Toyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladi
Yaponiyaning Toyota avtomobilsozlik giganti oʻzining premium brendi boʻlgan Lexus uchun yangi elektr krossoverini ishlab chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu istiqbolli modelni yigʻish jarayonida Tesla tomonidan ommalashtirilgan ilgʻor texnologiyalar, xususan, yirik alyuminiy quymalarni hosil qiluvchi gigakasting usuli tatbiq etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, gigakasting texnologiyasi koʻplab alohida mayda detallarni bitta yirik konstruksiyaga almashtirish imkonini beradi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonidagi amallarni qisqartirib, tayyor avtomobilning umumiy ogʻirligini sezilarli darajada kamaytiradi. Ayniqsa, elektromobillar uchun bu omil hal qiluvchi ahamiyatga ega, chunki yengilroq kuzov harakatlanish uchun sarflanadigan energiya miqdorini qisqartiradi.
Yangi texnologiyaning afzalliklariMutaxassislarning taʼkidlashicha, yangi Lexus krossoverida gigakasting elementlarining qoʻllanilishi avtomobilning ogʻirligini kamaytirish evaziga uning yurish zaxirasini bir necha foizga oshirishga yordam beradi. Garchi mashinaning boshqa zamonaviy ishlab chiqarish yechimlari sir saqlanayotgan boʻlsa-da, kompaniya eng soʻnggi yondashuvlarni joriy etishga intilayotgani koʻrinib turibdi.
Toyota anʼanaviy tarzda oʻzining eng ilgʻor texnologiyalarini dastlab Yaponiya yoki AQShdagi zavodlarida sinovdan oʻtkazar edi. Biroq bu safar kompaniya rahbariyati tamomila boshqa yoʻldan borib, asosiy eʼtiborni Xitoy bozoriga qaratishga qaror qildi.
Xitoy bozoridagi keskin raqobatBunday qarorning asosiy sababi Xitoy elektromobillar bozoridagi shiddatli raqobat bilan izohlanadi. Hozirgi kunda Lexus mazkur segmentda mahalliy ishlab chiqaruvchilardan sezilarli darajada ortda qolmoqda va brendning Xitoydagi liniyasida faqatgina RZ modeli toʻlaqonli elektromobil hisoblanadi.
Shu boisdan, yangi elektr krossoverini ishlab chiqarish Shanxaydagi yangi Toyota zavodida yoʻlga qoʻyilishi rejalashtirilgan. Loyihaning ishga tushishi 2027-yil kuziga moʻljallangan boʻlib, bu qadam brendning Xitoydagi mavqeini tiklashga xizmat qilishi kutilmoqda.
Dastlabki bosqichda ishlab chiqarish hajmi nisbatan kam boʻlib, birinchi yil davomida oyiga atigi 1000 taga yaqin avtomobil yigʻilishi kutilmoqda. Biroq keyinchalik Lexus yillik ishlab chiqarish hajmini oʻn minglab mashinalargacha oshirishni maqsad qilgan.
Hozirgi vaqtda avtomobilning nomi, kuch qurilmasining xususiyatlari, batareya hajmi va aniq yurish masofasi sir saqlanmoqda. Shuningdek, asosiy bozor sifatida Xitoy koʻzda tutilgani sababli, mazkur krossover boshqa mamlakatlarga eksport qilinmasligi ham istisno etilmaydi.
…