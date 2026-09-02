Misli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadi

·0·Sport
Misli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadi

Joriy yozgi transfer oynasida erkin agent maqomida «Trabzonspor» safiga kelib qo‘shilgan jahon futboli yulduzi Muhammad Saloh Turkiyada chinakam shov-shuv va muxlislar to‘lqinini yuzaga keltirishda davom etmoqda. Misrlik hujumchining shaharda istiqomat qilishi mahalliy hokimiyat tomonidan yuqori darajadagi e’tirofga sazovor bo‘ldi: Trabzon viloyatining Yomra munitsipaliteti futbolchi yashaydigan ko‘chaga rasman uning nomini berish tashabbusi bilan chiqdi.

«Biz qo‘limizdan kelgan barcha ishni qildik»: Merning rasmiy bayonoti

Yomra shahri meri Mustafa Biyik o‘zining «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida shahar kengashi tez kunlarda maxsus qaror qabul qilishini ma’lum qildi:

  • «Muhammad Saloh — Turkiya futboli tarixidagi eng yirik transfer xaridi hisoblanadi;

  • U bizning tumanimizda yashaydigan bo‘lganidan juda faxrlanamiz. Tez kunlarda shahar kengashining tegishli qarori qabul qilinadi va unga ko‘ra Salohning uyi joylashgan ko‘cha «Muhammad Saloh ko‘chasi» deb qayta nomlanadi;

  • Biz tuman ma’muriyati sifatida qo‘limizdan kelgan barcha ishni qildik. Endi navbat va so‘z Salohning o‘ziga tegishli».

Turk futbolidagi yangi davr va ulkan umidlar

Misrlik to‘purarning erkin agent sifatida Trabzon klubini tanlashi nafaqat «Trabzonspor», balki butun Turkiya Superligasining jahondagi nufuzini keskin oshirib yubordi. Mahalliy jamoatchilik va klub mutasaddilari Salohning kelishi jamoani nafaqat ichki chempionatda bosh sovrin uchun kurashga qaytaradi, balki yevrokuboklarda ham yangi g‘alabalarga yetaklaydi, deb hisoblamoqda.

Ko‘chaning yulduz futbolchi sharafiga qayta nomlanishi esa futbolchini klub va shahar bilan yanada chambarchas bog‘lash yo‘lidagi ramziy, ammo juda kuchli qadam sifatida baholanmoqda.

Sizningcha, ko‘chaning futbolchi sharafiga nomlanishi Salohga qo‘shimcha mas’uliyat yuklaydimi yoki ruhiy bosim o‘tkazadimi? U «Trabzonspor»ni Turkiya chempioniga aylantira oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dramatik triller: SQB penaltilar seriyasida BMBni yengib, Superkubok sohibi bo‘ldiDramatik triller: SQB penaltilar seriyasida BMBni yengib, Superkubok sohibi bo‘ldiBugun, 21:09Kutilmagan iste’fo: Ilyos Zeytullayev va uning shtabi «Bunyodkor»ni tark etdiKutilmagan iste’fo: Ilyos Zeytullayev va uning shtabi «Bunyodkor»ni tark etdiBugun, 21:05Nursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiNursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiBugun, 19:28APLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariAPLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariBugun, 18:33«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdi«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdiBugun, 18:24Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tgandan so‘ng ilk bayonotini berdiEnso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tgandan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi