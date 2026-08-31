Venada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandi

·0·Dunyo
Venada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandi

Avstriya poytaxti Venada qimmatbaho tarixiy taqinchoqning o‘g‘irlanishi katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Amaliy san’at muzeyida namoyish etilgan, Misrning sobiq qirolichasi Nazli Sabriga tegishli bo‘lgan noyob marjon kunduzi, muzey tashrif buyuruvchilar uchun ochiq paytda o‘g‘irlab ketilgan.

Hodisa 27 avgust kuni taxminan soat 14:00 atrofida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ikki nafar noma’lum shaxs oddiy mehmonlar kabi chipta sotib olib, muzeyga kirgan.

Ular fransuz zargarlik uyiga bag‘ishlangan ko‘rgazma joylashgan zalga yo‘l olgan. Kutilmaganda esa bolg‘a yordamida qimmatbaho eksponat saqlanayotgan shisha vitrinani sindirib, marjonni olib qochishgan.

To‘q ko‘k fonda olmosli marjon va boshqa zargarlik buyumlari ko‘rgazmasi.

Jinoyatchilardan birida o‘qotar qurol bo‘lgani taxmin qilinmoqda. Shu sababli muzey xavfsizlik xodimlari ularga qarshilik ko‘rsata olmagan.

O‘g‘irlangan taqinchoqning o‘zi esa haqiqiy san’at durdonasi hisoblanadi. Platinadan tayyorlangan marjonga jami 673 ta brilliant o‘rnatilgan bo‘lib, ularning umumiy og‘irligi 200 karatdan oshadi.

Tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra, ushbu noyob taqinchoq 1939 yilda Misr qirolichasi Nazli Sabri uchun maxsus tayyorlangan.

Marjonning qiymati ham uning noyobligiga mos. Zargarlik uyi ushbu taqinchoqni 2015 yilda Nyu-Yorkdagi auksionda 4,3 million dollarga sotib olgan.

Hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlar qimmatbaho marjonni qidirish va jinoyatchilarni aniqlash bo‘yicha ish olib bormoqda. Tarixiy ahamiyatga ega bo‘lgan ushbu noyob taqinchoqning qayerga yo‘qolgani esa hozircha noma’lum.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda 13 yoshli qizga zo‘ravonlik qilgan o‘zbekistonlik haydovchiga hukm chiqarildiAQSHda 13 yoshli qizga zo‘ravonlik qilgan o‘zbekistonlik haydovchiga hukm chiqarildiBugun, 15:37360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdi360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdiBugun, 15:24Kaliforniyada uch ayiq bolasi bilan suv bakidan topildiKaliforniyada uch ayiq bolasi bilan suv bakidan topildiBugun, 14:45Fransiyalik sevishganlar nikohdan oldin aka-singil emasligini tekshirishdiFransiyalik sevishganlar nikohdan oldin aka-singil emasligini tekshirishdiBugun, 14:21«Berlin sarosimada»: Rossiya sanksiyalariga qarshi chiqqan partiya hokimiyatga yaqinlashmoqda«Berlin sarosimada»: Rossiya sanksiyalariga qarshi chiqqan partiya hokimiyatga yaqinlashmoqdaBugun, 14:12Bir kechada rekord darajadagi 239 ta dron urib tushirildi: yopirilma hujumBir kechada rekord darajadagi 239 ta dron urib tushirildi: yopirilma hujumBugun, 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar