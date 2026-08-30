«Inter Mayami»dan 7:1 hisobidagi dahshatli g‘alaba: Messi poker qayd etdi
Toshkent vaqti bilan bugun, 30 avgust erta tongida «Nu Stedium» stadionida MLS navbatdagi turining markaziy uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. So‘nggi turlarda ochko yo‘qotib kelayotgan «Inter Mayami» jamoasi o‘z muxlislari qarshisida haqiqiy gollar festivalini uyushtirib, «Monreal» darvozasiga naq 7 ta to‘p kiritdi va 7:1 hisobidagi yirik g‘alabani tantana qildi.
Ushbu yorqin muvaffaqiyat evaziga Mayami klubi MLSdagi to‘rt o‘yinlik g‘alabasiz seriyasiga chiroyli tarzda nuqta qo‘ydi.
Kazemironing debyut goli va Messining to‘xtatib bo‘lmas pokeri
Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab mezbonlarning to‘liq ustunligi va ketma-ket xavfli hujumlari ostida kechdi:
Kazemironing MLSdagi ilk goli: O‘yinning 20-daqiqasida jamoaning yangi yulduzi, braziliyalik tajribali yarimhimoyachi Kazemiro Telasko Segoviyaning aniq uzatmasidan so‘ng hisobni ochib, MLSdagi debyut golini nishonladi;
Mehmonlarning javobi: 37-daqiqada «Monreal» yarimhimoyachisi Fabian Gerbers muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da (1:1), mehmonlarning quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi;
Messining shaxsiy benefisi: Birinchi bo‘lim tugashi arafasida yana jamoasini oldinga olib chiqqan Lionel Messi ikkinchi bo‘limda to‘xtatib bo‘lmas darajada o‘ynadi va jami 4 ta gol (poker) kiritdi. Unga Luis Suares hamda Rodrigo De Paul assistentlik qildi;
Suares va Shoudan nuqta: Messining o‘zi ham urugvaylik do‘sti Luis Suaresga golli pas yetkazib berib, uning nomini tabloga yozdirdi. Yakuniy gollardan birini esa zaxiradan maydonga tushgan amerikalik xavbek Aleksandr Shou kiritdi.
Turnir jadvalidagi vaziyat: «Inter Mayami» yetakchilar safida
Ushbu yirik g‘alaba Xerardo Martino shogirdlari uchun turnir jadvalidagi pozitsiyani mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etdi:
Sharqiy konferensiyada 2-o‘rin: «Inter Mayami» 22 ta uchrashuvdan so‘ng o‘z ochkolari sonini 42 taga yetkazib, Sharqiy konferensiya jadvalida ishonchli tarzda 2-o‘rinni egallab turibdi;
«Monreal» quyi pog‘onada: 21 ochkoga ega bo‘lgan Kanada klubi esa konferensiyaning so‘nggi — 14-pog‘onasida qolmoqda.
…