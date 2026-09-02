Kutilmagan iste’fo: Ilyos Zeytullayev va uning shtabi «Bunyodkor»ni tark etdi
O‘zbekiston Superligasida ishtirok etayotgan Toshkentning «Bunyodkor» klubida kutilmagan jiddiy o‘zgarish ro‘y berdi. Poytaxt jamoasi bosh murabbiyi Ilyos Zeytullayev hamda uning xorijlik mutaxassislardan iborat murabbiylar shtabi o‘z lavozimidan ozod etildi. Klub matbuot xizmati tomonlar o‘zaro kelishuv asosida hamkorlikni to‘xtatganini rasman ma’lum qildi.
O‘zaro kelishuv asosidagi xayrlashuv: Kimlar ketdi?
«Bunyodkor» klubi tarqatgan rasmiy bayonotga ko‘ra, murabbiylar shtabi o‘z ixtiyori bilan iste’fo berishga qaror qilgan:
Ilyos Zeytullayev — bosh murabbiy;
Alessandro Spinoglio — murabbiy;
Andres Moauro — murabbiy;
Marko Nikodemo — murabbiy.
Klub ma’muriyati qiyin davrda jamoani qabul qilib olgan mutaxassislarga alohida minnatdorlik bildirdi:
«Biz Ilyos Bekirovich va uning yordamchilariga qiyin damlarda jamoaning kelajagi uchun amalga oshirgan samarali ishlari, mehnati, fidoyiligiga minnatdorchilik bildirgan holda mutaxassislarning kelgusi murabbiylik faoliyatiga omad-zafarlar tilab qolamiz».
«Qaldirg‘ochlar» yangi yetakchi qidiruvida: Keyingi qadam qanday bo‘ladi?
Italiya futboli maktabi tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Ilyos Zeytullayev «Bunyodkor» tizginini o‘z qo‘liga olgach, tarkibga zamonaviy taktik yondashuvlarni olib kirishga harakat qildi. Biroq Superligadagi shiddatli raqobat va kutilgan natijalarning barqaror bo‘lmagani ushbu iste’foni tezlashtirgan asosiy omillardan biri sifatida ko‘rilmoqda.
Hozircha klub rahbariyati bosh murabbiylik postini kim egallashini e’lon qilmadi. Tarkib mahalliy tajribali kadrlarga ishonib topshiriladimi yoki klub yana chet ellik murabbiy nomzodiga to‘xtaladimi — bu masala yaqin kunlarda oydinlashishi kutilmoqda.
Sizningcha, Ilyos Zeytullayevning iste’fosi «Bunyodkor» uchun to‘g‘ri qaror bo‘ldimi va jamoani qiyin vaziyatdan olib chiqish uchun yangi bosh murabbiy sifatida qaysi mutaxassisni ko‘rishni xohlardingiz? Fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!
…