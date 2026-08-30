Saudiya Arabistonida dunyodagi eng tez attraksion ishlamoqda (video)

·29·Dunyo
Saudiya Arabistonida dunyodagi eng tez attraksion ishlamoqda (video)

Saudiya Arabistonida Falcon's Flight («Lochin parvozi») nomli attraksion ishga tushirildi. U dunyodagi eng ekstremal va ta’sirli attraksionlardan biri sifatida tilga olinmoqda. Attraksion Six Flags Qiddiya City ko‘ngilochar bog‘ida joylashgan bo‘lib, oddiy roller-kosterlardan ko‘ra kuchliroq hislarni istaydiganlar uchun yaratilgan.

Attraksiondagi poyezd soatiga 250 kilometrgacha tezlik bilan harakatlanadi. U yo‘lovchilarni 160 metr balandlikka olib chiqadi va shundan so‘ng yuqori tezlikda pastga tushiradi. Trassaning umumiy uzunligi 4 kilometrdan ortiq bo‘lib, yo‘nalishning bir qismi ulkan qoyalar yonidan o‘tadi. Bu esa yo‘lovchilarda go‘yo chinakam parvoz qilayotgandek taassurot uyg‘otadi.

Falcon's Flight oddiy attraksion emas, balki jasoratni sinab ko‘rish imkonini beruvchi ekstremal tajriba hisoblanadi. Bunday tezlikda inson go‘yo relslar ustida harakatlanayotgandek emas, balki sahro uzra uchib ketayotgandek his qilishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ekskavatordan topilgan mushukcha qurilishda «xodim» bo‘ldiEkskavatordan topilgan mushukcha qurilishda «xodim» bo‘ldiBugun, 12:05AQSHning uch hududida 1 sentyabr «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi (foto)AQSHning uch hududida 1 sentyabr «O‘zbekiston Mustaqilligi kuni» deb e’lon qilindi (foto)Bugun, 11:52Mamontlar qaytishi mumkinmi? Olimlar kutilmagan rejani boshladiMamontlar qaytishi mumkinmi? Olimlar kutilmagan rejani boshladiBugun, 11:45Ayol 11 oylik o‘g‘lini otasiga bermaslik uchun o‘ldirdiAyol 11 oylik o‘g‘lini otasiga bermaslik uchun o‘ldirdiBugun, 11:10Podmoskoveda 12 yoshli bola o‘ldirildi: gumonda ikki o‘quvchi qizPodmoskoveda 12 yoshli bola o‘ldirildi: gumonda ikki o‘quvchi qizBugun, 11:05«Kalmar o‘yini» sabab 12 yoshli bola o‘ldirildimi?«Kalmar o‘yini» sabab 12 yoshli bola o‘ldirildimi?Bugun, 11:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi