Nogironlarga jinsiy zo‘ravonlik qilgan rahbar 15 yilga qamaldi

·0·Dunyo
Nogironlarga jinsiy zo‘ravonlik qilgan rahbar 15 yilga qamaldi

Janubiy Koreyada nogironligi bo‘lgan shaxslar parvarishlanadigan muassasaning sobiq rahbari og‘ir jinoyatda aybdor deb topilib, 15 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi.

BBC xabar berishicha, Inchxon shahridagi Sekdongvon muassasasini boshqargan, familiyasi Kim deb ko‘rsatilgan sobiq rahbar uch nafar tarbiyalanuvchiga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik sodir etgani uchun sudlangan.

Mazkur ish bo‘yicha tergov o‘tgan yil fevral oyida boshlangan. Shundan so‘ng huquq-tartibot idoralari muassasa rahbariga nisbatan bildirilgan da’volarni o‘rganishga kirishgan.

Hodisa keng ko‘lamli tekshiruvlarga ham sabab bo‘ldi. Janubiy Koreya hukumati mamlakat hududida nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun xizmat ko‘rsatuvchi 1 507 ta parvarish muassasasini tekshirgan. Natijada ularning 33 tasida ehtimoliy zo‘ravonlik holatlari aniqlangan.

Bundan tashqari, Gangxva okrugi buyurtmasi asosida o‘tkazilgan maxsus baholashda Sekdongvonning hozirgi va sobiq 20 nafar ayol tarbiyalanuvchisi zo‘ravonlikdan jabrlangan bo‘lishi mumkinligi ma’lum bo‘lgan.

Janubiy Koreya Bosh vaziri Kim Min Sok bu holatni jiddiy muammo sifatida baholab, bunday voqealar davlat va jamiyat oldidagi muhim vazifalarni yana bir bor kun tartibiga olib chiqishini ta’kidlagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Bugun, 15:31Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldiMarsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldiBugun, 13:43Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?Qozog‘istonga kirish qoidalari o‘zgarmoqda: o‘zbekistonliklar nima qiladi?Bugun, 12:16Dubaydagi Burj Xalifa O‘zbekiston bayrog‘i ranglarida yoritildiDubaydagi Burj Xalifa O‘zbekiston bayrog‘i ranglarida yoritildiBugun, 10:30115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdi115 yoshli yapon ayoli uzoq umr sirini ochib, vafot etdiBugun, 09:54200 ming dollarlik olmosni og‘ziga yashirgan sayyoh qamaldi200 ming dollarlik olmosni og‘ziga yashirgan sayyoh qamaldiBugun, 09:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!