Toyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladi

·0·Texno
Toyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladi

Yaponiyaning Toyota avtomobilsozlik giganti oʻzining premium brendi boʻlgan Lexus uchun yangi elektr krossoverini ishlab chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu istiqbolli modelni yigʻish jarayonida Tesla tomonidan ommalashtirilgan ilgʻor texnologiyalar, xususan, yirik alyuminiy quymalarni hosil qiluvchi gigakasting usuli tatbiq etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, gigakasting texnologiyasi koʻplab alohida mayda detallarni bitta yirik konstruksiyaga almashtirish imkonini beradi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonidagi amallarni qisqartirib, tayyor avtomobilning umumiy ogʻirligini sezilarli darajada kamaytiradi. Ayniqsa, elektromobillar uchun bu omil hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki yengilroq kuzov harakatlanish uchun sarflanadigan energiya miqdorini qisqartiradi.

Yangi texnologiyaning afzalliklari

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi Lexus krossoverida gigakasting elementlarining qoʻllanilishi avtomobilning ogʻirligini kamaytirish evaziga uning yurish zaxirasini bir necha foizga oshirishga yordam beradi. Garchi mashinaning boshqa zamonaviy ishlab chiqarish yechimlari sir saqlanayotgan boʻlsa-da, kompaniya eng soʻnggi yondashuvlarni joriy etishga intilayotgani koʻrinib turibdi.

Toyota anʼanaviy tarzda oʻzining eng ilgʻor texnologiyalarini dastlab Yaponiya yoki AQShdagi zavodlarida sinovdan oʻtkazar edi. Biroq bu safar kompaniya rahbariyati tamomila boshqa yoʻldan borib, asosiy eʼtiborni Xitoy bozoriga qaratishga qaror qildi.

Xitoy bozoridagi keskin raqobat

Bunday qarorning asosiy sababi Xitoy elektromobillar bozoridagi shiddatli raqobat bilan izohlanadi. Hozirgi kunda Lexus mazkur segmentda mahalliy ishlab chiqaruvchilardan sezilarli darajada ortda qolmoqda va brendning Xitoydagi liniyasida faqatgina RZ modeli toʻlaqonli elektromobil hisoblanadi.

Shu boisdan, yangi elektr krossoverini ishlab chiqarish Shanxaydagi yangi Toyota zavodida yoʻlga qoʻyilishi rejalashtirilgan. Loyihaning ishga tushishi 2027-yil kuziga moʻljallangan boʻlib, bu qadam brendning Xitoydagi mavqeini tiklashga xizmat qilishi kutilmoqda.

Dastlabki bosqichda ishlab chiqarish hajmi nisbatan kam boʻlib, birinchi yil davomida oyiga atigi 1000 taga yaqin avtomobil yigʻilishi kutilmoqda. Biroq keyinchalik Lexus yillik ishlab chiqarish hajmini oʻn minglab mashinalargacha oshirishni maqsad qilgan.

Hozirgi vaqtda avtomobilning nomi, kuch qurilmasining xususiyatlari, batareya hajmi va aniq yurish masofasi sir saqlanmoqda. Shuningdek, asosiy bozor sifatida Xitoy koʻzda tutilgani sababli, mazkur krossover boshqa mamlakatlarga eksport qilinmasligi ham istisno etilmaydi.

ToyotaLexusGigakastingElektromobilShanxay
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiApple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiBugun, 08:03TSMC va AQSH olimlari sunʼiy intellekt uchun SOT-MRAM xotirasini yaratdiTSMC va AQSH olimlari sunʼiy intellekt uchun SOT-MRAM xotirasini yaratdiBugun, 04:27Apple kompaniyasi iPhone 18 smartfonlari uchun savdo grafigini oʻzgartiradiApple kompaniyasi iPhone 18 smartfonlari uchun savdo grafigini oʻzgartiradiBugun, 02:58Xitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdiXitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdiBugun, 01:51NASA kosmosni oʻrganishda yangi bosqichni boshlaydiNASA kosmosni oʻrganishda yangi bosqichni boshlaydiKecha, 23:57Apple kompaniyasi App Store'dan Lukoyl va Teboil ilovalarini olib tashladiApple kompaniyasi App Store'dan Lukoyl va Teboil ilovalarini olib tashladiKecha, 23:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi