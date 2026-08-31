HMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladi
HMD Global kompaniyasi oʻzining afsonaviy qurilmalaridan biri boʻlgan Asha 305 modelining zamonaviy talqinini chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi HMD Asha 305 Pro deb nomlangan smartfon oʻziga xos dizayni va yangilangan xususiyatlari bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Retro dizayn va zamonaviy talqinTaniqli @smashx_60 insayderi boʻlajak qurilmaning ilk tasvirlari hamda asosiy texnik tavsiflarini oshkor qildi. Tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, yangi model tashqi koʻrinishidan oʻtmishdagi dizaynni saqlab qolgan boʻlsa-da, bir qator muhim apparat yaxshilanishlariga ega boʻlgan.
Smartfon bugungi kun standartlari uchun biroz gʻayrioddiy tuyuladigan 5 dyuymli ekran hamda displeyning yuqori va pastki qismidagi keng ramkalar bilan jihozlanadi. Biroq korpusning tekis qirralari va kamera blokining bezatilishi zamonaviy uslubda bajarilgan.
Texnik imkoniyatlar va yangi xususiyatlarQurilmaning asosiy oʻzgarishlaridan biri sifatida kamerani qayd etish mumkin. Asosiy modulning piksellar soni avvalgi 2 megapikseldan 5 megapikselgacha oshirildi. Old kamera esa 2 megapiksellik holatda qolgan boʻlsa-da, uning yonida yorugʻligi past sharoitlarda suratga tushish uchun maxsus LED chaqnoq paydo boʻldi.
Ichki xotira hajmi ikki baravarga koʻpaytirilib, 32 gigabaytni tashkil etdi. Shunga qaramay, unumdorlik borasida katta sakrashlar kutilmayapti, chunki qurilma Unisoc T137 platformasi va 2 gigabayt tezkor xotira bilan ishlaydi.
Himoya va avtonomiyaPro-versiyaning muhim afzalliklaridan biri bu IP52 standarti boʻyicha chang va namlikdan himoyalanish tizimidir. Shuningdek, smartfon 2500 mA/soat sigʻimga ega olinadigan akkumulyator bilan taʼminlanadi.
Aloqa vositalari qatoriga LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 hamda anʼanaviy 3,5 millimetrli quloqchin uchun tirqish kiritilgan. Qurilma unchalik quvvatli boʻlmagan jihozlarga moʻljallangan yengil Pulse OS operatsion tizimida ishlaydi.
Platformaning oddiyligiga qaramay, TikTok va Netflix kabi mashhur servislar hamda messenjerlarni qoʻllab-quvvatlashi taʼminlangan. Eslatib oʻtamiz, ushbu maʼlumotlarni tarqatgan insayder ilgari ham HMD kompaniyasining yangi qurilmalari, jumladan HMD Icon Flip 1 haqida aniq xabarlar bergan edi.
…