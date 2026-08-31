Apple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lum
Apple kompaniyasi navbatdagi katta taqdimot sanasini rasman e’lon qildi. Kompaniyaning ma’lum qilishicha, maxsus Apple Event 9 sentyabr kuni bo‘lib o‘tadi. Taqdimot Toshkent vaqti bilan 22:00 da boshlanadi.
Apple tadbiri «Surprise and shine» shiori ostida o‘tkaziladi. Kompaniya hozircha taqdimotda qaysi yangi qurilmalar namoyish etilishini to‘liq ochiqlamagan.
Shu bois texnologiya muxlislari orasida asosiy qiziqish yangi iPhone avlodiga qaratilgan. Biroq Apple'ning rasmiy e’lonida iPhone 18 nomi hozircha tilga olinmagan. Demak, yangi smartfon haqidagi ayrim ma’lumotlar hozircha rasmiy tasdiq emas.
Apple odatda sentyabr oyida iPhone'ning yangi avlodini namoyish etadi. Masalan, 2025 yil 9 sentyabrda kompaniya iPhone 17, iPhone 17 Pro va iPhone 17 Pro Max'ni, shuningdek yangi iPhone Air modelini taqdim etgan edi.
Endi esa 9 sentyabrdagi tadbirda Apple qanday syurpriz tayyorlagani ma’lum bo‘ladi. Kompaniyaning o‘zi ham tadbirni «Surprise and shine» deb atagani muxlislar qiziqishini yanada oshirmoqda.
Apple Event'ni 9 sentyabr kuni Toshkent vaqti bilan 22:00 dan boshlab kuzatish mumkin.
…