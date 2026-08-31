Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadi

·26·Texno
Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil tus muammosi toʻliq bartaraf etilmadi

Samsung kompaniyasining eng soʻnggi flagman qurilmalaridan biri boʻlgan Galaxy S26 Ultra displeylaridagi texnik nosozlik foydalanuvchilar oʻrtasida muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Joriy yilning iyul oyida ilk bor aniqlangan ekran qizarishi muammosini dasturiy yoʻl bilan hal qilish urinishlari kutilgan natijani bermayotgani maʼlum boʻldi. Yangilangan dasturiy taʼminot baʼzi qurilmalarda vaziyatni oʻnglagan boʻlsa-da, boshqa foydalanuvchilar uchun muammo yanada murakkablashgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Newsway nashrining xabar berishicha, Samsung muammoni bartaraf etish maqsadida maxsus yangilanish chiqargan edi. Biroq foydalanuvchilarning dastlabki eʼtirozlari shuni koʻrsatmoqdaki, taqdim etilgan patch barcha qurilmalarda ham ijobiy natija koʻrsatmadi. Ayrim gadjetlarda qizil tus yoʻqolmagan boʻlsa, boshqalarida tamomila yangi nuqsonlar yuzaga chiqqan.

Yangilanishdan keyingi yangi nuqsonlar

Dasturiy tuzatish oʻrnatilgandan soʻng, foydalanuvchilar ekran atrofida yangi nomutanosibliklarni sezishni boshladi. Xususan, displeyning yuqori va pastki qirralari boʻylab qizil hududlar saqlanib qolayotgani haqida shikoyatlar koʻpaygan. Bundan tashqari, ayrim egalar ekran chekkalarida gʻayrioddiy rangli nuqtalar paydo boʻlganini maʼlum qilishdi.

Mutaxassislar va xaridorlarning fikricha, bunday holat qimmatbaho flagman smartfonlar obroʻsiga putur yetkazishi mumkin. Avvalroq xuddi shu muammo bilan rasmiy servis markazlariga murojaat qilgan foydalanuvchilar ham yangi yangilanishdan soʻng kutilmagan nuqsonlarga duch kelishmoqda.

Samsung tavsiyalari va keyingi qadamlar

Hozirgi vaqtda mazkur nosozlik qanchalik keng tarqalgani hamda yangi paydo boʻlgan rangli nuqtalar toʻgʻridan-toʻgʻri oʻrnatilgan patch bilan bogʻliqligi nomaʼlumligicha qolmoqda. Kompaniya vakillari vaziyatni diqqat bilan oʻrganib chiqishda davom etmoqda va muammoga duch kelgan isteʼmolchilarga oʻz vaqtida koʻrsatma bermoqda.

Samsung rasmiy bayonotida taʼkidlanishicha, ekran ranglarining oʻzgarishiga Adaptive Color Tone, ranglarni toʻgʻrilash funksiyalari, Extra Dim hamda Eye Comfort Shield rejimlari ham taʼsir koʻrsatishi mumkin. Shu sababli, kompaniya foydalanuvchilarga avvalo displey sozlamalarini tekshirib koʻrishni tavsiya qilmoqda.

Agar ushbu choralar yordam bermasa, egalariga vakolatli servis markazlariga murojaat qilish tavsiya etiladi. Ommaviy shikoyatlar boshlanganidan buyon ikki oydan oshiq vaqt oʻtganiga qaramay, Samsung Galaxy S26 Ultra ekranidagi bu nosozlikni toʻliq bartaraf etish uchun universal yechim topgani yoʻq.

SamsungGalaxy S26 UltraSmartfonTexnologiyaYangilanish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiXiaomi tezkor muz tayyorlovchi yangi Mijia qurilmasini taqdim etdiBugun, 16:50Telefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlarTelefon o‘chiq bo‘lganda kim telefon qilganini qanday bilish mumkin? Muhim USSD-kodlarBugun, 16:33Huawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiHuawei Watch D3 aqlli soati rasmiy taqdimotdan oldin namoyish etildiBugun, 16:22HMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiHMD Asha 305 Pro smartfoni taqdim etiladiBugun, 15:27Apple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumApple 9 sentyabrda yangi iPhone'ni namoyish qiladi: barcha kutgan sana ma’lumBugun, 15:17Xitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildiXitoyda minib yurish mumkin bo‘lgan robot-ot yaratildiBugun, 15:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi