Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!
Turkiya Superligasining 3-turi doirasida «Bashakshehir» o‘z maydonida «Qosimposho» klubi bilan kuch sinashib, 1:1 hisobida durang qayd etdi. Istanbul derbisi maqomidagi ushbu bahs to‘liq O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovning yorqin benefisiga aylandi.
Uchrashuvda hisobni ochgan va raqib darvozasi oldida bir nechta xavfli vaziyatlarni yaratgan Shomurodov mavsumdagi sermahsullik seriyasini davom ettirmoqda.
Shomurodov qahramonligi: O‘yindagi barcha xavfli vaziyatlar xronikasi
Bellashuv davomida Eldor Shomurodov raqib himoyachilariga haqiqiy «boshog‘riq» bo‘ldi:
11-daqiqa: Olsenning o‘ng qanotdan jarima maydoniga uzatgan to‘piga Shomurodov yuqoriga sakrab, bosh bilan xavfli zarba yo‘lladi;
18-daqiqa — GOL! (1:0): Bozokning uzatmasidan so‘ng Shomurodov jarima maydoni tashqarisidan darvozani nishonga oldi. To‘p himoyachiga tegib, yo‘nalishini o‘zgartirdi va posbon Janniotisni chalg‘itib, to‘rga borib tushdi;
20-daqiqa: To‘pni raqibdan olib qo‘ygan Eldor jarima maydoniga yorib kirib, zarba berdi. To‘p himoyachiga tegib, darvoza ustuniga urildi va maydonga qaytdi;
69-daqiqa: Opokuning aniq pasidan so‘ng o‘zbekistonlik forvard yana bir qulay imkoniyatni yuzaga keltirdi;
78-daqiqa: Operining qanotdan uzatmasiga Shomurodov penalti nuqtasi yaqinida bosh bilan zarba berdi, ammo to‘p yana darvoza ustuniga tegib qaytdi;
81-daqiqa — Javob goli (1:1): Benedichakning uzatmasidan so‘ng Diabate hisobni tenglashtirib, muvozanatni tikladi.
Ushbu durang natijadan so‘ng «Bashakshehir» ochkolarini 4 taga yetkazdi. Jamoani 4-turda amaldagi chempion — «Galatasaroy»ga qarshi og‘ir bahs kutmoqda.
To‘purarlar poygasi: Shomurodov yulduzlar orasida
Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida qatorasiga ikkinchi mavsum «Oltin butsa» uchun asosiy da’vogarga aylanmoqda:
Mavsum startidagi natija: Shomurodov dastlabki 3 ta o‘yinda 3 ta gol urib (har bahsda bittadan), to‘purarlar ro‘yxatida 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi;
Osimhen bilan raqobat: «Galatasaroy»ning nigeriyalik yulduzi Viktor Osimhen 3 ta o‘yinda 5 ta gol bilan peshqadamlik qilmoqda;
Yulduzlar ta’qibi: Har ikki hujumchi ortidan o‘z hisobiga 2 tadan gol yozdirib qo‘ygan Muhammad Saloh, Meyson Grinvud va Vedat Muriki kabi mashhur yulduzlar kelishmoqda.
…