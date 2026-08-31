Hindistonda suv ombori to‘lib, favqulodda holat e’lon qilindi

·51·Dunyo
Hindistonda suv ombori to‘lib, favqulodda holat e’lon qilindi

Hindistonning Maharashtra shtatida vaziyat jiddiy tus oldi. Bxatgar suv omboridagi suv miqdori 99 foizga yetgani sababli hududda xavfsizlik choralari kuchaytirildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Nepal hududida kuzatilgan kuchli suv toshqinlari, shuningdek, davomli va jadal musson yomg‘irlari suv omboridagi sathning keskin ko‘tarilishiga sabab bo‘lgan.

Suv sathi eng yuqori ko‘rsatkichlardan biriga yetgach, ehtimoliy xavfning oldini olish maqsadida suv omboridan ortiqcha suv chiqarila boshlangan. Suv Nira daryosi tomon yo‘naltirilmoqda.

Mahalliy mutasaddilar aholi xavfsizligini ta’minlash uchun zarur choralarni ko‘rmoqda. Ayni paytda hududda favqulodda holat e’lon qilingan.

Mutaxassislar musson yomg‘irlari yana davom etsa, suv sathi bilan bog‘liq vaziyat yanada murakkablashishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda.

Hududdagi vaziyat hozircha nazorat ostida bo‘lsa-da, aholiga ehtiyotkorlik choralariga amal qilish tavsiya etilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fors ko‘rfazi olov ichida: Eron harbiylari BAA hududiga dron hujumi uyushtirdiFors ko‘rfazi olov ichida: Eron harbiylari BAA hududiga dron hujumi uyushtirdiBugun, 16:51Venada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandiVenada 673 brilliantli malika marjoni kunduzi o‘g‘irlandiBugun, 15:38360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdi360 tonnalik qal’a minorasini 1800 kishi qo‘lda surdiBugun, 15:24Kaliforniyada uch ayiq bolasi bilan suv bakidan topildiKaliforniyada uch ayiq bolasi bilan suv bakidan topildiBugun, 14:45Fransiyalik sevishganlar nikohdan oldin aka-singil emasligini tekshirishdiFransiyalik sevishganlar nikohdan oldin aka-singil emasligini tekshirishdiBugun, 14:21«Berlin sarosimada»: Rossiya sanksiyalariga qarshi chiqqan partiya hokimiyatga yaqinlashmoqda«Berlin sarosimada»: Rossiya sanksiyalariga qarshi chiqqan partiya hokimiyatga yaqinlashmoqdaBugun, 14:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar