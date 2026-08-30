Dengiz tubidan 83 yillik sirli nemis qayig‘i topildi

·42·Dunyo
Dengiz tubidan 83 yillik sirli nemis qayig‘i topildi

Gretsiyalik texnik g‘avvoslar Ion dengizida Ikkinchi jahon urushi davriga oid noyob nemis tezyurar qayig‘ini topdi. Kema 300 futdan ortiq chuqurlikda, deyarli tik holatda yotibdi.

AegeanTec mutaxassislari uzunligi 41 fut bo‘lgan kemani Nazi Germaniyasining Kriegsmarine harbiy-dengiz kuchlarida xizmat qilgan LS6 — Leichtes Schnellboot qayig‘i sifatida aniqladi. Mutaxassislar uni bu turdagi saqlanib qolgan yagona ma’lum kema bo‘lishi mumkin, deb hisoblamoqda.

Qayiq Lefkada oroli va materik oralig‘ida, Preveza yaqinidagi Ion dengizida joylashgan. Topilma haqida AegeanTec dengiz tarixi tadqiqotchisi Giorgos Karelas joriy oy boshida ma’lum qildi.

Kemani izlash ishlari 2013 yilda boshlangan. Nemis dengiz tarixi tadqiqotchisi Peter Schenk arxiv ma’lumotlari orqali Ion dengizida yo‘qolgan kichik Kriegsmarine kemasi haqida ma’lumot bergan. Keyin Lefkada hududidagi kema izlovchisi Dimitris Giannoulatos 315 fut chuqurlikda sonar orqali noma’lum obyektni aniqlagan.

Shundan so‘ng AegeanTec g‘avvoslari Marinos Giourgas va Vasilis Spyropoulos chuqurlikka tushib, kemani tekshirgan. Ular dengiz tubida deyarli tik turgan, alyuminiy korpusi va ustki qismi esa 80 yildan ortiq vaqt suv ostida qolganiga qaramay, yaxshi saqlangan kemani topgan.

Mutaxassislar LS6 ekanini uning o‘lchamlari, alyuminiydan yasalgani, kema orqa qismi hamda ikkita Junkers Jumo 205 dizel dvigateli orqali tasdiqlagan. Uni tortish uchun ishlatilgan trosning bir qismi ham kemaning burniga ulangan holda qolgan.

G‘avvos suv ostidagi kema halokati joyini fonar yordamida o‘rganmoqda.

LS6 Dornier kompaniyasi tomonidan qurilib, 1941 yilda xizmatga qabul qilingan. Dastlab torpeda operatsiyalari uchun mo‘ljallangan qayiq keyinchalik suvosti kemalariga qarshi kurashish uchun qayta jihozlangan va chuqurlik bombalarini tashlash uskunalari bilan ta’minlangan.

Tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra, 1943 yil 24 sentyabrda qayiq Igumenitsadan Korfuga qarab harakatlanayotganida hujumga uchragan. Eng ehtimoliy versiyaga ko‘ra, unga oltita Italiyaning Reggiane Re.2002 qiruvchi-bombardimon samolyoti hujum qilgan.

Kema yaqinidagi portlashlar uning yengil alyuminiy korpusiga jiddiy zarar yetkazgan va harakatlanish imkoniyatini cheklagan. Germaniya harbiylari shikastlangan LS6 ni ta’mirlash uchun Pireyga tortib borishga uringan.

Biroq besh kun o‘tib, 29 sentyabrda tortish jarayonida zararlangan korpus bosimga dosh berolmay, yorilib ketgan. Suv kemaning ichiga kirishi natijasida LS6 Preveza sohilidagi Mitikas yaqinida cho‘kib ketgan.

Ekspertlar kemaning havodagi hujum natijasida butunlay vayron bo‘lmay, aynan tortib ketilayotganda cho‘kkani uning yaxshi saqlanishiga yordam berganini ta’kidlamoqda. Alyuminiy konstruksiyasi ham LS6 ning o‘nlab yillar davomida nisbatan yaxshi holatda qolishida muhim omil bo‘lgan.

Gretsiya qonunchiligiga ko‘ra, 50 yildan ortiq vaqt oldin cho‘kkan kema va samolyot qoldiqlari muhofaza qilinadigan tarixiy yodgorliklar hisoblanadi. Shu sababli LS6 ning aniq joylashuvi ommaga oshkor qilinmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)Dronlar ostidagi to‘y: front yaqinida nikohdan o‘tgan juftlik (foto)Bugun, 19:30Olmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldiOlmaota tog‘larida 4 ming metrdan ortiq balandlikda uch qiz adashib qoldiBugun, 19:17Avstraliyada suvaraklardan «kiborg-qutqaruvchilar» yaratildiAvstraliyada suvaraklardan «kiborg-qutqaruvchilar» yaratildiBugun, 19:05Ishda 200 marta o‘tirib-turishga majbur qilingan xodima og‘ir ahvolga tushdiIshda 200 marta o‘tirib-turishga majbur qilingan xodima og‘ir ahvolga tushdiBugun, 18:58Mashg‘ulot paytida yuragi to‘xtagan 14 yoshli basketbolchi vafot etdiMashg‘ulot paytida yuragi to‘xtagan 14 yoshli basketbolchi vafot etdiBugun, 18:35Ekskavatordan topilgan mushukcha qurilishda «xodim» bo‘ldiEkskavatordan topilgan mushukcha qurilishda «xodim» bo‘ldiBugun, 12:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi