Dramatik triller: SQB penaltilar seriyasida BMBni yengib, Superkubok sohibi bo‘ldi
«Humo Arena»da dramatik triller va jahon yulduzlari paradi: SQB penaltilar seriyasida BMBni yengib, ilk bor O‘zbekiston Superkubogi sohibiga aylandi
Toshkentdagi muhtasham «Humo Arena» majmuasida futzal bo‘yicha 2026 yilgi O‘zbekiston Superkubogi bahsi bo‘lib o‘tdi. Mamlakatning ikki yetakchi jamoasi — SQB hamda BMB o‘rtasidagi to‘qnashuv shiddatli gollar shousi, kutilmagan kambek va penaltilar seriyasi bilan muxlislarga haqiqiy bayram kayfiyatini ulashdi. Asosiy vaqti 3:3 hisobidagi durang bilan yakunlangan bellashuvda SQB futzalchilari penaltilar seriyasida aniqroq harakat qilib, o‘z tarixida ilk bor Superkubok bosh sovrinini boshi uzra baland ko‘tardi.
3:3 va asablar jangi: Sovrin taqdiri qanday hal bo‘ldi?
Uchrashuv dastlabki soniyalardan boshlab ochiq va hujumkor ruhda boshlandi. SQB jamoasi tezkor gollar evaziga hisobda ikki to‘p farqi bilan oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, BMB katta iroda ko‘rsatib muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi:
2-daqiqa: Davlat Ibragimov tezkor gol bilan SQBni hisobda oldinga olib chiqdi (0:1);
27-daqiqa: Timur Salimov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, farqni ikkitaga oshirdi (0:2);
31-daqiqa: Jan Aldemiro BMB jamoasining birinchi javob to‘pini kiritdi (1:2);
32-daqiqa: Oradan bir daqiqa o‘tib Bolt yana SQBning ustunligini mustahkamladi (1:3);
33 va 35-daqiqalar: BMBning ketma-ket bosimi natija berdi — Aldemiro dublini nishonlagan bo‘lsa, Vitor 35-daqiqada muvozanatni tiklab, o‘yinni ekstra-taym va penaltilarga qadar olib bordi (3:3).
Lotereyaga aylangan penaltilar seriyasida esa SQB futzalchilari sovuqqonlik namoyish etib, 4:2 hisobida zafar quchdi.
O‘zbekiston Superkubogi — 2026
BMB — SQB 3:3 (penaltilar bo‘yicha — 2:4)
Gollar: Jan Aldemiro (31, 33), Vitor (35) — Davlat Ibragimov (2), Timur Salimov (27), Bolt (32).
Toshkentda jahon futboli afsonalari: Kubokni topshirgan yulduzlar
Mazkur final bellashuvi nafaqat parketdagi keskin kurash, balki tribunadagi faxriy mehmonlarning maqomi bilan ham tarixda qoladigan bo‘ldi. Uchrashuvni bevosita «Humo Arena»dan kuzatib borish va g‘oliblarni taqdirlash marosimida ishtirok etish uchun O‘zbekistonga jahon chempionlari, Chempionlar ligasi sohiblari va xalqaro futbol afsonalari tashrif buyurdi:
Jahon chempionlari va mundial yulduzlari: Marko Materatssi, Kristian Zakkardo, Vinchenso Yakvinta (barchasi Italiya safida JCH-2006 g‘oliblari), Jerom Boateng (Germaniya safida JCH-2014 g‘olibi) hamda Uesli Sneyder (Niderlandiya);
Jahon futboli ramzlari: Julio Sezar va Oskar (Braziliya), Michel Salgado («Real Madrid» va Ispaniya), Esteban Kambiasso («Inter» va Argentina), Rikardu Kuarejma («Portu» va Portugaliya) hamda Kevin Kurani (Germaniya).
Afsonaviy futbol yulduzlarining tashrifi va ularning shaxsan g‘oliblarga sovrinlarni topshirishi Toshkentdagi futzal oqshomini haqiqiy xalqaro sport bayramiga aylantirdi.
Sizningcha, ushbu dramatik finalda SQB o‘z tarixidagi ilk sovrinni to‘liq haqli tarzda qo‘lga kiritdimi yoki BMB kambekdan so‘ng g‘alabaga loyiqroq edi? Shuningdek, bu kabi jahon afsonalarining tashrifi milliy futzalimiz nufuzini oshirishga qanchalik ta’sir qiladi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…