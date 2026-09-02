Bir davr yakuni: Mourino Messining terma jamoadan ketganiga munosabat bildirdi
Jahon futboli tarixidagi eng buyuk sahifalardan biri rasman yopildi. Argentina milliy terma jamoasi sardori va yetakchisi Lionel Messi xalqaro miqyosdagi faoliyatiga yakun yasaganini e’lon qildi. Ushbu tarixiy voqelikka «Real Madrid» bosh murabbiyi Joze Mourino ham befarq qolmadi va azaliy raqibining faoliyatini yuqori baholab, samimiy munosabat bildirdi.
«Unutilmas faoliyat»: Mourinoning hurmat va e’tirofi
Messining ijtimoiy tarmoqlardagi xayrlashuv posti ostida izoh qoldirgan portugaliyalik mutaxassis argentinalik yulduzning jahon futbolidagi o‘rni beqiyos ekanini ta’kidladi:
«Zo‘r va unutilmas xalqaro faoliyat bilan tabriklayman. Keyingi Amerika kubogi va jahon chempionati butunlay boshqacha bo‘ladi».
Bir paytlar Ispaniya chempionatida «Barselona» va «Real» to‘qnashuvlarida keskin qarama-qarshilikda bo‘lgan mutaxassisning bunday iliq so‘zlari muxlislar tomonidan ikki buyuk futbol arbobi o‘rtasidagi ulkan hurmat ramzi sifatida qabul qilindi.
2005 yildan boshlangan sayohat: Messining hayratlanarli statistikasi
Lionel Messi «albiseleste» (oq-moviylar) libosida ilk bor 2005 yilda maydonga tushgan bo‘lib, 20 yildan ortiq vaqt davomida terma jamoaning mutlaq yetakchisi bo‘lib keldi. Uning xalqaro ko‘rsatkichlari zamonaviy futbol uchun yangilash deyarli imkonsiz bo‘lgan rekordga aylandi:
207 ta uchrashuv: Barcha rasmiy va o‘rtoqlik bahslarini hisobga olgan holda;
125 ta gol: Terma jamoa tarixidagi eng yaxshi to‘purar;
68 ta golli uzatma: Jamoadoshlari uchun yaratilgan yuqori xavfli vaziyatlar.
Orzular ro‘yobi: To‘plangan bosh sovrinlar
Uzoq yillar davomida terma jamoa safida sovrin yuta olmagani sabab tanqidlarga uchragan Messi faoliyatining so‘nggi yillarida barcha mumkin bo‘lgan cho‘qqilarni zabt etdi:
2021 va 2024 yillar: Amerika kubogi (Copa América) bosh sovrini;
2022 yil: Qatarda bo‘lib o‘tgan Jahon chempionati g‘olibligi va mundialning eng yaxshi futbolchisi maqomi;
2022 yil: Yevropa va Janubiy Amerika chempionlari o‘rtasidagi «Finalissima» sovrini.
Lionel Messining ketishi bilan nafaqat Argentina terma jamoasida, balki butun jahon futbolida katta bir davr poyoniga yetdi. Kelgusi yirik musobaqalar endi uning ishtirokisiz o‘tadi.
Sizningcha, Lionel Messi Argentina libosidagi qaysi o‘yini yoki goli bilan futbol tarixida eng yorqin iz qoldirdi? Usiz oq-moviylar kelgusi jahon chempionatida o‘z maqomini saqlab qola oladimi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!
…