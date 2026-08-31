Huawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildi

·11·Texno
Huawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildi

Xitoyning texnologiya giganti Huawei Yevropa kardiologiya jamiyati kongressida (ESC 2026) oʻzining yangi avlod aqlli soati — Huawei Watch D3 qurilmasini ilk bor keng jamoatchilikka koʻrsatdi. Rasmiy global taqdimotga qadar oʻtkazilgan ushbu namoyish qurilmaning asosiy tibbiy imkoniyatlarini fosh etdi va kardiologlar eʼtiborini tortdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining yozishicha, yangi gadjetning bosh innovatsiyasi sifatida arterial qon bosimini oʻlchashning takomillashtirilgan tizimi tanlandi. Huawei mutaxassislari ushbu modelda yurak urish tezligi yuqori boʻlgan paytlarda ham oʻlchov aniqligini sezilarli darajada oshirishga muvaffaq boʻlishdi.

Salomatlikni monitoring qilishning yangi bosqichi

Taqdim etilgan maʼlumotlarga koʻra, Watch D3 foydalanuvchilarga jismoniy mashqdan oldin va keyin qon bosimini nazorat qilish imkonini beradi. Aqlli soat yurak-qon tomir tizimining jismoniy faollikka boʻlgan reaksiyasini chuqur tahlil qilib, olingan koʻrsatkichlar asosida eng maqbul mashgʻulot intensivligini tavsiya eta oladi.

Shuningdek, qurilma atrof-muhit sharoitining keskin oʻzgarishiga sezgir tarzda moslashadi. Masalan, baland togʻli hududlarga koʻtarilganda yoki harorat keskin tushib ketganda, tizim foydalanuvchiga qon bosimini tekshirib koʻrish haqida avtomatik ravishda eslatma yuboradi.

Yevropa standartlari va tibbiy sertifikatlash

Qurilma uchinchi avlod ambulator qon bosimini monitoring qilish tizimi bilan jihozlangan. Huawei Watch D3 Yevropaning qatʼiy tibbiy reglamenti — MDR (CE MDR) talablariga muvofiq rasmiy sertifikat oldi. Bu esa soatdan nafaqat bir martalik oʻlchovlar, balki uzluksiz ambulator monitoring hamda jismoniy yuklamalardan oldingi va keyingi nazorat uchun foydalanish huquqini beradi.

Qurilmaning imkoniyatlari faqat qon bosimi bilan cheklanib qolmaydi. Yangi avlod qurilmalarida Health Glance rejimi ham sezilarli darajada yaxshilandi. Ushbu funksiya organizmning turgan-bitgan koʻrsatkichlarini kompleks tahlil qilib, tunda uyqu sifatini hamda foydalanuvchining hissiy holatini monitoring qilish koʻlamini kengaytiradi.

Hozircha kompaniya Huawei Watch D3 soatining barcha texnik tavsiflarini ommaga toʻliq oshkor etgani yoʻq. Qurilmaning toʻlaqonli global taqdimoti joriy yilning 2-sentabr sanasiga belgilangan boʻlib, aynan shu kuni yangi gadjetning narxi va sotuvga chiqish muddati eʼlon qilinishi kutilmoqda.

HuaweiSmart-soatTexnologiyaSalomatlikGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiXiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiBugun, 16:50Telefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlarTelefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlarBugun, 16:33Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadiGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadiBugun, 15:50HMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiHMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiBugun, 15:27Apple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumApple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumBugun, 15:17Xitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildiXitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildiBugun, 15:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi