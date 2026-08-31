Prezidentdan bayram tuhfasi: 852 nafar mahkum afv etildi

·24·Jamiyat
Prezidentdan bayram tuhfasi: 852 nafar mahkum afv etildi

O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligining navbatdagi yilligi munosabati bilan davlatimiz rahbari tomonidan insonparvarlik va bag‘rikenglikning yorqin namunasi sifatida muhim farmon imzolandi. Unga ko‘ra, qilmishiga chin ko‘ngildan pushaymon bo‘lgan va tuzalish yo‘liga qat’iy o‘tgan jami 852 nafar mahkum afv etildi.

Mazkur farmon bayram arafasida yuzlab oilalarga quvonch ulashib, mahkumlarning o‘z yaqinlari bag‘riga qaytishiga imkon yaratmoqda.

Jazodan to‘liq ozod qilish va muddatlarni qisqartirish ko‘lami

Prezident farmoniga muvofiq, afv etilgan shaxslarga quyidagi yengilliklar tatbiq etildi:

  • Jazodan to‘liq ozod etilganlar: 604 nafar shaxs asosiy jazodan butunlay ozod qilindi;

  • Shartli ozodlik: 115 nafar mahkum jazoni o‘tashdan muddatidan ilgari shartli ozod etildi;

  • Yengilroq jazolar: 52 nafar shaxsga tayinlangan jazo choralari yengilroq turdagi jazoga almashtirildi;

  • Muddatlarning qisqartirilishi: Yana 81 nafar ozodlikdan mahrum etilgan mahkumning jazo muddatlari sezilarli darajada qisqartirildi.

Afv etilganlar toifasi: Ayollar, yoshlar va xorijliklar

Insonparvarlik akti doirasida jamiyatning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlariga alohida e’tibor qaratilgan:

  • Yoshlar va keksalar: Afv etilganlarning 375 nafarini yoshlar, 37 nafarini esa 60 yoshdan oshgan shaxslar tashkil etadi;

  • Xotin-qizlar: Ro‘yxatdan 49 nafar ayol mahkuma joy oldi;

  • Xorijiy fuqarolar: Afv ro‘yxatiga 7 nafar chet el fuqarosi ham kiritilgan;

  • Taqiqlangan tashkilotlar a’zolari: Chin ko‘ngildan tavba qilgan va to‘g‘ri yo‘lni tanlagan, ilgari taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida ishtirok etgan 63 nafar shaxsga ham erkin hayotga qaytish imkoniyati berildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3 yoshli bola enaga tomonidan qizigan elektr plitaga o‘tqazilgani aytilmoqda3 yoshli bola enaga tomonidan qizigan elektr plitaga o‘tqazilgani aytilmoqdaBugun, 06:18Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘liPulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘liKecha, 22:16Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...Olmaliqdagi yong‘indan so‘ng Qur’on kitobi e’tiborni tortdi...Kecha, 20:07Olmaliqdagi bozorda katta yong‘in chiqdiOlmaliqdagi bozorda katta yong‘in chiqdiKecha, 10:38Maktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalarMaktab sumkasi necha kilogramm bo‘lishi kerak? Rasmiy me’yorlar va muhim qoidalarKecha, 07:14Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?Yo‘ldagi janjallar uchun jazo kuchaytirilishi kerakmi?Kecha, 07:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
Qashqadaryolik hunarmand oddiy temirdan san’at asarlari yaratmoqda
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li
Pulni adashib begona kartaga tashlab yubordingizmi? Uni qaytarib olishning oddiy yo‘li