Misli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadi
Joriy yozgi transfer oynasida erkin agent maqomida «Trabzonspor» safiga kelib qo‘shilgan jahon futboli yulduzi Muhammad Saloh Turkiyada chinakam shov-shuv va muxlislar to‘lqinini yuzaga keltirishda davom etmoqda. Misrlik hujumchining shaharda istiqomat qilishi mahalliy hokimiyat tomonidan yuqori darajadagi e’tirofga sazovor bo‘ldi: Trabzon viloyatining Yomra munitsipaliteti futbolchi yashaydigan ko‘chaga rasman uning nomini berish tashabbusi bilan chiqdi.
«Biz qo‘limizdan kelgan barcha ishni qildik»: Merning rasmiy bayonoti
Yomra shahri meri Mustafa Biyik o‘zining «X» (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifasida shahar kengashi tez kunlarda maxsus qaror qabul qilishini ma’lum qildi:
«Muhammad Saloh — Turkiya futboli tarixidagi eng yirik transfer xaridi hisoblanadi;
U bizning tumanimizda yashaydigan bo‘lganidan juda faxrlanamiz. Tez kunlarda shahar kengashining tegishli qarori qabul qilinadi va unga ko‘ra Salohning uyi joylashgan ko‘cha «Muhammad Saloh ko‘chasi» deb qayta nomlanadi;
Biz tuman ma’muriyati sifatida qo‘limizdan kelgan barcha ishni qildik. Endi navbat va so‘z Salohning o‘ziga tegishli».
Turk futbolidagi yangi davr va ulkan umidlar
Misrlik to‘purarning erkin agent sifatida Trabzon klubini tanlashi nafaqat «Trabzonspor», balki butun Turkiya Superligasining jahondagi nufuzini keskin oshirib yubordi. Mahalliy jamoatchilik va klub mutasaddilari Salohning kelishi jamoani nafaqat ichki chempionatda bosh sovrin uchun kurashga qaytaradi, balki yevrokuboklarda ham yangi g‘alabalarga yetaklaydi, deb hisoblamoqda.
Ko‘chaning yulduz futbolchi sharafiga qayta nomlanishi esa futbolchini klub va shahar bilan yanada chambarchas bog‘lash yo‘lidagi ramziy, ammo juda kuchli qadam sifatida baholanmoqda.
Sizningcha, ko‘chaning futbolchi sharafiga nomlanishi Salohga qo‘shimcha mas’uliyat yuklaydimi yoki ruhiy bosim o‘tkazadimi? U «Trabzonspor»ni Turkiya chempioniga aylantira oladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…