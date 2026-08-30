Avtomobilni jarima maydonidan chiqarish osonlashdi: yangi tartib (video)
Avtomobili jarima maydonchasiga joylashtirilgan haydovchilar uchun qulaylik yaratildi. Endi transport vositasini jarima maydonidan olib chiqish uchun ruxsatnomani onlayn tarzda olish mumkin.
Eng muhimi, yangi elektron xizmatdan foydalanish uchun alohida idoraga borish shart emas. Ariza elektron tarzda yuboriladi, tekshiruv avtomatlashtirilgan tizim orqali amalga oshiriladi.
Xizmatdan foydalanish ham mutlaqo bepul.
Onlayn ruxsatnomani qayerdan olish mumkin?
Avtomobili jarima maydonchasida turgan fuqaro ruxsatnomani my.gov.uz portali yoki uning mobil ilovasi orqali olishi mumkin.
Buning uchun quyidagi tartibda harakat qilish lozim:
my.gov.uz portali yoki mobil ilovasiga kirish.
Qidiruv satriga «Transport vositasini jarima maydonidan olib chiqish uchun ruxsatnoma berish» xizmatini kiritish.
Tizim shakllantirgan ma’lumotlarni tekshirish.
Kerakli ariza turini tanlash.
Arizani elektron tarzda yuborish.
Foydalanuvchining ma’lumotlari tizimda avtomatik shakllantiriladi.
Keyin nima bo‘ladi?
Ariza yuborilgandan keyin fuqaroning ishi avtomatlashtirilgan tarzda tekshiriladi.
Tizim orqali:
transport vositasining jarima maydoniga joylashtirilish sababi;
ma’muriy ishning yakunlari;
ruxsatnoma berish uchun zarur talablar
o‘rganiladi.
Shundan so‘ng barcha talablar bajarilgani aniqlansa, fuqaroning shaxsiy kabinetiga elektron xabarnoma yuboriladi.
Avtomobilni qanday olib chiqish mumkin?
Ruxsatnoma tasdiqlangandan keyin haydovchiga qog‘oz hujjat olib borish zarurati qolmaydi.
Shaxsiy kabinetga kelgan elektron ruxsatnoma asosida transport vositasini jarima maydonidan olib chiqish mumkin bo‘ladi.
Yangi tartibning asosiy qulayligi — ruxsatnoma olish jarayonini onlayn amalga oshirish mumkinligida.
Xizmat uchun pul to‘lash kerakmi?
Yo‘q. Ushbu xizmat bepul taqdim etiladi.
Shu sababli jarima maydonidan avtomobilni chiqarish uchun ruxsatnoma olishda qo‘shimcha xizmat haqi talab qilinmaydi.
Haydovchilar uchun nima o‘zgaradi?
Yangi tartib avtomobili jarima maydoniga qo‘yilgan fuqarolarning vaqt va harakatlarini tejashga qaratilgan.
Avval ruxsatnoma masalasini hal qilish uchun turli idoralarga murojaat qilish talab etilgan bo‘lsa, endi jarayonning muhim qismi elektron shaklga o‘tkazilmoqda.
Bu esa xizmatdan foydalanishni soddalashtirishi va ortiqcha ovoragarchiliklarni kamaytirishi mumkin.
Eng muhimi — jarayonni onlayn boshlash mumkin
Demak, avtomobili jarima maydoniga joylashtirilgan haydovchi endi ruxsatnoma masalasini my.gov.uz orqali uyidan chiqmasdan boshlashi mumkin.
Avtomatlashtirilgan tekshiruvdan so‘ng talablar bajarilsa, elektron xabarnoma shaxsiy kabinetga yuboriladi.
Yangi xizmatning eng katta qulayligi shundaki, avtomobilni jarima maydonidan chiqarish uchun zarur ruxsatnomani endi onlayn va bepul olish imkoniyati paydo bo‘ldi.
…