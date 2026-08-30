Finlyandiyalik dengizchi quyosh energiyasida ishlaydigan yaxta yasab, Ibizagacha suzib bordi

·19·Dunyo
Finlyandiyalik dengizchi quyosh energiyasida ishlaydigan yaxta yasab, Ibizagacha suzib bordi

Finlyandiyalik dengizchi Lukas Syoman omborxonada uzunligi 11 metr bo‘lgan, quyosh energiyasida harakatlanadigan yaxta yasadi. U kemani taxminan 200 kun davomida mustaqil ravishda qurgan. Helios 11 deb nomlangan yaxta dengiz fanerasi va shisha tolali plastikdan tayyorlangan bo‘lib, og‘irligi taxminan 1,5 tonnani tashkil qiladi. Bu haqda Layfxaker xabar berdi.

Kemaning yengil konstruksiyasi va quyosh energiyasi tizimi unga yonilg‘i quymasdan Ibizagacha yetib borish imkonini bergan.

Yaxtaning tom qismiga quyosh panellari o‘rnatilgan. Ular 48 voltli akkumulator tizimini quvvatlantiradi. Ob-havo ochiq bo‘lgan paytda panellar soatiga 6 kilovattgacha energiya ishlab chiqaradi. Quyosh yetarli bo‘lmagan vaqtlarda esa kema oldindan to‘plangan energiya zaxirasidan foydalanadi.

Yaxtada elektr plita va kichik muzlatkich ham bor bo‘lib, ular ham akkumulatorlar orqali ishlaydi. Bundan tashqari, qulay shamol bo‘lganda harakatlanish va elektr energiyasini tejash uchun yordamchi yelkan ham o‘rnatilgan.

Lukas Syoman va uning hamrohi Finlyandiyadan yo‘lga chiqib, Shvetsiya, Daniya, Germaniya va Fransiya orqali Ispaniyaga borgan. Safar davomida yaxta kanallar va ochiq suv hududlaridan o‘tib, turli sharoitlarda sinovdan o‘tgan.

Safar paytida bir qator noxush holatlar ham sodir bo‘lgan. Ispaniyaning shaharlaridan birida ekipajning puflanadigan qayig‘i o‘g‘irlangan. Tayyor qayiq topilmagani uchun ular qo‘llaridagi materiallardan foydalanib, uning o‘rniga boshqa qayiq yasashga majbur bo‘lgan.

Keyinroq esa kimdir ko‘prikdan Helios 11 yaxtasining quyosh panellariga tosh otgan. Shunga qaramay, panellar zarar ko‘rmagan va energiya ishlab chiqarishda davom etgan.

GreenMe ma’lumotiga ko‘ra, yaxtaning umumiy bosib o‘tgan masofasi taxminan 5 700 kilometrni tashkil etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misrda «Forsaj» uslubida 100 kgdan ortiq tovuq o‘g‘irlandi (video)Misrda «Forsaj» uslubida 100 kgdan ortiq tovuq o‘g‘irlandi (video)Bugun, 03:00AQSHda yovvoyi hayvonlarni vertolyotdan turib ushlashadiAQSHda yovvoyi hayvonlarni vertolyotdan turib ushlashadiBugun, 02:40Mers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchiMers Leypsigdagi dron hujumida Rossiyani ayblab, ulkan sanksiyalar qo‘llamoqchiKecha, 22:49Eng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildiEng yirik neft bitimi: Tramp global bozorni larzaga solgan kelishuvni e’lon qildiKecha, 22:44«Dengizdan dengizgacha» rejasi barbod bo‘ldimi? Siyosatshunos Polshaning yangi pozitsiyasini fosh qildi«Dengizdan dengizgacha» rejasi barbod bo‘ldimi? Siyosatshunos Polshaning yangi pozitsiyasini fosh qildiKecha, 22:35«Bizni shu qishda sindirmoqchi»: Kuleba Kiyev bo‘yicha kutilayotgan dahshatli rejalarni ochiqladi«Bizni shu qishda sindirmoqchi»: Kuleba Kiyev bo‘yicha kutilayotgan dahshatli rejalarni ochiqladiKecha, 22:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi