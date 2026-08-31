Bayram kunlari shifoxonalar va «103» xizmati qanday ishlaydi? Shoshilinch bayonot berildi

·21·O‘zbekiston
Bayram kunlari shifoxonalar va «103» xizmati qanday ishlaydi? Shoshilinch bayonot berildi

O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi Mustaqillik bayrami munosabati bilan e’lon qilingan dam olish kunlarida — 29 avgustdan 1 sentyabrga qadar aholiga ko‘rsatiladigan tibbiy yordam uzluksizligini ta’minlash bo‘yicha barcha chora-tadbirlar ko‘rilganini ma’lum qildi.

Bayram kunlarida fuqarolar salomatligini muhofaza qilish maqsadida tibbiyot muassasalarida tunu kun faoliyat yurituvchi navbatchiliklar tashkil etildi.

«103» xizmati va shoshilinch yordam tizimi

Tez tibbiy yordam va shoshilinch markazlar shtat rejimida, uzluksiz quyidagicha ishlaydi:

  • 2900 dan ortiq tez yordam brigadasi: Respublika bo‘ylab «103» xizmatining 14 ta hududiy filiali, 189 ta stansiyasi, 40 ta podstansiyasi hamda 1492 ta tayanch punktida 2900 dan ziyod tez yordam brigadasi chaqiruvlarga shay holatda bo‘ladi;

  • RSHTYOIM va uning filiallari: Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi (RSHTYOIM), uning 13 ta hududiy filiali hamda deyarli 200 ta aholi punktidagi shoshilinch bo‘limlari 24 soatlik navbatchilik asosida bemorlarni qabul qiladi;

  • 39 ta maxsus markaz: Qo‘shma shikastlanishlar va o‘tkir qon-tomir kasalliklariga ixtisoslashgan 39 ta tumanlararo markazlar ham to‘liq quvvat bilan faoliyat ko‘rsatadi.

Shifoxonalar, tug‘ruqxonalar va poliklinikalar tartibi

Statsionar davolash va bolalar salomatligini saqlash bo‘yicha belgilangan ish tartibi:

  • Barcha darajadagi statsionarlar: Tuman, shahar, viloyat hamda respublika miqyosidagi barcha shifoxonalarda, ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazlari va tibbiyot oliygohlari klinikalarida shifokor hamda hamshiralarning uzluksiz navbatchiligi yo‘lga qo‘yilgan;

  • Tug‘ruqxonalar va bolalar shifoxonalari: Mamlakatdagi barcha tug‘ruq majmualari hamda bolalar davolash muassasalari hech qanday to‘xtalishlarsiz, odatiy ish rejimida ishlaydi;

  • Oilaviy poliklinikalar: Hududiy poliklinikalarning odatiy qabul tartibi bayram kunlarida o‘zgarishi mumkin, biroq barcha tezkor, statsionar va bolalar muassasalari uzluksiz xizmatda bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning 4 hududida issiqlik rekordlari qayd etildiO‘zbekistonning 4 hududida issiqlik rekordlari qayd etildiBugun, 16:06PhD'dan DSc'gacha 7 oy: O‘zbekiston OAK ma’lumotlarida misli ko‘rilmagan ilmiy «tezlik» aniqlandiPhD'dan DSc'gacha 7 oy: O‘zbekiston OAK ma’lumotlarida misli ko‘rilmagan ilmiy «tezlik» aniqlandiBugun, 15:55O‘zbekiston hududida navbatdagi yer silkinishi qayd etildiO‘zbekiston hududida navbatdagi yer silkinishi qayd etildiBugun, 15:07Darband–Boysun–Elbayon yo‘lining birinchi bosqichi bitdi: Ushbu xalqaro loyiha tafsilotlariDarband–Boysun–Elbayon yo‘lining birinchi bosqichi bitdi: Ushbu xalqaro loyiha tafsilotlariBugun, 11:14Toshkent viloyatida 300 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiToshkent viloyatida 300 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBugun, 10:58O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)Kecha, 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi