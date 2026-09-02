Xitoy neft giganti Rossiya xomashyosini «supurib olmoqda»: Xususiy zavodlar xomashyosiz qoldi

·4·Dunyo
Xitoy neft giganti Rossiya xomashyosini «supurib olmoqda»: Xususiy zavodlar xomashyosiz qoldi

Dunyoning eng yirik neftni qayta ishlash korporatsiyalaridan biri bo‘lgan Xitoyning davlatga qarashli Sinopec kompaniyasi Rossiya neftini misli ko‘rilmagan sur’atda sotib olmoqda. Xitoy gigantining bozordagi bunday faolligi natijasida Rossiya xomashyosi narxi keskin ko‘tarilib, mamlakatdagi mustaqil va xususiy neftni qayta ishlash zavodlariga yetkazib berish hajmi sezilarli darajada qisqarib ketdi.

Arzon xomashyo va yuqori daromad: Nega aynan Rossiya nefti?

Reuters nashrining ma’lum qilishicha, Yaqin Sharq, Braziliya yoki G‘arbiy Afrikadagi muqobil navlarga nisbatan sezilarli darajada arzon bo‘lgan Rossiya nefti Sinopec korporatsiyasiga ulkan moliyaviy ustunlik bermoqda.

Xitoy hukumati yonilg‘i eksportiga qo‘yilgan cheklovlarni yumshatganidan so‘ng, davlat kompaniyasi arzon xomashyoni qayta ishlab, ichki bozorda qo‘shimcha foyda ko‘rmoqda hamda tashqi bozorlarga yuqori daromadli tayyor mahsulot chiqarishni jadallashtirmoqda. Bundan tashqari, rus xomashyosi Yaqin Sharqdan keladigan ta’minotdagi uzilishlarni qoplash uchun asosiy manbaga aylandi.

Muddatidan bir oy oldin tuzilgan bitimlar va $10 lik premiya

Xalqaro neft treyderlarining qayd etishicha, oktyabr oyi uchun xomashyo xarid qilish jarayoni odatdagidan ancha erta — avgust oyidayoq to‘liq yopilgan. Sinopec asosiy urg‘uni Rossiyaning flagman eksport navi bo‘lgan ESPO‘ga qaratmoqda:

  • ESPO navi bo‘yicha kelishuv: Xitoy konserni oktyabr oyida yetkazib berish uchun 10 tadan 15 tagacha tanker partiyasini sotib olgan, bu kuniga 235 mingdan 353 ming barrelgacha xomashyo deganidir;

  • Boshqa yo‘nalishlar: Saxalindan chiqariladigan Sokol navi va Yevropa portlaridan jo‘natiladigan Urals neftini qo‘shib hisoblaganda, umumiy xarid 20 ta yirik partiyadan oshadi;

  • Narxlar sakrashi: Davlat monopoliyasining kuchli talabi ortidan rus nefti uchun to‘lanadigan qo‘shimcha ustama (premiya) narxlari bir barrel uchun birdaniga 10 dollargacha qimmatlashdi.

Xususiy zavodlar bozordan siqib chiqarilmoqda

Energy Aspects konsalting kompaniyasi tahlilchisi Sun Szyananning ta’kidlashicha, davlat gigantining bu harakati Xitoydagi mayda va xususiy korxonalarni og‘ir ahvolga solib qo‘ydi. «Sinopec Yaqin Sharq ta’minotidagi yo‘qotishlarni qoplash uchun Rossiya neftini ommaviy ravishda sotib olishda davom etmoqda. Bu esa bozordagi narxlarni oshirib, mustaqil zavodlarning xomashyodan keskin uzilishiga sabab bo‘ldi», — deydi ekspert.

Xitoy va Rossiya o‘rtasidagi bunday ulkan energetik savdo G‘arb sanksiyalari sharoitida Pekinga arzon energiya evaziga sanoat qudratini oshirish, Moskvaga esa Osiyodagi eng yirik bozorda barqaror naqd pul oqimini saqlab turish imkonini bermoqda.

Sizningcha, Xitoy davlat kompaniyalari tomonidan Rossiya neftining bu qadar ko‘p hajmda sotib olinishi global neft bozoridagi narx-navo va G‘arb cheklovlarining samaradorligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Fikr va xulosalaringizni izohlarda baham ko‘ring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Bugun, 20:44Siyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiSiyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiBugun, 20:35Berlin bilan diplomatik nizo: Germaniyaning qaroridan so‘ng Rossiyadan keskin javobBerlin bilan diplomatik nizo: Germaniyaning qaroridan so‘ng Rossiyadan keskin javobBugun, 20:21Nogironlarga jinsiy zo‘ravonlik qilgan rahbar 15 yilga qamaldiNogironlarga jinsiy zo‘ravonlik qilgan rahbar 15 yilga qamaldiBugun, 19:21Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Bugun, 15:31Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldiMarsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldiBugun, 13:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!