g‘alaba qozonib, La Liga peshqadamiga aylandi
Ispaniya La Ligasining 3-turi doirasida kechgan markaziy uchrashuvlardan birida Madridning «Atletiko» klubi safarda «Sevilya» mehmoni bo‘ldi. Murosasiz kechgan bahsda Diyego Simeone shogirdlari yuqori sinf va aniq taktik o‘yin namoyish etib, mezbonlar darvozasiga 3 ta to‘p kiritdi va 3:1 hisobidagi muhim g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Mazkur muvaffaqiyat evaziga «matraschilar» o‘z ochkolari sonini 7 taga yetkazib, La Liga turnir jadvalida vaqtinchalik 1-pog‘onaga ko‘tarilib oldi. Mavsumni ikki g‘alaba bilan boshlagan «Sevilya» esa 6 ochko bilan 5-o‘ringa tushdi.
Birinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalar: Baena va Lukman benefisi
Uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq madridliklar hujumda katta faollik ko‘rsatishdi:
Baenaning chaqmoqdek gollari: 4-daqiqadayoq Aleks Baena hisobni ochdi. 33-daqiqaga kelib esa u raqib darvozasini ikkinchi bor ishg‘ol qilib, o‘z hisobiga dubl yozib qo‘ydi;
Lukmandan ishonchli gol: 26-daqiqada yangi xarid Ademola Lukman ham o‘z nomini tabloga yozdirib qo‘yib, «Atletiko»ning ustunligini 3:0 ko‘rinishiga keltirdi;
Mezbonlarning javobi: Ikkinchi bo‘limda «Sevilya» bosimni oshirdi va 66-daqiqada Siyerra hisobni qisqartirishga muvaffaq bo‘ldi (1:3), biroq bu o‘yin natijasini o‘zgartirish uchun kamlik qildi.
Uchrashuv bayonnomasi va jamoalar tarkibi
La Liga. 3-tur
«Sevilya» — «Atletiko» — 1:3
29 avgust, Sevilya, «Ramon Sanches Pisxuan»
Gollar: Siyerra (66) — Baena (4, 33), Lukman (26).
«Sevilya»: Vlaxodimos, Iglesias, Kastrin, Salas, Suazo, Agume, Guridi (Kochorashvili, 55), Siyerra (Gonsales, 80), Peke (Romero, 68), Dias (Ejuke, 55), Ure;
«Atletiko»: Oblak, Lorente (Ximenes, 66), Pubil, Hansko, Grimaldo, Simeone, Barrios, Hyulmann (Kardoso, 85), Lukman (Ortis, 66), Baena (Mendosa, 85), Li Kang In (Koke, 72);
Ogohlantirishlar: Lorente (45+4), Romero (89), Suazo (90+1), Pubil (90+6).
…