O‘zbekistonning 4 hududida issiqlik rekordlari qayd etildi

·46·O‘zbekiston
O‘zbekistonning 4 hududida issiqlik rekordlari qayd etildi

30 avgust kuni O‘zbekistonning ayrim hududlarida havoning maksimal harorati bo‘yicha avvalgi yillarda qayd etilgan ko‘rsatkichlar takrorlandi va ayrim joylarda yangi rekord o‘rnatildi. Bu haqda «O‘zgidromet» xabar berdi.

Samarqand shahrida havo harorati 38 darajagacha ko‘tarilib, 1937 yilning 30 avgustida qayd etilgan ko‘rsatkichni takrorladi.

Sirdaryo viloyatida maksimal harorat 38,1 darajani tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich 2025 yilda mazkur sanada qayd etilgan natijaga teng bo‘ldi.

Navoiy shahrida esa harorat 40,5 darajagacha ko‘tarildi. Bu 2010 yil 30 avgustda qayd etilgan 38 darajali ko‘rsatkichdan yuqori bo‘lib, sana uchun yangi rekord qayd etildi.

Buxoro shahrida ham issiqlik 39,3 darajaga yetdi. Natijada 1945 yilda qayd etilgan mazkur sanadagi harorat ko‘rsatkichi takrorlandi.

Shu tariqa, 30 avgust kuni Samarqand, Sirdaryo va Buxoroda avvalgi yillardagi harorat ko‘rsatkichlari takrorlangan bo‘lsa, Navoiyda esa avvalgi rekord yangilandi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bayram kunlari shifoxonalar va «103» xizmati qanday ishlaydi? Shoshilinch bayonot berildiBayram kunlari shifoxonalar va «103» xizmati qanday ishlaydi? Shoshilinch bayonot berildiBugun, 16:02PhD'dan DSc'gacha 7 oy: O‘zbekiston OAK ma’lumotlarida misli ko‘rilmagan ilmiy «tezlik» aniqlandiPhD'dan DSc'gacha 7 oy: O‘zbekiston OAK ma’lumotlarida misli ko‘rilmagan ilmiy «tezlik» aniqlandiBugun, 15:55O‘zbekiston hududida navbatdagi yer silkinishi qayd etildiO‘zbekiston hududida navbatdagi yer silkinishi qayd etildiBugun, 15:07Darband–Boysun–Elbayon yo‘lining birinchi bosqichi bitdi: Ushbu xalqaro loyiha tafsilotlariDarband–Boysun–Elbayon yo‘lining birinchi bosqichi bitdi: Ushbu xalqaro loyiha tafsilotlariBugun, 11:14Toshkent viloyatida 300 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiToshkent viloyatida 300 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBugun, 10:58O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)Kecha, 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi