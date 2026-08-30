Lionel Messi Montreal darvozasiga toʻrtta gol urib, MLS tarixida yangi rekord oʻrnatdi
AQShning Inter Miami klubi MLS doirasida oʻtkazilgan uchrashuvda CF Montreal ustidan 7:1 hisobida yirik gʻalabaga erishdi. Chase Stadium maydonida boʻlib oʻtgan bahs jamoaning oxirgi paytlardagi muvaffaqiyatsizliklar seriyasiga chek qoʻyish bilan birga, argentinalik yulduz Lionel Messining navbatdagi tarixiy rekordini taqdim etdi. Ushbu uchrashuvdagi gʻalaba Mayami jamoasining barcha musobaqalarni oʻz ichiga olgan besh oʻyinlik gʻalabasiz seriyasiga yakun yasadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvdagi hisob 20-daqiqada Brazil terma jamoasi vakili Kazemiro tomonidan ochildi va u yozda jamoaga kelib qoʻshilganidan buyon ilk golini nishonladi. Shundan soʻng maydonda toʻliq Lionel Messining ustunligi boshlandi. Tajribali hujumchi 40-daqiqada jarima zarbasidan soʻng himoyachiga tekib qaytgan toʻpni raqib darvozasiga yoʻllab, ustunlikni mustahkamladi. Ikkinchi boʻlim boshida esa u ajoyib yakkaxon harakat evaziga oʻzining ikkinchi golini kiritdi.
Rekordlar oqshomi va shaxsiy fojea fonidagi matonatApple TV xabar berishicha, ushbu oʻyin Lionel Messi uchun ham hissiy jihatdan ogʻir davrga toʻgʻri keldi. Shu oy boshida uning otasi va uzoq yillik vakili Xorxe vafot etgan edi. Shunga qaramay, hujumchi maydonda bor kuchini berib, jamoadoshlariga ham yordam berdi. Xususan, u oʻzini oʻylamay, Luis Suaresni qulay vaziyatga chiqardi va urugvaylik futbolchi jamoaning toʻrtinchi goliga mualliflik qildi.
Oʻyin oxirlariga kelib Lionel Messi oʻz xet-trikini rasmiylashtirdi. U 83-daqiqada darvozabon ustidan toʻpni mohirlik bilan oshirib, hisobni yiriklashtirdi. Bellashuv yakunlanishi arafasida 18 yoshli istiqbolli oʻyinchi Alexander Shaw ham oʻz nomini tabloga yozdirib qoʻydi. Hakam tomonidan qoʻshib berilgan daqiqalarda esa Messi jarima zarbasidan yana bir bor unumli foydalanib, uchrashuvga yakuniy nuqtani qoʻydi.
Tarixiy koʻrsatkichlar va jamoadoshlarning eʼtirofiGoal.com va xorijiy OAV maʼlumotlariga koʻra, ushbu poker Lionel Messining faoliyatidagi sakkizinchi toʻrt golli oʻyin boʻldi. Shuningdek, u MLS tarixida 20 ta dubl yoki undan ortiq gol urgan uchrashuvlarga eng tez erishgan futbolchiga aylandi (72 ta oʻyin). Hozirda uning hisobida 19 ta oʻyinda 18 ta gol mavjud boʻlib, u liga toʻpurarlari roʻyxatida peshqadamlik qilmoqda.
Oʻyindan soʻng yarim himoyachi Kazemiro argentinalik futbolchining mahoratiga yuqori baho berdi. "Biz bu onlardan zavqlanishimiz kerak, chunki u tarixing yaratayotgan inson. Uni maydonda koʻrishimiz va u bilan birga raqobatlashishimiz lozim", — deya taʼkidladi braziliyalik futbolchi. Jamoaning vaqtinchalik bosh murabbiyi Gilermo Oyos ham shogirdining harakatlariga qoyil qolganini yashirmadi.
Ushbu yirik gʻalabadan keyin Inter Miami Sharqiy konferensiya turnir jadvalida 2-oʻrinni saqlab qoldi va peshqadam Nashville SC'dan 10 ochko ortda qolmoqda. CF Montreal esa 14-pogʻonada qolmoqda. Mavsumning hal qiluvchi pallasida jamoaning bunday yorqin oʻyin koʻrsatishi muxlislarda katta umid uygʻotmoqda.
…