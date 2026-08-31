AQSH Eronning Larak oroliga zarba berdi: yangi xavf yuzaga keldi (video)

·20·Dunyo
AQSH Eronning Larak oroliga zarba berdi: yangi xavf yuzaga keldi (video)

Yaqin Sharqda vaziyat yana keskinlashdi. AQSH harbiylari Eronning strategik Hormuz bo‘g‘ozi yaqinidagi Larak orolida joylashgan ikki raketa uchirish moslamasiga zarba bergan. Bu Vashingtonning iyul oyi oxiridan buyon Eron hududiga bergan birinchi ma’lum zarbasi bo‘ldi.

Zarba ortidan Tehron javob qaytardi. Eron Isroil yoki Fors ko‘rfazidagi obyektlarga emas, balki Iordaniyada AQSH harbiylari joylashgan bazalarga raketa zarbalari berganini ma’lum qildi. Shu tariqa bir necha hafta davom etgan nisbiy sukutdan keyin AQSH va Eron o‘rtasidagi to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy qarama-qarshilik yana kuchaydi.

Larak orolida nima sodir bo‘ldi?

AQSH rasmiysining ma’lum qilishicha, amerikalik harbiylar Larak orolidagi ikki raketa uchirish moslamasini nishonga olgan.

Vashingtonning talqiniga ko‘ra, ushbu moslamalar Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi tomonidan Hormuz bo‘g‘oziga mina o‘rnatish uchun raketalar tayyorlashda foydalanilishi mumkin bo‘lgan.

AQSH tomoni bu harakatni strategik suv yo‘lida kemalar harakati xavfsizligiga tahdidning oldini olish bilan izohlagan.

Eron tomoni nima dedi?

Eronning Fars agentligi Larak oroli yaqinida portlashlar sodir bo‘lganini xabar qilgan. Keyinroq Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi ham zarba berilganini tasdiqlagan.

Eron rasmiylari hujum natijasida harbiylar va fuqarolar orasida halok bo‘lganlar hamda yaradorlar borligini bildirgan.

Ayrim Eron OAVlarida esa qurbonlar soni bo‘yicha aniq raqamlar keltirilgan. Biroq dastlabki xabarlardagi ma’lumotlar bir-biridan farq qilishi sababli qurbonlar haqidagi raqamlarga ehtiyotkorlik bilan yondashish lozim.

Eron AQSHga qanday javob berdi?

Larak oroliga zarbadan keyin Eron AQSH harbiy obyektlariga qarshi javob choralarini boshlaganini bildirdi.

Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusi Iordaniyada AQSH harbiylari joylashgan ikki baza nishonga olinganini ma’lum qildi. Iordaniya esa o‘z hududiga uchib kirgan raketalarning sakkiztasi havo mudofaasi tomonidan tutib qolinganini bildirdi.

Bu voqealar AQSH va Eron o‘rtasidagi qarama-qarshilik yana ochiq harbiy bosqichga qaytishi mumkinligini ko‘rsatdi.

Nega Hormuz bo‘g‘ozi atrofidagi vaziyat muhim?

Larak oroli oddiy geografik nuqta emas. U Hormuz bo‘g‘ozi yaqinida joylashgan.

Hormuz bo‘g‘ozi jahon energetikasi uchun strategik ahamiyatga ega bo‘lgan dengiz yo‘li hisoblanadi. Shuning uchun bu hududdagi har qanday harbiy harakat nafaqat AQSH va Eron munosabatlariga, balki neft bozori va xalqaro dengiz qatnoviga ham ta’sir qilishi mumkin. Reuters ma’lumotlariga ko‘ra, yangi keskinlashuvdan keyin Brent nefti narxi 90 dollardan yuqoriga ko‘tarilgan.

Vashingtonning asosiy maqsadi nima?

AQSH zarbani keng ko‘lamli yangi harbiy operatsiya sifatida emas, balki cheklangan va aniq nishonga qaratilgan harakat sifatida talqin qilmoqda.

Vashingtonning asosiy da’vosi — Eron tomonidan Hormuz bo‘g‘oziga dengiz minalarini joylashtirish ehtimolini bartaraf etish va muhim xalqaro suv yo‘lida kemalar harakatini himoya qilish.

Biroq Tehron bu pozitsiyani qabul qilmayapti va AQSH harakatlarini tajovuz sifatida baholamoqda.

Endi vaziyat qayerga qarab ketadi?

Larak oroliga berilgan zarba bir qarashda cheklangan harbiy operatsiyadek ko‘rinishi mumkin. Ammo uning ortidan Eronning Iordaniyadagi AQSH obyektlariga javob zarbalari vaziyatni yanada murakkablashtirdi.

Hozir tomonlar o‘rtasidagi asosiy xavf — cheklangan zarbalar zanjiri kengroq harbiy to‘qnashuvga aylanib ketishi.

Ayniqsa, Hormuz bo‘g‘ozi atrofidagi har qanday yangi harakat neft ta’minoti, xalqaro savdo va mintaqaviy xavfsizlikka ta’sir qilishi mumkin. Shu sababli Larak orolidagi zarba faqat bitta harbiy obyektga qilingan hujum emas, balki AQSH va Eron o‘rtasidagi keskinlikning yangi bosqichi sifatida baholanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadi«Makka» bitimi: Istanbulda muhim yig‘ilish boshlanadiBugun, 10:18Haqiqiy buyumlar bilan turmush qurganlar: g‘alati «nikohlar» tarixi (foto)Haqiqiy buyumlar bilan turmush qurganlar: g‘alati «nikohlar» tarixi (foto)Bugun, 05:56Shvetsiyada 7 nafar sayyoh eskalatorda kutilmagan holatga tushdi (video)Shvetsiyada 7 nafar sayyoh eskalatorda kutilmagan holatga tushdi (video)Bugun, 04:21Putin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvi qachon bo‘lishi mumkin? Yagona sharti ma’lum qilindiPutin, Tramp va Zelenskiy uchrashuvi qachon bo‘lishi mumkin? Yagona sharti ma’lum qilindiKecha, 23:04AQSH Saudiya Arabistonining husiylarga qarshi rejasini rad etdiAQSH Saudiya Arabistonining husiylarga qarshi rejasini rad etdiKecha, 22:58O‘zbekiston va Belarus harbiy hamkorlikni kengaytirmoqda: Minskdagi muzokaralar tafsilotiO‘zbekiston va Belarus harbiy hamkorlikni kengaytirmoqda: Minskdagi muzokaralar tafsilotiKecha, 22:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi