HMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladi

·8·Texno
HMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladi

HMD Global kompaniyasi oʻzining afsonaviy qurilmalaridan biri boʻlgan Asha 305 modelining zamonaviy talqinini chiqarishga hozirlik koʻrmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi HMD Asha 305 Pro deb nomlangan smartfon oʻziga xos dizayni va yangilangan xususiyatlari bilan foydalanuvchilar eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Retro dizayn va zamonaviy talqin

Taniqli @smashx_60 insayderi boʻlajak qurilmaning ilk tasvirlari hamda asosiy texnik tavsiflarini oshkor qildi. Tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, yangi model tashqi koʻrinishidan oʻtmishdagi dizaynni saqlab qolgan boʻlsa-da, bir qator muhim apparat yaxshilanishlariga ega boʻlgan.

Smartfon bugungi kun standartlari uchun biroz gʻayrioddiy tuyuladigan 5 dyuymli ekran hamda displeyning yuqori va pastki qismidagi keng ramkalar bilan jihozlanadi. Biroq korpusning tekis qirralari va kamera blokining bezatilishi zamonaviy uslubda bajarilgan.

Texnik imkoniyatlar va yangi xususiyatlar

Qurilmaning asosiy oʻzgarishlaridan biri sifatida kamerani qayd etish mumkin. Asosiy modulning piksellar soni avvalgi 2 megapikseldan 5 megapikselgacha oshirildi. Old kamera esa 2 megapiksellik holatda qolgan boʻlsa-da, uning yonida yorugʻligi past sharoitlarda suratga tushish uchun maxsus LED chaqnoq paydo boʻldi.

Ichki xotira hajmi ikki baravarga koʻpaytirilib, 32 gigabaytni tashkil etdi. Shunga qaramay, unumdorlik borasida katta sakrashlar kutilmayapti, chunki qurilma Unisoc T137 platformasi va 2 gigabayt tezkor xotira bilan ishlaydi.

Himoya va avtonomiya

Pro-versiyaning muhim afzalliklaridan biri bu IP52 standarti boʻyicha chang va namlikdan himoyalanish tizimidir. Shuningdek, smartfon 2500 mA/soat sigʻimga ega olinadigan akkumulyator bilan taʼminlanadi.

Aloqa vositalari qatoriga LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 hamda anʼanaviy 3,5 millimetrli quloqchin uchun tirqish kiritilgan. Qurilma unchalik quvvatli boʻlmagan jihozlarga moʻljallangan yengil Pulse OS operatsion tizimida ishlaydi.

Platformaning oddiyligiga qaramay, TikTok va Netflix kabi mashhur servislar hamda messenjerlarni qoʻllab-quvvatlashi taʼminlangan. Eslatib oʻtamiz, ushbu maʼlumotlarni tarqatgan insayder ilgari ham HMD kompaniyasining yangi qurilmalari, jumladan HMD Icon Flip 1 haqida aniq xabarlar bergan edi.

HMDSmartfonAsha 305 ProTexnologiyaYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumApple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumBugun, 15:17Xitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildiXitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildiBugun, 15:05Xiaomi yuqori samaradorlikka ega yangi gaz suv isitgichini chiqardiXiaomi yuqori samaradorlikka ega yangi gaz suv isitgichini chiqardiBugun, 14:55Huawei yangi aqlli eshik qo‘ng‘irog‘ini taqdim etdiHuawei yangi aqlli eshik qo‘ng‘irog‘ini taqdim etdiBugun, 14:25Xiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi ikkita barabanli yangi kir yuvish mashinasini taqdim etdiBugun, 13:51Elon Musk Yer yuzidagi hayotni milliard yilga saqlab qolish rejasini eʼlon qildiElon Musk Yer yuzidagi hayotni milliard yilga saqlab qolish rejasini eʼlon qildiBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi