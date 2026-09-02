Xiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladi
Mashhur AnTuTu platformasi 2026-yil avgust oyi yakunlariga koʻra foydalanuvchilar tomonidan eng yuqori baholangan Android-smartfonlar reytingini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu roʻyxatda yetakchilikni Xiaomi 17 Max qoʻlga kiritib, egalaridan 97,58 foiz ijobiy baho oldi. Mazkur koʻrsatkich qurilmaning nafaqat texnik jihatdan ilgʻor ekanini, balki xaridorlarning kundalik foydalanishdagi real ehtiyojlarini toʻlaqonli qondirayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
AnTuTu taqdim etgan statistik maʼlumotlar anʼanaviy texnik unumdorlik testlariga emas, balki bevosita qurilma egalarining ilova ichidagi shaxsiy baholariga asoslangan. Maʼlumotlar joriy yilning 31-avgust holatiga koʻra faqat Xitoy bozori uchun yigʻilgan boʻlib, Xiaomi 17 Max uchun bu natija muhim marra boʻldi — avvalgi oyda ham smartfon kuchli uchlikdan joy olgan edi.
Yetakchi modelning texnik imkoniyatlariFoydalanuvchilar eʼtirofiga sazovor boʻlgan Xiaomi 17 Max oʻzining taʼsirchan texnik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Smartfon 2608 × 1200 piksel oʻlchamli va 120 Hz yangilanish chastotasiga ega 6,9 dyuymli ulkan AMOLED-displey bilan jihozlangan. Qurilma asosi sifatida ilgʻor Snapdragon 8 Elite Gen 5 flagman platformasi tanlangan.
Ayniqsa, smartfonning quvvat zaxirasi va akkumulyator imkoniyatlari xaridorlarni hayratda qoldirdi. Unda 8000 mA·soat sigʻimli kremniy-uglerod akkumulyatori oʻrnatilgan boʻlib, u 100 W quvvatga ega simli hamda 50 W quvvatli simsiz tezkor quvvatlash texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.
Kamera va qoʻshimcha funksiyalarLeica mutaxassislari bilan hamkorlikda yaratilgan kamera tizimi ham foydalanuvchilarning yuqori bahosiga sabab boʻlgan. Uning tarkibidan optik stabilizatsiyali 200 megapikselli asosiy modul, uch karrali optik zoom imkoniyatiga ega 50 megapikselli periskop kamera hamda 50 megapikselli oʻta keng burchakli obyektiv oʻrin olgan.
Qurilmaning chidamliligi va qulayligi ham eʼtibordan chetda qolmagan. Smartfon korpusi IP68 va IP69 standartlari boʻyicha suv hamda changdan himoyalangan. Shuningdek, xavfsizlikni taʼminlash uchun ultrasonik barmoq izi skaneri va sifatli stereodinamiklar bilan taʼminlangan.
Bozordagi boshqa raqobatdosh modellarReytingning ikkinchi pogʻonasini 97,42 foiz ijobiy baho olgan Oppo K15 Pro+ egalladi. Ushbu qurilma Dimensity 9500s protsessori, faol sovutish tizimi, 165 Hz chastotali AMOLED-displey hamda 8000 mA·soatlik akkumulyator bilan jihozlangan.
Kuchli uchlikka 96,52 foiz natija koʻrsatgan buklanma Oppo Find N5 yakun yasadi va u kuchli uchlikdagi yagona fold-smartfonga aylandi. Mazkur model yigʻilgan holatda atigi 8,93 mm qalinlikka va 229 gramm ogʻirlikka ega. Roʻyxatda, shuningdek, 95 foiz ijobiy baho olgan Nubia Z70S Ultra Photographer Edition ham qayd etilgan.
…