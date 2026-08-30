Dunyoda yagona: Yangi Toshkentdagi ulkan musiqali favvora Ginnes rekordini o‘rnatdi!

·45·O‘zbekiston
Dunyoda yagona: Yangi Toshkentdagi ulkan musiqali favvora Ginnes rekordini o‘rnatdi!

O‘zbekiston Mustaqilligi bayrami arafasida Yangi Toshkent hududida ochilgan muhtasham favvora majmuasi jahon miqyosidagi ulkan yutuqni qayd etdi. Dunyo bo‘ylab rekordlarni qayd etib boruvchi nufuzli Ginnes rekordlar kitobi (Guinness World Records) tashkiloti ushbu inshootni birdaniga ikkita yo‘nalish bo‘yicha sayyoramizning eng oliy ko‘rsatkichi sifatida rasman e’tirof etdi.

Ginnes rekordlar kitobining rasmiy hakami Meggi Luo mazkur noyob inshootning barcha texnik parametrlari xalqaro talablarga to‘liq javob berishini tasdiqladi va tashkilotning maxsus sertifikatlarini taqdim etdi.

232 metrlik balandlik va ulkan suv ekrani: Nimalar qayd etildi?

Yangi Toshkentdagi inshoot quyidagi ikki yo‘nalishda dunyo rekordini yangiladi:

  • «Ochiq maydondagi eng baland musiqali favvora»: Favvora suv oqimini 232,69 metr balandlikka ko‘tarib, jahon rekordini o‘rnatdi. Bungacha bo‘lgan avvalgi rekord ko‘rsatkich 204,7 metrni tashkil qilar edi;

  • «Eng katta aylana shaklidagi suv ekraniga proyeksiya»: Majmua suv ekrani sathining hajmi roppa-rosa 2 617,23 kvadrat metrni tashkil etdi. Ushbu yo‘nalishdagi avvalgi jahon rekordi 2 400 kvadrat metrga teng bo‘lgan;

  • Xalqaro loyihakorlar: Sertifikatda ko‘rsatilishicha, mazkur muhandislik mo‘jizasi «New Tashkent» va Xitoyning «Zhongchuang Environment Art Technology Group Co., Ltd.» kompaniyasi hamkorligida amalga oshirilgan.

Poytaxtning yangi turizm va me’morchilik ramzi

Mazkur musiqali va nurli favvora nafaqat poytaxt ko‘rkiga ko‘rk qo‘shadi, balki:

  • Xalqaro sayyohlik nuqtasi: O‘zbekistonning zamonaviy shaharsozlik va yuqori texnologiyalarga asoslangan turizm salohiyatini yanada oshiradi;

  • Mustaqillik tuhfasi: Bayram arafasida foydalanishga topshirilgan majmua kechki vaqtlarda o‘zining betakror musiqiy, lazerli va 3D suv proyeksiyalari shousi bilan aholi hamda poytaxt mehmonlarining sevimli maskaniga aylanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

30 kunlik vizasiz rejim: O‘zbekiston–Hindiston sammitining muhim tafsilotlari30 kunlik vizasiz rejim: O‘zbekiston–Hindiston sammitining muhim tafsilotlariBugun, 18:22Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)Yangi davr: Toshkentda qanday strategik hujjatlar imzolandi? (To‘liq ro‘yxat)Bugun, 16:53«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdi«Ko‘ksaroy»da yuksak ehtirom: Prezident Narendra Modiga «Oliy Darajali Do‘stlik» ordenini topshirdiBugun, 16:41Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)Shavkat Mirziyoyev Narendra Modini Ko‘ksaroyda tantanali kutib oldi (foto)Bugun, 16:01O‘zbekistonda aholiga tegishli avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdiO‘zbekistonda aholiga tegishli avtomobillar soni 5 millionga yaqinlashdiKecha, 23:38O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldiKecha, 23:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
O‘zbekistonda endi uy hayvonlariga ham pasport talab etiladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)