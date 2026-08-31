Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!

·74·Sport
Shomurodov Turkiyada qatorasiga 3-o‘yinda gol urib, rekord qayd etmoqda!

Turkiya Superligasining 3-turi doirasida «Bashakshehir» o‘z maydonida «Qosimposho» klubi bilan kuch sinashib, 1:1 hisobida durang qayd etdi. Istanbul derbisi maqomidagi ushbu bahs to‘liq O‘zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodovning yorqin benefisiga aylandi.

Uchrashuvda hisobni ochgan va raqib darvozasi oldida bir nechta xavfli vaziyatlarni yaratgan Shomurodov mavsumdagi sermahsullik seriyasini davom ettirmoqda.

Shomurodov qahramonligi: O‘yindagi barcha xavfli vaziyatlar xronikasi

Bellashuv davomida Eldor Shomurodov raqib himoyachilariga haqiqiy «boshog‘riq» bo‘ldi:

  • 11-daqiqa: Olsenning o‘ng qanotdan jarima maydoniga uzatgan to‘piga Shomurodov yuqoriga sakrab, bosh bilan xavfli zarba yo‘lladi;

  • 18-daqiqa — GOL! (1:0): Bozokning uzatmasidan so‘ng Shomurodov jarima maydoni tashqarisidan darvozani nishonga oldi. To‘p himoyachiga tegib, yo‘nalishini o‘zgartirdi va posbon Janniotisni chalg‘itib, to‘rga borib tushdi;

  • 20-daqiqa: To‘pni raqibdan olib qo‘ygan Eldor jarima maydoniga yorib kirib, zarba berdi. To‘p himoyachiga tegib, darvoza ustuniga urildi va maydonga qaytdi;

  • 69-daqiqa: Opokuning aniq pasidan so‘ng o‘zbekistonlik forvard yana bir qulay imkoniyatni yuzaga keltirdi;

  • 78-daqiqa: Operining qanotdan uzatmasiga Shomurodov penalti nuqtasi yaqinida bosh bilan zarba berdi, ammo to‘p yana darvoza ustuniga tegib qaytdi;

  • 81-daqiqa — Javob goli (1:1): Benedichakning uzatmasidan so‘ng Diabate hisobni tenglashtirib, muvozanatni tikladi.

Ushbu durang natijadan so‘ng «Bashakshehir» ochkolarini 4 taga yetkazdi. Jamoani 4-turda amaldagi chempion — «Galatasaroy»ga qarshi og‘ir bahs kutmoqda.

To‘purarlar poygasi: Shomurodov yulduzlar orasida

Eldor Shomurodov Turkiya Superligasida qatorasiga ikkinchi mavsum «Oltin butsa» uchun asosiy da’vogarga aylanmoqda:

  • Mavsum startidagi natija: Shomurodov dastlabki 3 ta o‘yinda 3 ta gol urib (har bahsda bittadan), to‘purarlar ro‘yxatida 2-o‘ringa ko‘tarilib oldi;

  • Osimhen bilan raqobat: «Galatasaroy»ning nigeriyalik yulduzi Viktor Osimhen 3 ta o‘yinda 5 ta gol bilan peshqadamlik qilmoqda;

  • Yulduzlar ta’qibi: Har ikki hujumchi ortidan o‘z hisobiga 2 tadan gol yozdirib qo‘ygan Muhammad Saloh, Meyson Grinvud va Vedat Muriki kabi mashhur yulduzlar kelishmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?Kodi Gakpo nega «Tottenxem»ni aldab, «Manchester Siti»ni tanladi?Bugun, 11:27Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdiEmre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdiBugun, 11:21Real Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondiReal Madrid Malaga ustidan ishonchli gʻalaba qozondiBugun, 09:50Song Yadong Umar Nurmagomedov haqida keskin fikr bildirdi...Song Yadong Umar Nurmagomedov haqida keskin fikr bildirdi...Bugun, 09:16Azizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladiAzizyan Guskovning Ankalayevga qarshi jangidagi parda orti voqealarni ochiqladiBugun, 09:12Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bobur Qurbonov to‘liq jangdan so‘ng mag‘lubiyatga uchradi (video)Bugun, 09:06
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)
Husanovdan master-klass: 97% aniqlik va 97 marta to‘pga teginish (video)