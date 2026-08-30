Dunyoda yagona: Yangi Toshkentdagi ulkan musiqali favvora Ginnes rekordini o‘rnatdi!
O‘zbekiston Mustaqilligi bayrami arafasida Yangi Toshkent hududida ochilgan muhtasham favvora majmuasi jahon miqyosidagi ulkan yutuqni qayd etdi. Dunyo bo‘ylab rekordlarni qayd etib boruvchi nufuzli Ginnes rekordlar kitobi (Guinness World Records) tashkiloti ushbu inshootni birdaniga ikkita yo‘nalish bo‘yicha sayyoramizning eng oliy ko‘rsatkichi sifatida rasman e’tirof etdi.
Ginnes rekordlar kitobining rasmiy hakami Meggi Luo mazkur noyob inshootning barcha texnik parametrlari xalqaro talablarga to‘liq javob berishini tasdiqladi va tashkilotning maxsus sertifikatlarini taqdim etdi.
232 metrlik balandlik va ulkan suv ekrani: Nimalar qayd etildi?
Yangi Toshkentdagi inshoot quyidagi ikki yo‘nalishda dunyo rekordini yangiladi:
«Ochiq maydondagi eng baland musiqali favvora»: Favvora suv oqimini 232,69 metr balandlikka ko‘tarib, jahon rekordini o‘rnatdi. Bungacha bo‘lgan avvalgi rekord ko‘rsatkich 204,7 metrni tashkil qilar edi;
«Eng katta aylana shaklidagi suv ekraniga proyeksiya»: Majmua suv ekrani sathining hajmi roppa-rosa 2 617,23 kvadrat metrni tashkil etdi. Ushbu yo‘nalishdagi avvalgi jahon rekordi 2 400 kvadrat metrga teng bo‘lgan;
Xalqaro loyihakorlar: Sertifikatda ko‘rsatilishicha, mazkur muhandislik mo‘jizasi «New Tashkent» va Xitoyning «Zhongchuang Environment Art Technology Group Co., Ltd.» kompaniyasi hamkorligida amalga oshirilgan.
Poytaxtning yangi turizm va me’morchilik ramzi
Mazkur musiqali va nurli favvora nafaqat poytaxt ko‘rkiga ko‘rk qo‘shadi, balki:
Xalqaro sayyohlik nuqtasi: O‘zbekistonning zamonaviy shaharsozlik va yuqori texnologiyalarga asoslangan turizm salohiyatini yanada oshiradi;
Mustaqillik tuhfasi: Bayram arafasida foydalanishga topshirilgan majmua kechki vaqtlarda o‘zining betakror musiqiy, lazerli va 3D suv proyeksiyalari shousi bilan aholi hamda poytaxt mehmonlarining sevimli maskaniga aylanadi.
…