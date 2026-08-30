SpaceX Viasat sunʼiy yoʻldoshini bloklashni talab qilmoqda
Ilon Maskga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasi AQSh Federal aloqa komissiyasiga (FCC) murojaat qilib, Viasat kompaniyasining navbatdagi kosmik apparatiga mamlakat bozorida faoliyat yuritishni taqiqlashni talab qildi. Mazkur murojaatga Starlink internet tarmogʻiga yuzaga kelishi mumkin boʻlgan jiddiy xalaqitlar va radiochastota ziddiyatlari sabab qilib koʻrsatilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX rasmiylari FCCdan Viasat-3 F2 sunʼiy yoʻldoshining AQSh hududidagi faoliyatini cheklashni soʻramoqda. Kompaniya fikricha, mazkur kosmik apparat isteʼmolchilarga internet xizmatlarini koʻrsatishda tarmoq barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi va mijozlar uchun qator qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.
Muzokaralar natijasiz yakunlandiTarqatilgan maʼlumotlarga koʻra, asosiy muammo ikki kompaniya oʻrtasida chastotalarni muvofiqlashtirish boʻyicha oʻzaro kelishuvga erishilmaganida yotibdi. SpaceX vakillarining taʼkidlashicha, tomonlarda texnik tafovutlarni bartaraf etish hamda chastotalarni taqsimlash uchun yetarli vaqt boʻlganiga qaramazdan, amalda hech qanday jiddiy muzokaralar olib borilmagan.
SpaceX kompaniyasining sunʼiy yoʻldosh siyosati boʻyicha vitse-prezidenti Devid Goldman 25 sahifadan iborat rasmiy hujjatda oʻz eʼtirozlarini bayon etgan. Uning soʻzlariga koʻra, lisenziya shartlarida belgilangan muvofiqlashtirish jarayonlarini yakunlash uchun besh yildan ortiq vaqt berilganiga qaramay, Viasat bu borada amaliy qadamlar tashlamagan.
Chastota diapazonidagi ziddiyatMurojaatnomada qayd etilishicha, Viasat kompaniyasi geostatsionar boʻlmagan sunʼiy yoʻldosh orbitalari (NGSO) uchun moʻljallangan Ka diapazonlarida faoliyat yuritishni davom ettirmoqda. Bu esa Starlink tarmogʻining ish jarayoniga texnik toʻsqinliklar tugʻdirib, radiochastotalar kesishishiga olib kelishi mumkin.
Hozirgi kunda global miqyosda kosmik internet xizmatlarini koʻrsatuvchi provayderlar soni ortib borayotgani sababli orbital chastotalar uchun raqobat keskinlashmoqda. Bunday sharoitda kompaniyalar oʻrtasidagi har qanday texnik kelishmovchiliklar nafaqat ularning oʻziga, balki oxirgi isteʼmolchilarga ham taʼsir koʻrsatishi tabiiy.
Hozircha AQSh Federal aloqa komissiyasi SpaceX kompaniyasining ushbu talabi yuzasidan yakuniy qaror eʼlon qilgani yoʻq. Regulyator idora har ikki tomonning vajlarini oʻrganib chiqib, mamlakat isteʼmolchilari manfaatlarini koʻzlagan holda tegishli toʻxtamga kelishi kutilmoqda.
…