Tarixiy inqiroz: Volkswagen 4 ta yirik zavodni yopib, 40 ming xodimni qisqartirmoqchi

·18·Avto
Tarixiy inqiroz: Volkswagen 4 ta yirik zavodni yopib, 40 ming xodimni qisqartirmoqchi

Jahon avtomobil sanoatining ramzi va Yevropaning eng yirik avtokonserni hisoblangan Volkswagen o‘z tarixidagi eng chuqur tizimli inqirozga yuz tutmoqda. Germaniyaning nufuzli WirtschaftsWoche nashri qo‘liga tushgan maxfiy strategik hujjatga ko‘ra, avtogigant rahbariyati kutilmagan va keskin qadamga qo‘l urdi: kompaniya Germaniyaning o‘zidagi to‘rtta yirik avtozavodni butunlay yopish hamda qator modellarni qo‘shni davlatlarga ko‘chirish rejasini bir ovozdan ma’qulladi.

Maxfiy reja fosh bo‘ldi: Qaysi gigant zavodlar yopiladi?

Volkswagen kuzatuv kengashining 3—4 sentyabr kunlariga belgilangan yig‘ilishi uchun tayyorlangan maxfiy hisobot nemis avtosanoati uchun misli ko‘rilmagan zarba bo‘ldi. Rejaga muvofiq, to‘xtatiladigan korxonalar xronologiyasi quyidagicha belgilangan:

  • 2031 yil: Emden va Svikkau shaharlaridagi konveyerlar to‘liq to‘xtatiladi;

  • 2032 yil: Gannoverdagi yirik ishlab chiqarish majmuasi o‘z faoliyatini yakunlaydi;

  • 2034 yil: Nekkarsulmdagi avtozavod yopiladi.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, to‘xtatilishi rejalashtirilayotgan mazkur to‘rt korxonaning o‘zida qariyb 40 ming nafar ishchi-xizmatchi mehnat qilmoqda. Bundan tashqari, bosh direktor Oliver Blyumning «Zielbild 2030» transformatsiya rejasiga binoan, konsern bo‘yicha butun dunyo bo‘ylab 100 mingga yaqin ish o‘rni (xodimlarning 15 foizi) qisqartirilishi kutilmoqda.

Ishlab chiqarish Sharqiy Yevropaga ko‘chiriladi

Konsernning maxfiy bayonotida vaziyat ochiq-oydin baholangan: «Mavjud biznes modellari va tuzilmalari endilikda Volkswagen guruhining uzoq muddatli raqobatbardoshligi va daromadliligini ta’minlay olmaydi».

Energiya resurslari, yuqori soliqlar va qimmat ishchi kuchi tufayli Germaniyada avtomobillarni konveyerdan chiqarish o‘zini oqlamay qo‘ydi. Shu sababli nemis zavodidagi ayrim modellarni ishlab chiqarish nisbatan arzon va xarajatlari kamroq bo‘lgan qo‘shni davlatlarga — Chexiya, Slovakiya va Polshaga ko‘chiriladi. Germaniyaning o‘zida esa yangi zavodlar qurilmaydi.

Xitoy zarbasi: Nemis brendlarining sharqdagi qullashi

Volkswagen duch kelayotgan inqirozning asosiy sabablaridan biri — uning eng katta daromad manbai bo‘lgan Xitoy bozorini tez sur’atda boy berayotganidir. Mahalliy elektromobillar va texnologik kompaniyalarning bozorni egallashi Yevropa brendlarini chetga surib tashlamoqda.

2026 yilning ikkinchi choragi yakunlariga ko‘ra:

  • Volkswagen eng katta talafotni ko‘rdi: savdo hajmi xitoy bozorida birdaniga 36,6 foizga qulab, 424 300 dona avtomobilgacha tushib ketdi;

  • BMW va Mini savdosida 30 foizlik keskin pasayish qayd etildi;

  • Mercedes-Benz ham Osiyo bozoridagi talabning haddan tashqari zaiflashuviga duch keldi.

Sanoat tahlilchilarining ta’kidlashicha, bu muammo umumiy iqtisodiy inqiroz bilan emas, balki Xitoy avtosanoatining misli ko‘rilmagan darajada kuchayib, nemis sifati va brendini raqobatda yengib borayotgani bilan izohlanadi.

Bir paytlar dunyo mashinasozligining cho‘qqisi bo‘lgan nemis avtogiganti endilikda o‘z vatanida zavodlarni yopish va xarajatlarni keskin qisqartirish hisobiga tirik qolish kurashini olib bormoqda.

Sizningcha, an’anaviy sifati bilan mashhur bo‘lgan Volkswagen o‘z inqirozini yengib o‘ta oladimi yoki yaqin yillarda jahon avtobozorini Xitoy brendlari butkul o‘z nazoratiga oladimi? Fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdiMitsubishi kompaniyasi yangi avlod Pajero yoʻltanlamasini taqdim etdiBugun, 12:26Haydovchilar diqqatiga: 1 sentyabrdan YHQ buzganlik uchun jarimalar miqdori oshdiHaydovchilar diqqatiga: 1 sentyabrdan YHQ buzganlik uchun jarimalar miqdori oshdiKecha, 20:56Kia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadiKia oʻzining yangi PV7 elektr furgonini 14 sentyabr kuni taqdim etadiKecha, 17:28Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydiIkkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi31.08, 14:28Li Auto rahbari yangi Mega miniwénini birinchi iPhone bilan taqqosladiLi Auto rahbari yangi Mega miniwénini birinchi iPhone bilan taqqosladi31.08, 13:29Hyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildiHyundai oʻzining ilk bруtal рамный внедорожники Boulderʼni fosh qildi31.08, 02:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Elektromobil akkumulyatori qancha vaqt xizmat qiladi?
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkilamchi bozordagi Kia EV6: narxlar pasaydi va imkoniyatlar kengaydi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
BYD Yangwang U7 elektromobili oʻta ogʻir sinovdan oʻtdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi
Range Rover qanday qilib Rolls-Royce bilan raqobat qila oladi