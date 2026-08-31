Prezidentdan bayram tuhfasi: 852 nafar mahkum afv etildi
O‘zbekiston Respublikasi Mustaqilligining navbatdagi yilligi munosabati bilan davlatimiz rahbari tomonidan insonparvarlik va bag‘rikenglikning yorqin namunasi sifatida muhim farmon imzolandi. Unga ko‘ra, qilmishiga chin ko‘ngildan pushaymon bo‘lgan va tuzalish yo‘liga qat’iy o‘tgan jami 852 nafar mahkum afv etildi.
Mazkur farmon bayram arafasida yuzlab oilalarga quvonch ulashib, mahkumlarning o‘z yaqinlari bag‘riga qaytishiga imkon yaratmoqda.
Jazodan to‘liq ozod qilish va muddatlarni qisqartirish ko‘lami
Prezident farmoniga muvofiq, afv etilgan shaxslarga quyidagi yengilliklar tatbiq etildi:
Jazodan to‘liq ozod etilganlar: 604 nafar shaxs asosiy jazodan butunlay ozod qilindi;
Shartli ozodlik: 115 nafar mahkum jazoni o‘tashdan muddatidan ilgari shartli ozod etildi;
Yengilroq jazolar: 52 nafar shaxsga tayinlangan jazo choralari yengilroq turdagi jazoga almashtirildi;
Muddatlarning qisqartirilishi: Yana 81 nafar ozodlikdan mahrum etilgan mahkumning jazo muddatlari sezilarli darajada qisqartirildi.
Afv etilganlar toifasi: Ayollar, yoshlar va xorijliklar
Insonparvarlik akti doirasida jamiyatning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlariga alohida e’tibor qaratilgan:
Yoshlar va keksalar: Afv etilganlarning 375 nafarini yoshlar, 37 nafarini esa 60 yoshdan oshgan shaxslar tashkil etadi;
Xotin-qizlar: Ro‘yxatdan 49 nafar ayol mahkuma joy oldi;
Xorijiy fuqarolar: Afv ro‘yxatiga 7 nafar chet el fuqarosi ham kiritilgan;
Taqiqlangan tashkilotlar a’zolari: Chin ko‘ngildan tavba qilgan va to‘g‘ri yo‘lni tanlagan, ilgari taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida ishtirok etgan 63 nafar shaxsga ham erkin hayotga qaytish imkoniyati berildi.
…