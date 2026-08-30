Lionel Messi Montreal darvozasiga toʻrtta gol urib, MLS tarixida yangi rekord oʻrnatdi

·7·Sport
Lionel Messi Montreal darvozasiga toʻrtta gol urib, MLS tarixida yangi rekord oʻrnatdi

AQShning Inter Miami klubi MLS doirasida oʻtkazilgan uchrashuvda CF Montreal ustidan 7:1 hisobida yirik gʻalabaga erishdi. Chase Stadium maydonida boʻlib oʻtgan bahs jamoaning oxirgi paytlardagi muvaffaqiyatsizliklar seriyasiga chek qoʻyish bilan birga, argentinalik yulduz Lionel Messining navbatdagi tarixiy rekordini taqdim etdi. Ushbu uchrashuvdagi gʻalaba Mayami jamoasining barcha musobaqalarni oʻz ichiga olgan besh oʻyinlik gʻalabasiz seriyasiga yakun yasadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvdagi hisob 20-daqiqada Brazil terma jamoasi vakili Kazemiro tomonidan ochildi va u yozda jamoaga kelib qoʻshilganidan buyon ilk golini nishonladi. Shundan soʻng maydonda toʻliq Lionel Messining ustunligi boshlandi. Tajribali hujumchi 40-daqiqada jarima zarbasidan soʻng himoyachiga tekib qaytgan toʻpni raqib darvozasiga yoʻllab, ustunlikni mustahkamladi. Ikkinchi boʻlim boshida esa u ajoyib yakkaxon harakat evaziga oʻzining ikkinchi golini kiritdi.

Rekordlar oqshomi va shaxsiy fojea fonidagi matonat

Apple TV xabar berishicha, ushbu oʻyin Lionel Messi uchun ham hissiy jihatdan ogʻir davrga toʻgʻri keldi. Shu oy boshida uning otasi va uzoq yillik vakili Xorxe vafot etgan edi. Shunga qaramay, hujumchi maydonda bor kuchini berib, jamoadoshlariga ham yordam berdi. Xususan, u oʻzini oʻylamay, Luis Suaresni qulay vaziyatga chiqardi va urugvaylik futbolchi jamoaning toʻrtinchi goliga mualliflik qildi.

Oʻyin oxirlariga kelib Lionel Messi oʻz xet-trikini rasmiylashtirdi. U 83-daqiqada darvozabon ustidan toʻpni mohirlik bilan oshirib, hisobni yiriklashtirdi. Bellashuv yakunlanishi arafasida 18 yoshli istiqbolli oʻyinchi Alexander Shaw ham oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻydi. Hakam tomonidan qoʻshib berilgan daqiqalarda esa Messi jarima zarbasidan yana bir bor unumli foydalanib, uchrashuvga yakuniy nuqtani qoʻydi.

Tarixiy koʻrsatkichlar va jamoadoshlarning eʼtirofi

Goal.com va xorijiy OAV maʼlumotlariga koʻra, ushbu poker Lionel Messining faoliyatidagi sakkizinchi toʻrt golli oʻyin boʻldi. Shuningdek, u MLS tarixida 20 ta dubl yoki undan ortiq gol urgan uchrashuvlarga eng tez erishgan futbolchiga aylandi (72 ta oʻyin). Hozirda uning hisobida 19 ta oʻyinda 18 ta gol mavjud boʻlib, u liga toʻpurarlari roʻyxatida peshqadamlik qilmoqda.

Oʻyindan soʻng yarim himoyachi Kazemiro argentinalik futbolchining mahoratiga yuqori baho berdi. "Biz bu onlardan zavqlanishimiz kerak, chunki u tarixing yaratayotgan inson. Uni maydonda koʻrishimiz va u bilan birga raqobatlashishimiz lozim", — deya taʼkidladi braziliyalik futbolchi. Jamoaning vaqtinchalik bosh murabbiyi Gilermo Oyos ham shogirdining harakatlariga qoyil qolganini yashirmadi.

Ushbu yirik gʻalabadan keyin Inter Miami Sharqiy konferensiya turnir jadvalida 2-oʻrinni saqlab qoldi va peshqadam Nashville SC'dan 10 ochko ortda qolmoqda. CF Montreal esa 14-pogʻonada qolmoqda. Mavsumning hal qiluvchi pallasida jamoaning bunday yorqin oʻyin koʻrsatishi muxlislarda katta umid uygʻotmoqda.

Lionel MessiInter MiamiMLSFutbolRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Atletiko» Sevilyada g‘alaba qozonib, La Liga peshqadamiga aylandi«Atletiko» Sevilyada g‘alaba qozonib, La Liga peshqadamiga aylandiBugun, 07:58«Inter Mayami»dan 7:1 hisobidagi dahshatli g‘alaba: Messi poker qayd etdi«Inter Mayami»dan 7:1 hisobidagi dahshatli g‘alaba: Messi poker qayd etdiBugun, 07:56«Barselona» Ektor Fortni «Real Sosedad»ga sotdi, ammo bir muhim shart bilan!«Barselona» Ektor Fortni «Real Sosedad»ga sotdi, ammo bir muhim shart bilan!Bugun, 07:49“Inter Mayami” “Monreal”ni mag‘lub etdi, Messi to‘rt bor gol urdi“Inter Mayami” “Monreal”ni mag‘lub etdi, Messi to‘rt bor gol urdiBugun, 07:34Kamoliddin Tojiyev «Neftchi»ga mag‘lubiyat, iste’fo xabarlari va homiylik haqida ochiq gapirdiKamoliddin Tojiyev «Neftchi»ga mag‘lubiyat, iste’fo xabarlari va homiylik haqida ochiq gapirdiBugun, 07:31«Paxtakor»ga tayyorlangan syurpriz ish berdi: «Neftchi» ustozi g‘alaba omillarini izohladi«Paxtakor»ga tayyorlangan syurpriz ish berdi: «Neftchi» ustozi g‘alaba omillarini izohladiBugun, 07:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)