Bayram kunlari shifoxonalar va «103» xizmati qanday ishlaydi? Shoshilinch bayonot berildi
O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi Mustaqillik bayrami munosabati bilan e’lon qilingan dam olish kunlarida — 29 avgustdan 1 sentyabrga qadar aholiga ko‘rsatiladigan tibbiy yordam uzluksizligini ta’minlash bo‘yicha barcha chora-tadbirlar ko‘rilganini ma’lum qildi.
Bayram kunlarida fuqarolar salomatligini muhofaza qilish maqsadida tibbiyot muassasalarida tunu kun faoliyat yurituvchi navbatchiliklar tashkil etildi.
«103» xizmati va shoshilinch yordam tizimi
Tez tibbiy yordam va shoshilinch markazlar shtat rejimida, uzluksiz quyidagicha ishlaydi:
2900 dan ortiq tez yordam brigadasi: Respublika bo‘ylab «103» xizmatining 14 ta hududiy filiali, 189 ta stansiyasi, 40 ta podstansiyasi hamda 1492 ta tayanch punktida 2900 dan ziyod tez yordam brigadasi chaqiruvlarga shay holatda bo‘ladi;
RSHTYOIM va uning filiallari: Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi (RSHTYOIM), uning 13 ta hududiy filiali hamda deyarli 200 ta aholi punktidagi shoshilinch bo‘limlari 24 soatlik navbatchilik asosida bemorlarni qabul qiladi;
39 ta maxsus markaz: Qo‘shma shikastlanishlar va o‘tkir qon-tomir kasalliklariga ixtisoslashgan 39 ta tumanlararo markazlar ham to‘liq quvvat bilan faoliyat ko‘rsatadi.
Shifoxonalar, tug‘ruqxonalar va poliklinikalar tartibi
Statsionar davolash va bolalar salomatligini saqlash bo‘yicha belgilangan ish tartibi:
Barcha darajadagi statsionarlar: Tuman, shahar, viloyat hamda respublika miqyosidagi barcha shifoxonalarda, ixtisoslashtirilgan ilmiy-amaliy tibbiyot markazlari va tibbiyot oliygohlari klinikalarida shifokor hamda hamshiralarning uzluksiz navbatchiligi yo‘lga qo‘yilgan;
Tug‘ruqxonalar va bolalar shifoxonalari: Mamlakatdagi barcha tug‘ruq majmualari hamda bolalar davolash muassasalari hech qanday to‘xtalishlarsiz, odatiy ish rejimida ishlaydi;
Oilaviy poliklinikalar: Hududiy poliklinikalarning odatiy qabul tartibi bayram kunlarida o‘zgarishi mumkin, biroq barcha tezkor, statsionar va bolalar muassasalari uzluksiz xizmatda bo‘ladi.
…