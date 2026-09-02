Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!

·2·Dunyo
Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!

Rossiyadan Yevropa Ittifoqi davlatlariga eksport qilinadigan suyultirilgan tabiiy gaz (STG/SPG) hajmi joriy yildagi eng past ko‘rsatkichga tushib ketdi. «Yamal SPG» loyihasidan chiqayotgan asosiy hajm Shimoliy dengiz yo‘li orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri Osiyo bozoriga — Xitoy va Janubiy Koreyaga yo‘naltirilmoqda. Ayni paytda Xitoy kompaniyalari Rossiya gazini Yevropaga qayta sotishni to‘xtatgan, buning ortidan esa «ko‘hna qit’a»da gaz narxi keskin ko‘tarilib, 1000 kubometr uchun 1 000 dollarlik psixologik chegaraga yaqinlashmoqda.

Avgust oyidagi keskin qulash: Ta’minot 3 barobarga qisqardi

Kemalarning xalqaro harakatini kuzatuvchi AIS tizimi ma’lumotlariga ko‘ra, avgust oyida Yevropa terminallariga bor-yo‘g‘i 8 ta «Yamal SPG» tankeri kirib kelgan. Ular yetkazib bergan gaz hajmi 800 million kubometrdan ham kam bo‘lib, bu 2026 yilgi mutlaq antirekord hisoblanadi:

  • Iyulgacha bo‘lgan holat: Yozning o‘rtalariga qadar Yamalda ishlab chiqarilgan gazning deyarli 100 foizi Yevropaga oqib kelayotgan edi. Yetkazib berish ko‘rsatkichi oyiga 24 ta partiyani, ya’ni 2,2 milliard kubometrdan ortiq hajmni tashkil etgan;

  • Avgustdagi taqsimot: Rossiyadan Yevropaga yetkazilgan umumiy hajmning yarmi Fransiyaga, ikkitadan tanker esa Niderlandiya va Ispaniya terminallariga to‘g‘ri kelgan.

Shimoliy dengiz yo‘li va Xitoy bozori: Tankerlar nega yo‘nalishini o‘zgartirdi?

Yoz faslida Arktika muzliklarining erishi Shimoliy dengiz yo‘li bo‘ylab navigatsiyaning avj pallasiga chiqishiga imkon yaratadi. Bu yo‘nalish Rossiyadan Osiyo bozorlariga chiqishning eng qisqa va tezkor yo‘li hisoblanadi:

  • 15 ta tanker Osiyo reysida: «Yamal SPG» flotiga tegishli 15 ta yirik gaz tashuvchi kema (shu jumladan, 11 ta muz toifasidagi tanker) to‘liq Osiyo yo‘nalishiga safarbar etildi. 2 sentyabr holatiga ko‘ra, kamida 4 ta gaz tashuvchi kema Shimoliy dengiz yo‘li bo‘ylab harakatlanmoqda, yana 5 tasi esa Xitoy sohillariga yetib borgan;

  • Xitoyda talab oshdi: Xitoy ichki bozorida gaz narxlari ko‘tarilgani sababli, mahalliy treyderlar Yamal SPG'sini Yevropaga qayta eksport qilish amaliyotini butunlay to‘xtatib, yonilg‘ini o‘z ehtiyojlari uchun olib qolmoqda.

Yevropadagi narx portlashi: $1 000 lik xavf va bo‘g‘ozlardagi mavhumlik

Ta’minotning keskin kamayishi Yevropa birjalaridagi vaziyatni izdan chiqardi. So‘nggi kunlarda Yevropa xablaridagi gaz narxi Osiyo bozori ko‘rsatkichlaridan ham oshib ketdi va 1000 kubometr uchun 870 dollardan yuqoriladi. Tahlilchilar narx tez orada 1 000 dollargacha ko‘tarilishini taxmin qilmoqda.

Vaziyatni murakkablashtirayotgan asosiy omillar:

  • Hurmuz bo‘g‘ozidagi inqiroz: Yaqin Sharqdan Hurmuz bo‘g‘ozi orqali SPG yetkazib berish tiklanishiga bo‘lgan umidlar puchga chiqmoqda. Bu esa qish mavsumi oldidan Yevropa yer osti omborlarini to‘ldirish rejalarini xavf ostiga qo‘ymoqda;

  • Uzoq muddatli kontraktlar nazorati: Yamal gazining asosiy qismi Xitoy, Fransiya, Germaniya va Ispaniya kompaniyalari bilan imzolangan uzoq yillik shartnomalar asosida sotiladi. Gaz oqimini aynan qaysi mintaqaga yo‘naltirishni bozor kon’yunkturasidan kelib chiqib ushbu kompaniyalarning o‘zlari hal qiladi;

  • Yevrokomissiyaning yon bosishi: YEI 2027 yil 1 yanvardan boshlab Rossiyaning suyultirilgan gaziga to‘liq taqiq (embargo) joriy etishni rejalashtirgan. Biroq ittifoq rahbariyati o‘z kompaniyalariga shartnomalarni yopish va yonilg‘ini uchinchi mamlakatlarga qayta sotish uchun embargo kuchga kirganidan keyin yana yarim yillik qo‘shimcha imtiyozli muddat berishga majbur bo‘ldi.

Qish mavsumi yaqinlashgani sari logistika zanjirlarining Osiyo foydasiga o‘zgarishi va global muqobil ta’minotning cheklangani Yevropa energiya bozorida navbatdagi keskin inqiroz boshlanayotganidan darak bermoqda.

Sizningcha, Yevropa Ittifoqi yaqinlashib kelayotgan qishda gaz narxlarining 1 000 dollardan oshib ketishiga qarshi qanday choralar ko‘rishi mumkin: yanada qattiqroq tejamkorlikka o‘tiladimi yoki sanksiyaviy cheklovlarni yumshatishga majbur bo‘lishadimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Siyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiSiyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiBugun, 20:35Berlin bilan diplomatik nizo: Germaniyaning qaroridan so‘ng Rossiyadan keskin javobBerlin bilan diplomatik nizo: Germaniyaning qaroridan so‘ng Rossiyadan keskin javobBugun, 20:21Nogironlarga jinsiy zo‘ravonlik qilgan rahbar 15 yilga qamaldiNogironlarga jinsiy zo‘ravonlik qilgan rahbar 15 yilga qamaldiBugun, 19:21Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Bugun, 15:31Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldiMarsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldiBugun, 13:43Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?Bugun, 12:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!