Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)

·35·Avto
Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)

Avtomobili jarima maydonchasiga joylashtirilgan haydovchilar uchun qulaylik yaratildi. Endi transport vositasini jarima maydonidan olib chiqish uchun ruxsatnomani onlayn tarzda olish mumkin.

Eng muhimi, yangi elektron xizmatdan foydalanish uchun alohida idoraga borish shart emas. Ariza elektron tarzda yuboriladi, tekshiruv avtomatlashtirilgan tizim orqali amalga oshiriladi.

Xizmatdan foydalanish ham mutlaqo bepul.

Onlayn ruxsatnomani qayerdan olish mumkin?

Avtomobili jarima maydonchasida turgan fuqaro ruxsatnomani my.gov.uz portali yoki uning mobil ilovasi orqali olishi mumkin.

Buning uchun quyidagi tartibda harakat qilish lozim:

  1. my.gov.uz portali yoki mobil ilovasiga kirish.

  2. Qidiruv satriga «Transport vositasini jarima maydonidan olib chiqish uchun ruxsatnoma berish» xizmatini kiritish.

  3. Tizim shakllantirgan ma’lumotlarni tekshirish.

  4. Kerakli ariza turini tanlash.

  5. Arizani elektron tarzda yuborish.

Foydalanuvchining ma’lumotlari tizimda avtomatik shakllantiriladi.

Keyin nima bo‘ladi?

Ariza yuborilgandan keyin fuqaroning ishi avtomatlashtirilgan tarzda tekshiriladi.

Tizim orqali:

  • transport vositasining jarima maydoniga joylashtirilish sababi;

  • ma’muriy ishning yakunlari;

  • ruxsatnoma berish uchun zarur talablar

o‘rganiladi.

Shundan so‘ng barcha talablar bajarilgani aniqlansa, fuqaroning shaxsiy kabinetiga elektron xabarnoma yuboriladi.

Avtomobilni qanday olib chiqish mumkin?

Ruxsatnoma tasdiqlangandan keyin haydovchiga qog‘oz hujjat olib borish zarurati qolmaydi.

Shaxsiy kabinetga kelgan elektron ruxsatnoma asosida transport vositasini jarima maydonidan olib chiqish mumkin bo‘ladi.

Yangi tartibning asosiy qulayligi — ruxsatnoma olish jarayonini onlayn amalga oshirish mumkinligida.

Xizmat uchun pul to‘lash kerakmi?

Yo‘q. Ushbu xizmat bepul taqdim etiladi.

Shu sababli jarima maydonidan avtomobilni chiqarish uchun ruxsatnoma olishda qo‘shimcha xizmat haqi talab qilinmaydi.

Haydovchilar uchun nima o‘zgaradi?

Yangi tartib avtomobili jarima maydoniga qo‘yilgan fuqarolarning vaqt va harakatlarini tejashga qaratilgan.

Avval ruxsatnoma masalasini hal qilish uchun turli idoralarga murojaat qilish talab etilgan bo‘lsa, endi jarayonning muhim qismi elektron shaklga o‘tkazilmoqda.

Bu esa xizmatdan foydalanishni soddalashtirishi va ortiqcha ovoragarchiliklarni kamaytirishi mumkin.

Eng muhimi — jarayonni onlayn boshlash mumkin

Demak, avtomobili jarima maydoniga joylashtirilgan haydovchi endi ruxsatnoma masalasini my.gov.uz orqali uyidan chiqmasdan boshlashi mumkin.

Avtomatlashtirilgan tekshiruvdan so‘ng talablar bajarilsa, elektron xabarnoma shaxsiy kabinetga yuboriladi.

Yangi xizmatning eng katta qulayligi shundaki, avtomobilni jarima maydonidan chiqarish uchun zarur ruxsatnomani endi onlayn va bepul olish imkoniyati paydo bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdiBYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdiBugun, 14:25Toyota HiAce ekstremal avtodomga aylantirildiToyota HiAce ekstremal avtodomga aylantirildiBugun, 12:21Hyundai natriy batareyalarga oʻtmoqda: ular 25 yil xizmat qiladiHyundai natriy batareyalarga oʻtmoqda: ular 25 yil xizmat qiladiKecha, 16:21Geely Galaxy Battleship 700 avtomobili 6001 metr balandlikka chiqdiGeely Galaxy Battleship 700 avtomobili 6001 metr balandlikka chiqdiKecha, 03:58Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?Mitsubishi bozorni zabt etmoqchi: Qanday yangi avtomobillar chiqariladi?28.08, 19:37BYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdiBYD olti oyda 10 000 ta o‘ta tezkor quvvatlash stansiyasini o‘rnatdi28.08, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi