Huawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildi
Xitoyning texnologiya giganti Huawei Yevropa kardiologiya jamiyati kongressida (ESC 2026) oʻzining yangi avlod aqlli soati — Huawei Watch D3 qurilmasini ilk bor keng jamoatchilikka koʻrsatdi. Rasmiy global taqdimotga qadar oʻtkazilgan ushbu namoyish qurilmaning asosiy tibbiy imkoniyatlarini fosh etdi va kardiologlar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining yozishicha, yangi gadjetning bosh innovatsiyasi sifatida arterial qon bosimini oʻlchashning takomillashtirilgan tizimi tanlandi. Huawei mutaxassislari ushbu modelda yurak urish tezligi yuqori boʻlgan paytlarda ham oʻlchov aniqligini sezilarli darajada oshirishga muvaffaq boʻlishdi.
Salomatlikni monitoring qilishning yangi bosqichiTaqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, Watch D3 foydalanuvchilarga jismoniy mashqdan oldin va keyin qon bosimini nazorat qilish imkonini beradi. Aqlli soat yurak-qon tomir tizimining jismoniy faollikka boʻlgan reaksiyasini chuqur tahlil qilib, olingan koʻrsatkichlar asosida eng maqbul mashgʻulot intensivligini tavsiya eta oladi.
Shuningdek, qurilma atrof-muhit sharoitining keskin oʻzgarishiga sezgir tarzda moslashadi. Masalan, baland togʻli hududlarga koʻtarilganda yoki harorat keskin tushib ketganda, tizim foydalanuvchiga qon bosimini tekshirib koʻrish haqida avtomatik ravishda eslatma yuboradi.
Yevropa standartlari va tibbiy sertifikatlashQurilma uchinchi avlod ambulator qon bosimini monitoring qilish tizimi bilan jihozlangan. Huawei Watch D3 Yevropaning qatʼiy tibbiy reglamenti — MDR (CE MDR) talablariga muvofiq rasmiy sertifikat oldi. Bu esa soatdan nafaqat bir martalik oʻlchovlar, balki uzluksiz ambulator monitoring hamda jismoniy yuklamalardan oldingi va keyingi nazorat uchun foydalanish huquqini beradi.
Qurilmaning imkoniyatlari faqat qon bosimi bilan cheklanib qolmaydi. Yangi avlod qurilmalarida Health Glance rejimi ham sezilarli darajada yaxshilandi. Ushbu funksiya organizmning turgan-bitgan koʻrsatkichlarini kompleks tahlil qilib, tunda uyqu sifatini hamda foydalanuvchining hissiy holatini monitoring qilish koʻlamini kengaytiradi.
Hozircha kompaniya Huawei Watch D3 soatining barcha texnik tavsiflarini ommaga toʻliq oshkor etgani yoʻq. Qurilmaning toʻlaqonli global taqdimoti joriy yilning 2-sentabr sanasiga belgilangan boʻlib, aynan shu kuni yangi gadjetning narxi va sotuvga chiqish muddati eʼlon qilinishi kutilmoqda.
…