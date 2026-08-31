360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdi

·10·Dunyo
360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdi

Yaponiyaning Aomori prefekturasidagi Xirosaki shahrida qariyb 1800 kishi 360 tonna og‘irlikdagi Xirosaki qal’asi minorasini arqonlar yordamida 2,22 metr masofaga surdi.

Tarixiy inshootni ko‘chirish ishlari 22–23 avgust kunlari o‘tkazildi. Ishtirokchilar taxminan 80 kishilik guruhlarga bo‘linib, uzunligi 30 metr bo‘lgan arqonlarni navbat bilan tortdi. Birinchi kuni minora 1,13 metr, ikkinchi kuni esa yana 1,09 metr siljitildi.

Minora 2015 yilda uning ostidagi tosh devorni ta’mirlash uchun dastlabki joyidan qariyb 70 metr uzoqlikka ko‘chirilgan edi. Tosh devorni qayta tiklash ishlari 2024 yilda yakunlangan. Ta’mirlash jarayonida 2185 ta tosh qayta o‘z o‘rniga joylashtirilgan.

Minora «xikiya» deb ataladigan an’anaviy yapon usuli orqali ko‘chirilmoqda. Bunda bino buzib tashlanmaydi — maxsus rels va roliklar yordamida yaxlit holda asta-sekin siljitiladi. Xirosaki qal’asini o‘z joyiga qaytarish loyihasi taxminan 78 metrni tashkil etadi. Qo‘lda bajariladigan ramziy ko‘chirish jarayonida jami 4100 ga yaqin kishi qatnashishi rejalashtirilgan. Qolgan masofa esa maxsus texnika yordamida bosib o‘tiladi.

Odamlar guruhi an'anaviy yapon binosi oldida yo‘g‘on arqonni tortishmoqda.

Xirosaki qal’asining hozirgi uch qavatli minorasi 1810 yilda qayta qurilgan bo‘lib, Yaponiyada saqlanib qolgan asl qal’a minoralaridan biri hisoblanadi. Uni to‘liq qayta tiklash ishlari 2032 yilgacha davom etishi, shundan so‘ng qal’a hududi yana tashrif buyuruvchilar uchun ochilishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kaliforniyada uch ayiq bolasi bilan suv bakidan topildiKaliforniyada uch ayiq bolasi bilan suv bakidan topildiBugun, 14:45Fransiyalik sevishganlar nikohdan oldin aka-singil emasligini tekshirishdiFransiyalik sevishganlar nikohdan oldin aka-singil emasligini tekshirishdiBugun, 14:21«Berlin sarosimada»: Rossiya sanksiyalariga qarshi chiqqan partiya hokimiyatga yaqinlashmoqda«Berlin sarosimada»: Rossiya sanksiyalariga qarshi chiqqan partiya hokimiyatga yaqinlashmoqdaBugun, 14:12Bir kechada rekord darajadagi 239 ta dron urib tushirildi: yopirilma hujumBir kechada rekord darajadagi 239 ta dron urib tushirildi: yopirilma hujumBugun, 14:04Hurmuz bo‘g‘ozida dahshatli portlash: Supertanker minaga urilib, yonib ketdiHurmuz bo‘g‘ozida dahshatli portlash: Supertanker minaga urilib, yonib ketdiBugun, 13:47Toqayev yangi farmonni imzoladi: Qozog‘iston Bosh vaziri nomi ma’lum bo‘ldiToqayev yangi farmonni imzoladi: Qozog‘iston Bosh vaziri nomi ma’lum bo‘ldiBugun, 13:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar