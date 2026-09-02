Kutilmagan iste’fo: Ilyos Zeytullayev va uning shtabi «Bunyodkor»ni tark etdi

·0·Sport
Kutilmagan iste’fo: Ilyos Zeytullayev va uning shtabi «Bunyodkor»ni tark etdi

O‘zbekiston Superligasida ishtirok etayotgan Toshkentning «Bunyodkor» klubida kutilmagan jiddiy o‘zgarish ro‘y berdi. Poytaxt jamoasi bosh murabbiyi Ilyos Zeytullayev hamda uning xorijlik mutaxassislardan iborat murabbiylar shtabi o‘z lavozimidan ozod etildi. Klub matbuot xizmati tomonlar o‘zaro kelishuv asosida hamkorlikni to‘xtatganini rasman ma’lum qildi.

O‘zaro kelishuv asosidagi xayrlashuv: Kimlar ketdi?

«Bunyodkor» klubi tarqatgan rasmiy bayonotga ko‘ra, murabbiylar shtabi o‘z ixtiyori bilan iste’fo berishga qaror qilgan:

  • Ilyos Zeytullayev — bosh murabbiy;

  • Alessandro Spinoglio — murabbiy;

  • Andres Moauro — murabbiy;

  • Marko Nikodemo — murabbiy.

Klub ma’muriyati qiyin davrda jamoani qabul qilib olgan mutaxassislarga alohida minnatdorlik bildirdi:

«Biz Ilyos Bekirovich va uning yordamchilariga qiyin damlarda jamoaning kelajagi uchun amalga oshirgan samarali ishlari, mehnati, fidoyiligiga minnatdorchilik bildirgan holda mutaxassislarning kelgusi murabbiylik faoliyatiga omad-zafarlar tilab qolamiz».

«Qaldirg‘ochlar» yangi yetakchi qidiruvida: Keyingi qadam qanday bo‘ladi?

Italiya futboli maktabi tarbiyalanuvchisi bo‘lgan Ilyos Zeytullayev «Bunyodkor» tizginini o‘z qo‘liga olgach, tarkibga zamonaviy taktik yondashuvlarni olib kirishga harakat qildi. Biroq Superligadagi shiddatli raqobat va kutilgan natijalarning barqaror bo‘lmagani ushbu iste’foni tezlashtirgan asosiy omillardan biri sifatida ko‘rilmoqda.

Hozircha klub rahbariyati bosh murabbiylik postini kim egallashini e’lon qilmadi. Tarkib mahalliy tajribali kadrlarga ishonib topshiriladimi yoki klub yana chet ellik murabbiy nomzodiga to‘xtaladimi — bu masala yaqin kunlarda oydinlashishi kutilmoqda.

Sizningcha, Ilyos Zeytullayevning iste’fosi «Bunyodkor» uchun to‘g‘ri qaror bo‘ldimi va jamoani qiyin vaziyatdan olib chiqish uchun yangi bosh murabbiy sifatida qaysi mutaxassisni ko‘rishni xohlardingiz? Fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiNursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdiBugun, 19:28APLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariAPLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariBugun, 18:33«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdi«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdiBugun, 18:24Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tgandan so‘ng ilk bayonotini berdiEnso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tgandan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 18:23Katta jang oldidan: Nursulton Ro‘ziboyev rasmiy media tadbirida paydo bo‘ldiKatta jang oldidan: Nursulton Ro‘ziboyev rasmiy media tadbirida paydo bo‘ldiBugun, 15:51Erling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiErling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiBugun, 12:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi