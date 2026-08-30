SpaceX Viasat sunʼiy yoʻldoshini bloklashni talab qilmoqda

·22·Texno
SpaceX Viasat sunʼiy yoʻldoshini bloklashni talab qilmoqda

Ilon Maskga tegishli boʻlgan SpaceX kompaniyasi AQSh Federal aloqa komissiyasiga (FCC) murojaat qilib, Viasat kompaniyasining navbatdagi kosmik apparatiga mamlakat bozorida faoliyat yuritishni taqiqlashni talab qildi. Mazkur murojaatga Starlink internet tarmogʻiga yuzaga kelishi mumkin boʻlgan jiddiy xalaqitlar va radiochastota ziddiyatlari sabab qilib koʻrsatilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX rasmiylari FCCdan Viasat-3 F2 sunʼiy yoʻldoshining AQSh hududidagi faoliyatini cheklashni soʻramoqda. Kompaniya fikricha, mazkur kosmik apparat isteʼmolchilarga internet xizmatlarini koʻrsatishda tarmoq barqarorligiga salbiy taʼsir koʻrsatishi va mijozlar uchun qator qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Muzokaralar natijasiz yakunlandi

Tarqatilgan maʼlumotlarga koʻra, asosiy muammo ikki kompaniya oʻrtasida chastotalarni muvofiqlashtirish boʻyicha oʻzaro kelishuvga erishilmaganida yotibdi. SpaceX vakillarining taʼkidlashicha, tomonlarda texnik tafovutlarni bartaraf etish hamda chastotalarni taqsimlash uchun yetarli vaqt boʻlganiga qaramazdan, amalda hech qanday jiddiy muzokaralar olib borilmagan.

SpaceX kompaniyasining sunʼiy yoʻldosh siyosati boʻyicha vitse-prezidenti Devid Goldman 25 sahifadan iborat rasmiy hujjatda oʻz eʼtirozlarini bayon etgan. Uning soʻzlariga koʻra, lisenziya shartlarida belgilangan muvofiqlashtirish jarayonlarini yakunlash uchun besh yildan ortiq vaqt berilganiga qaramay, Viasat bu borada amaliy qadamlar tashlamagan.

Chastota diapazonidagi ziddiyat

Murojaatnomada qayd etilishicha, Viasat kompaniyasi geostatsionar boʻlmagan sunʼiy yoʻldosh orbitalari (NGSO) uchun moʻljallangan Ka diapazonlarida faoliyat yuritishni davom ettirmoqda. Bu esa Starlink tarmogʻining ish jarayoniga texnik toʻsqinliklar tugʻdirib, radiochastotalar kesishishiga olib kelishi mumkin.

Hozirgi kunda global miqyosda kosmik internet xizmatlarini koʻrsatuvchi provayderlar soni ortib borayotgani sababli orbital chastotalar uchun raqobat keskinlashmoqda. Bunday sharoitda kompaniyalar oʻrtasidagi har qanday texnik kelishmovchiliklar nafaqat ularning oʻziga, balki oxirgi isteʼmolchilarga ham taʼsir koʻrsatishi tabiiy.

Hozircha AQSh Federal aloqa komissiyasi SpaceX kompaniyasining ushbu talabi yuzasidan yakuniy qaror eʼlon qilgani yoʻq. Regulyator idora har ikki tomonning vajlarini oʻrganib chiqib, mamlakat isteʼmolchilari manfaatlarini koʻzlagan holda tegishli toʻxtamga kelishi kutilmoqda.

SpaceXStarlinkViasatInternetTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda 4,7 dyuymli kompakt BlueFox Aura A1 smartfoni sotuvga chiqdiXitoyda 4,7 dyuymli kompakt BlueFox Aura A1 smartfoni sotuvga chiqdiBugun, 11:54Toyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladiToyota Tesla izidan borib, yangi Lexus uchun gigakastingni tanladiBugun, 10:23Apple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiApple ishqibozlari kutgan qurilma: buklanuvchi iPhone taqdim etiladiBugun, 08:03TSMC va AQSH olimlari sunʼiy intellekt uchun SOT-MRAM xotirasini yaratdiTSMC va AQSH olimlari sunʼiy intellekt uchun SOT-MRAM xotirasini yaratdiBugun, 04:27Apple kompaniyasi iPhone 18 smartfonlari uchun savdo grafigini oʻzgartiradiApple kompaniyasi iPhone 18 smartfonlari uchun savdo grafigini oʻzgartiradiBugun, 02:58Xitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdiXitoyning Long March 6C raketasi orbitada parchalanib ketdiBugun, 01:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi