PhD'dan DSc'gacha 7 oy: O‘zbekiston OAK ma’lumotlarida misli ko‘rilmagan ilmiy «tezlik» aniqlandi

·32·O‘zbekiston
PhD'dan DSc'gacha 7 oy: O‘zbekiston OAK ma’lumotlarida misli ko‘rilmagan ilmiy «tezlik» aniqlandi

O‘zbekiston Oliy attestatsiya komissiyasining (OAK) 2017–2026 yillar oralig‘idagi ochiq ma’lumotlar bazasini tahlil qilish jarayonida mahalliy ilm-fan jamoatchiligi e’tiborini tortgan g‘aroyib statistik fakt yuzaga chiqdi. Kamida uch nafar talabgor PhD (falsafa doktori) va DSc (fan doktori) dissertatsiyalari himoyasi oralig‘idagi vaqtni 1 yildan kamroq muddatda bosib o‘tgan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, gap diplomlar rasman topshirilgan sana haqida emas, balki aynan OAK tomonidan qayd etilgan dissertatsiya himoyalari orasidagi muddat haqida bormoqda.

215 kundan 357 kungacha: Shov-shuvli raqamlar

OAK ma’lumotlarida qayd etilgan eng tezkor himoya oraliqlari quyidagicha:

  • 215 kun (taxminan 7 oy): Birinchi holatda ilmiy darajalar orasidagi farq 7 oyni tashkil etgan;

  • 278 kun (taxminan 9 oy): Ikkinchi talabgor PhD'dan so‘ng 9 oy ichida DSc dissertatsiyasini yoqlagan;

  • 357 kun: Uchinchi holatda esa bir yillik muddat to‘lishiga bor-yo‘g‘i 8 kun yetmagan.

Eng e’tiborli jihatlardan biri shundaki, mazkur holatlarning birida talabgorning PhD va DSc ishlari nafaqat boshqa-boshqa mavzuda, balki butunlay boshqa ixtisoslik bo‘yicha va boshqa ilmiy tashkilotda amalga oshirilgan.

4,2 yillik me’yor va anomaliya

Odatda falsafa doktoridan fan doktori darajasigacha bo‘lgan ilmiy izlanishlar yillab vaqt talab qiladi:

  • 1 566 ta himoya tahlili: OAK bazasidagi 1 566 ta PhD dan DSc ga o‘tish ko‘rsatkichlari tahlil qilinganda, ushbu jarayon uchun o‘rtacha (mediana) muddat 4,2 yilni tashkil etgani ma’lum bo‘ldi;

  • Statistik tafovut: Yillab davom etadigan fundamental tadqiqotlar fonida 7–12 oy ichida ikkinchi doktorlik dissertatsiyasining yoqlanishi statistik jihatdan keskin anomaliya sifatida ajralib turibdi.

Hozirda ilmiy doiralarda ushbu holat noyob ilmiy fenomenmi yoki attestatsiya tizimida alohida tekshiruvni talab qiladigan vaziyatmi degan haqli savol ochiq qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning 4 hududida issiqlik rekordlari qayd etildiO‘zbekistonning 4 hududida issiqlik rekordlari qayd etildiBugun, 16:06Bayram kunlari shifoxonalar va «103» xizmati qanday ishlaydi? Shoshilinch bayonot berildiBayram kunlari shifoxonalar va «103» xizmati qanday ishlaydi? Shoshilinch bayonot berildiBugun, 16:02O‘zbekiston hududida navbatdagi yer silkinishi qayd etildiO‘zbekiston hududida navbatdagi yer silkinishi qayd etildiBugun, 15:07Darband–Boysun–Elbayon yo‘lining birinchi bosqichi bitdi: Ushbu xalqaro loyiha tafsilotlariDarband–Boysun–Elbayon yo‘lining birinchi bosqichi bitdi: Ushbu xalqaro loyiha tafsilotlariBugun, 11:14Toshkent viloyatida 300 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiToshkent viloyatida 300 ming yillik noyob topilmalar aniqlandiBugun, 10:58O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)O‘zbekiston osmonida yangi qiruvchilar: Xitoydan xarid qilingan J-10CE samolyotlari (video)Kecha, 22:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
O‘zbekistonda hayvonlar uchun pasport majburiy bo‘ladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
O‘zbekistonliklar Mustaqillik bayramida necha kun dam oladi?
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi