«Inter Mayami»dan 7:1 hisobidagi dahshatli g‘alaba: Messi poker qayd etdi

·26·Sport
«Inter Mayami»dan 7:1 hisobidagi dahshatli g‘alaba: Messi poker qayd etdi

Toshkent vaqti bilan bugun, 30 avgust erta tongida «Nu Stedium» stadionida MLS navbatdagi turining markaziy uchrashuvi bo‘lib o‘tdi. So‘nggi turlarda ochko yo‘qotib kelayotgan «Inter Mayami» jamoasi o‘z muxlislari qarshisida haqiqiy gollar festivalini uyushtirib, «Monreal» darvozasiga naq 7 ta to‘p kiritdi va 7:1 hisobidagi yirik g‘alabani tantana qildi.

Ushbu yorqin muvaffaqiyat evaziga Mayami klubi MLSdagi to‘rt o‘yinlik g‘alabasiz seriyasiga chiroyli tarzda nuqta qo‘ydi.

Kazemironing debyut goli va Messining to‘xtatib bo‘lmas pokeri

Uchrashuv dastlabki daqiqalardan boshlab mezbonlarning to‘liq ustunligi va ketma-ket xavfli hujumlari ostida kechdi:

  • Kazemironing MLSdagi ilk goli: O‘yinning 20-daqiqasida jamoaning yangi yulduzi, braziliyalik tajribali yarimhimoyachi Kazemiro Telasko Segoviyaning aniq uzatmasidan so‘ng hisobni ochib, MLSdagi debyut golini nishonladi;

  • Mehmonlarning javobi: 37-daqiqada «Monreal» yarimhimoyachisi Fabian Gerbers muvozanatni tiklagan bo‘lsa-da (1:1), mehmonlarning quvonchi uzoqqa cho‘zilmadi;

  • Messining shaxsiy benefisi: Birinchi bo‘lim tugashi arafasida yana jamoasini oldinga olib chiqqan Lionel Messi ikkinchi bo‘limda to‘xtatib bo‘lmas darajada o‘ynadi va jami 4 ta gol (poker) kiritdi. Unga Luis Suares hamda Rodrigo De Paul assistentlik qildi;

  • Suares va Shoudan nuqta: Messining o‘zi ham urugvaylik do‘sti Luis Suaresga golli pas yetkazib berib, uning nomini tabloga yozdirdi. Yakuniy gollardan birini esa zaxiradan maydonga tushgan amerikalik xavbek Aleksandr Shou kiritdi.

Turnir jadvalidagi vaziyat: «Inter Mayami» yetakchilar safida

Ushbu yirik g‘alaba Xerardo Martino shogirdlari uchun turnir jadvalidagi pozitsiyani mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etdi:

  • Sharqiy konferensiyada 2-o‘rin: «Inter Mayami» 22 ta uchrashuvdan so‘ng o‘z ochkolari sonini 42 taga yetkazib, Sharqiy konferensiya jadvalida ishonchli tarzda 2-o‘rinni egallab turibdi;

  • «Monreal» quyi pog‘onada: 21 ochkoga ega bo‘lgan Kanada klubi esa konferensiyaning so‘nggi — 14-pog‘onasida qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Atletiko» Sevilyada g‘alaba qozonib, La Liga peshqadamiga aylandi«Atletiko» Sevilyada g‘alaba qozonib, La Liga peshqadamiga aylandiBugun, 07:58«Barselona» Ektor Fortni «Real Sosedad»ga sotdi, ammo bir muhim shart bilan!«Barselona» Ektor Fortni «Real Sosedad»ga sotdi, ammo bir muhim shart bilan!Bugun, 07:49“Inter Mayami” “Monreal”ni mag‘lub etdi, Messi to‘rt bor gol urdi“Inter Mayami” “Monreal”ni mag‘lub etdi, Messi to‘rt bor gol urdiBugun, 07:34Kamoliddin Tojiyev «Neftchi»ga mag‘lubiyat, iste’fo xabarlari va homiylik haqida ochiq gapirdiKamoliddin Tojiyev «Neftchi»ga mag‘lubiyat, iste’fo xabarlari va homiylik haqida ochiq gapirdiBugun, 07:31«Paxtakor»ga tayyorlangan syurpriz ish berdi: «Neftchi» ustozi g‘alaba omillarini izohladi«Paxtakor»ga tayyorlangan syurpriz ish berdi: «Neftchi» ustozi g‘alaba omillarini izohladiBugun, 07:28«Lans» safarda yutqazdi, «Brest» 95-daqiqada durang qayd etdi (To‘liq natijalar)«Lans» safarda yutqazdi, «Brest» 95-daqiqada durang qayd etdi (To‘liq natijalar)Bugun, 07:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)