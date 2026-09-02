Dramatik triller: SQB penaltilar seriyasida BMBni yengib, Superkubok sohibi bo‘ldi

·2·Sport
Dramatik triller: SQB penaltilar seriyasida BMBni yengib, Superkubok sohibi bo‘ldi

«Humo Arena»da dramatik triller va jahon yulduzlari paradi: SQB penaltilar seriyasida BMBni yengib, ilk bor O‘zbekiston Superkubogi sohibiga aylandi

Toshkentdagi muhtasham «Humo Arena» majmuasida futzal bo‘yicha 2026 yilgi O‘zbekiston Superkubogi bahsi bo‘lib o‘tdi. Mamlakatning ikki yetakchi jamoasi — SQB hamda BMB o‘rtasidagi to‘qnashuv shiddatli gollar shousi, kutilmagan kambek va penaltilar seriyasi bilan muxlislarga haqiqiy bayram kayfiyatini ulashdi. Asosiy vaqti 3:3 hisobidagi durang bilan yakunlangan bellashuvda SQB futzalchilari penaltilar seriyasida aniqroq harakat qilib, o‘z tarixida ilk bor Superkubok bosh sovrinini boshi uzra baland ko‘tardi.

3:3 va asablar jangi: Sovrin taqdiri qanday hal bo‘ldi?

Uchrashuv dastlabki soniyalardan boshlab ochiq va hujumkor ruhda boshlandi. SQB jamoasi tezkor gollar evaziga hisobda ikki to‘p farqi bilan oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, BMB katta iroda ko‘rsatib muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘ldi:

  • 2-daqiqa: Davlat Ibragimov tezkor gol bilan SQBni hisobda oldinga olib chiqdi (0:1);

  • 27-daqiqa: Timur Salimov raqib darvozasini ishg‘ol qilib, farqni ikkitaga oshirdi (0:2);

  • 31-daqiqa: Jan Aldemiro BMB jamoasining birinchi javob to‘pini kiritdi (1:2);

  • 32-daqiqa: Oradan bir daqiqa o‘tib Bolt yana SQBning ustunligini mustahkamladi (1:3);

  • 33 va 35-daqiqalar: BMBning ketma-ket bosimi natija berdi — Aldemiro dublini nishonlagan bo‘lsa, Vitor 35-daqiqada muvozanatni tiklab, o‘yinni ekstra-taym va penaltilarga qadar olib bordi (3:3).

Lotereyaga aylangan penaltilar seriyasida esa SQB futzalchilari sovuqqonlik namoyish etib, 4:2 hisobida zafar quchdi.

O‘zbekiston Superkubogi — 2026

  • BMB — SQB 3:3 (penaltilar bo‘yicha — 2:4)

  • Gollar: Jan Aldemiro (31, 33), Vitor (35) — Davlat Ibragimov (2), Timur Salimov (27), Bolt (32).

Toshkentda jahon futboli afsonalari: Kubokni topshirgan yulduzlar

Mazkur final bellashuvi nafaqat parketdagi keskin kurash, balki tribunadagi faxriy mehmonlarning maqomi bilan ham tarixda qoladigan bo‘ldi. Uchrashuvni bevosita «Humo Arena»dan kuzatib borish va g‘oliblarni taqdirlash marosimida ishtirok etish uchun O‘zbekistonga jahon chempionlari, Chempionlar ligasi sohiblari va xalqaro futbol afsonalari tashrif buyurdi:

  • Jahon chempionlari va mundial yulduzlari: Marko Materatssi, Kristian Zakkardo, Vinchenso Yakvinta (barchasi Italiya safida JCH-2006 g‘oliblari), Jerom Boateng (Germaniya safida JCH-2014 g‘olibi) hamda Uesli Sneyder (Niderlandiya);

  • Jahon futboli ramzlari: Julio Sezar va Oskar (Braziliya), Michel Salgado («Real Madrid» va Ispaniya), Esteban Kambiasso («Inter» va Argentina), Rikardu Kuarejma («Portu» va Portugaliya) hamda Kevin Kurani (Germaniya).

Afsonaviy futbol yulduzlarining tashrifi va ularning shaxsan g‘oliblarga sovrinlarni topshirishi Toshkentdagi futzal oqshomini haqiqiy xalqaro sport bayramiga aylantirdi.

Sizningcha, ushbu dramatik finalda SQB o‘z tarixidagi ilk sovrinni to‘liq haqli tarzda qo‘lga kiritdimi yoki BMB kambekdan so‘ng g‘alabaga loyiqroq edi? Shuningdek, bu kabi jahon afsonalarining tashrifi milliy futzalimiz nufuzini oshirishga qanchalik ta’sir qiladi? O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Misli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadiMisli ko‘rilmagan ehtirom: Turkiyada Muhammad Saloh yashaydigan ko‘cha uning sharafiga nomlanadiBugun, 21:13Kutilmagan iste’fo: Ilyos Zeytullayev va uning shtabi «Bunyodkor»ni tark etdiKutilmagan iste’fo: Ilyos Zeytullayev va uning shtabi «Bunyodkor»ni tark etdiBugun, 21:05Nursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiNursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiBugun, 19:28APLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariAPLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariBugun, 18:33«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdi«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdiBugun, 18:24Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tgandan so‘ng ilk bayonotini berdiEnso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tgandan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi