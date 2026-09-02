Tarixiy inqiroz: Volkswagen 4 ta yirik zavodni yopib, 40 ming xodimni qisqartirmoqchi
Jahon avtomobil sanoatining ramzi va Yevropaning eng yirik avtokonserni hisoblangan Volkswagen o‘z tarixidagi eng chuqur tizimli inqirozga yuz tutmoqda. Germaniyaning nufuzli WirtschaftsWoche nashri qo‘liga tushgan maxfiy strategik hujjatga ko‘ra, avtogigant rahbariyati kutilmagan va keskin qadamga qo‘l urdi: kompaniya Germaniyaning o‘zidagi to‘rtta yirik avtozavodni butunlay yopish hamda qator modellarni qo‘shni davlatlarga ko‘chirish rejasini bir ovozdan ma’qulladi.
Maxfiy reja fosh bo‘ldi: Qaysi gigant zavodlar yopiladi?
Volkswagen kuzatuv kengashining 3—4 sentyabr kunlariga belgilangan yig‘ilishi uchun tayyorlangan maxfiy hisobot nemis avtosanoati uchun misli ko‘rilmagan zarba bo‘ldi. Rejaga muvofiq, to‘xtatiladigan korxonalar xronologiyasi quyidagicha belgilangan:
2031 yil: Emden va Svikkau shaharlaridagi konveyerlar to‘liq to‘xtatiladi;
2032 yil: Gannoverdagi yirik ishlab chiqarish majmuasi o‘z faoliyatini yakunlaydi;
2034 yil: Nekkarsulmdagi avtozavod yopiladi.
Hisob-kitoblarga ko‘ra, to‘xtatilishi rejalashtirilayotgan mazkur to‘rt korxonaning o‘zida qariyb 40 ming nafar ishchi-xizmatchi mehnat qilmoqda. Bundan tashqari, bosh direktor Oliver Blyumning «Zielbild 2030» transformatsiya rejasiga binoan, konsern bo‘yicha butun dunyo bo‘ylab 100 mingga yaqin ish o‘rni (xodimlarning 15 foizi) qisqartirilishi kutilmoqda.
Ishlab chiqarish Sharqiy Yevropaga ko‘chiriladi
Konsernning maxfiy bayonotida vaziyat ochiq-oydin baholangan: «Mavjud biznes modellari va tuzilmalari endilikda Volkswagen guruhining uzoq muddatli raqobatbardoshligi va daromadliligini ta’minlay olmaydi».
Energiya resurslari, yuqori soliqlar va qimmat ishchi kuchi tufayli Germaniyada avtomobillarni konveyerdan chiqarish o‘zini oqlamay qo‘ydi. Shu sababli nemis zavodidagi ayrim modellarni ishlab chiqarish nisbatan arzon va xarajatlari kamroq bo‘lgan qo‘shni davlatlarga — Chexiya, Slovakiya va Polshaga ko‘chiriladi. Germaniyaning o‘zida esa yangi zavodlar qurilmaydi.
Xitoy zarbasi: Nemis brendlarining sharqdagi qullashi
Volkswagen duch kelayotgan inqirozning asosiy sabablaridan biri — uning eng katta daromad manbai bo‘lgan Xitoy bozorini tez sur’atda boy berayotganidir. Mahalliy elektromobillar va texnologik kompaniyalarning bozorni egallashi Yevropa brendlarini chetga surib tashlamoqda.
2026 yilning ikkinchi choragi yakunlariga ko‘ra:
Volkswagen eng katta talafotni ko‘rdi: savdo hajmi xitoy bozorida birdaniga 36,6 foizga qulab, 424 300 dona avtomobilgacha tushib ketdi;
BMW va Mini savdosida 30 foizlik keskin pasayish qayd etildi;
Mercedes-Benz ham Osiyo bozoridagi talabning haddan tashqari zaiflashuviga duch keldi.
Sanoat tahlilchilarining ta’kidlashicha, bu muammo umumiy iqtisodiy inqiroz bilan emas, balki Xitoy avtosanoatining misli ko‘rilmagan darajada kuchayib, nemis sifati va brendini raqobatda yengib borayotgani bilan izohlanadi.
Bir paytlar dunyo mashinasozligining cho‘qqisi bo‘lgan nemis avtogiganti endilikda o‘z vatanida zavodlarni yopish va xarajatlarni keskin qisqartirish hisobiga tirik qolish kurashini olib bormoqda.
Sizningcha, an’anaviy sifati bilan mashhur bo‘lgan Volkswagen o‘z inqirozini yengib o‘ta oladimi yoki yaqin yillarda jahon avtobozorini Xitoy brendlari butkul o‘z nazoratiga oladimi? Fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…