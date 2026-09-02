Xiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladi

·24·Texno
Xiaomi 17 Max AnTuTu foydalanuvchilar reytingida birinchi oʻrinni egalladi

Mashhur AnTuTu platformasi 2026-yil avgust oyi yakunlariga koʻra foydalanuvchilar tomonidan eng yuqori baholangan Android-smartfonlar reytingini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu roʻyxatda yetakchilikni Xiaomi 17 Max qoʻlga kiritib, egalaridan 97,58 foiz ijobiy baho oldi. Mazkur koʻrsatkich qurilmaning nafaqat texnik jihatdan ilgʻor ekanini, balki xaridorlarning kundalik foydalanishdagi real ehtiyojlarini toʻlaqonli qondirayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

AnTuTu taqdim etgan statistik maʼlumotlar anʼanaviy texnik unumdorlik testlariga emas, balki bevosita qurilma egalarining ilova ichidagi shaxsiy baholariga asoslangan. Maʼlumotlar joriy yilning 31-avgust holatiga koʻra faqat Xitoy bozori uchun yigʻilgan boʻlib, Xiaomi 17 Max uchun bu natija muhim marra boʻldi — avvalgi oyda ham smartfon kuchli uchlikdan joy olgan edi.

Yetakchi modelning texnik imkoniyatlari

Foydalanuvchilar eʼtirofiga sazovor boʻlgan Xiaomi 17 Max oʻzining taʼsirchan texnik xususiyatlari bilan ajralib turadi. Smartfon 2608 × 1200 piksel oʻlchamli va 120 Hz yangilanish chastotasiga ega 6,9 dyuymli ulkan AMOLED-displey bilan jihozlangan. Qurilma asosi sifatida ilgʻor Snapdragon 8 Elite Gen 5 flagman platformasi tanlangan.

Ayniqsa, smartfonning quvvat zaxirasi va akkumulyator imkoniyatlari xaridorlarni hayratda qoldirdi. Unda 8000 mA·soat sigʻimli kremniy-uglerod akkumulyatori oʻrnatilgan boʻlib, u 100 W quvvatga ega simli hamda 50 W quvvatli simsiz tezkor quvvatlash texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi.

Kamera va qoʻshimcha funksiyalar

Leica mutaxassislari bilan hamkorlikda yaratilgan kamera tizimi ham foydalanuvchilarning yuqori bahosiga sabab boʻlgan. Uning tarkibidan optik stabilizatsiyali 200 megapikselli asosiy modul, uch karrali optik zoom imkoniyatiga ega 50 megapikselli periskop kamera hamda 50 megapikselli oʻta keng burchakli obyektiv oʻrin olgan.

Qurilmaning chidamliligi va qulayligi ham eʼtibordan chetda qolmagan. Smartfon korpusi IP68 va IP69 standartlari boʻyicha suv hamda changdan himoyalangan. Shuningdek, xavfsizlikni taʼminlash uchun ultrasonik barmoq izi skaneri va sifatli stereodinamiklar bilan taʼminlangan.

Bozordagi boshqa raqobatdosh modellar

Reytingning ikkinchi pogʻonasini 97,42 foiz ijobiy baho olgan Oppo K15 Pro+ egalladi. Ushbu qurilma Dimensity 9500s protsessori, faol sovutish tizimi, 165 Hz chastotali AMOLED-displey hamda 8000 mA·soatlik akkumulyator bilan jihozlangan.

Kuchli uchlikka 96,52 foiz natija koʻrsatgan buklanma Oppo Find N5 yakun yasadi va u kuchli uchlikdagi yagona fold-smartfonga aylandi. Mazkur model yigʻilgan holatda atigi 8,93 mm qalinlikka va 229 gramm ogʻirlikka ega. Roʻyxatda, shuningdek, 95 foiz ijobiy baho olgan Nubia Z70S Ultra Photographer Edition ham qayd etilgan.

XiaomiAnTuTuSmartfonlarReytingTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Acer Vero 16 taqdim etildi: yuqori unumdorlik va taʼmirlash qulayligiAcer Vero 16 taqdim etildi: yuqori unumdorlik va taʼmirlash qulayligiBugun, 17:56Ikkita fanat va 10 000 mA/soat batareyaga ega Oukitel WP600 namoyish etildiIkkita fanat va 10 000 mA/soat batareyaga ega Oukitel WP600 namoyish etildiBugun, 16:57Acer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdiAcer toʻrtta ekranli yangi portativ monitorini taqdim etdiBugun, 16:29Xiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklariXiaomi 18 Fold flagmani: yangi buklamafonning asosiy afzalliklariBugun, 15:56TCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdiTCL kompaniyasi Samsungʼni soxta Mini LED televideniyeda ayblab sudga berdiBugun, 15:25Qurilish sohasida tarixiy inqilob: Daniyada 3D-printerda turar joy qurildiQurilish sohasida tarixiy inqilob: Daniyada 3D-printerda turar joy qurildiBugun, 15:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung eskirgan Galaxy S8 va Galaxy Note 8 uchun yangilanish chiqardi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi
Samsung Galaxy S26 Ultra sotuvi kutilganidan ham yuqori boʻldi