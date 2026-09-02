Germaniya energetikasida bir kunda 2 ta yirik diversiya: Elektr stansiyalari to‘xtatildi

·0·Dunyo
Germaniya energetikasida bir kunda 2 ta yirik diversiya: Elektr stansiyalari to‘xtatildi

Germaniya energetika xavfsizligi tizimi bir vaqtning o‘zida mamlakatning qarama-qarshi hududlarida sodir etilgan ikkita maqsadli qo‘poruvchilik oqibatida jiddiy zarbaga uchradi. Noma’lum shaxslar tomonidan amalga oshirilgan harakatlar ikkita yirik ko‘mir elektr stansiyasining to‘xtab qolishiga sabab bo‘ldi. Oqibatda mamlakatda qisqa muddatli, ammo keskin elektr energiyasi taqchilligi yuzaga kelib, disbalans narxi bir MVt-soat uchun birdaniga 5 ming yevrogacha ko‘tarilib ketdi.

Reynland va Sharqiy Germaniyadagi hujumlar: Korxonalar qanday to‘xtatildi?

Bloomberg bergan ma’lumotlarga ko‘ra, hodisalar puxta rejalashtirilgan qo‘poruvchilik ko‘rinishiga ega:

  • G‘arbdagi sabotaj: Eng yirik hodisa Germaniyaning sanoat markazi hisoblangan Reynland hududida yuz berdi. Noma’lum shaxslar havo elektr uzatish liniyasiga qasddan kabellar uloqtirib, qisqa tutashuv keltirib chiqargan. Natijada RWE kompaniyasiga qarashli, umumiy quvvati 4,2 GVt bo‘lgan ko‘mir elektr stansiyasining beshta energobloki avtomatik tarzda tarmoqdan uzilgan. Shimoliy Reyn — Vestfaliya ichki ishlar vaziri Gerbert Royl holatni keskin qoralab: «Bu qasddan qilingan. Bunday qadamga qo‘l urgan kimsa to‘g‘ridan to‘g‘ri davlatimizga hujum qilmoqda», deya bayonot berdi.

  • Sharqdagi portlashlar: Xuddi shu kuni ertalab Sharqiy Germaniyada noma’lum shaxslar qo‘lbola portlovchi snaryadlar yordamida bir nechta yuqori voltli liniyalarga shikast yetkazgan. Buning oqibatida Yenshvalde shahridagi LEAG ko‘mir elektr stansiyasi faoliyati vaqtincha izdan chiqdi.

Germaniya huquq-tartibot idoralari mazkur ikki voqea o‘rtasidagi aloqalarni o‘rganmoqda. Hozirda tergov tashqi davlatlar sabotaji, radikal so‘l ekstremistik tashkilotlar faoliyati hamda terrorizm versiyalarini ko‘rib chiqmoqda.

Berlin ayblovlari va Putinning javobi: «Ichki inqiroz niqobi»

Berlin rasmiylari hozircha to‘g‘ridan to‘g‘ri ayblovlar qo‘yishdan tiyilmoqda, biroq avvalroq Leypsig aeroportida qurol ortilgan yuk samolyotlari yaqinida dronlar aniqlanganda dalillarsiz Moskvani ayblagan edi.

Rossiya prezidenti Vladimir Putin Bishkekdagi matbuot anjumanida Germaniyadagi energetik favqulodda holatlar va antirossiya ayblovlariga munosabat bildirdi:

«Germaniya rasmiylarining bunday harakatlari, avvalambor, mamlakat ichki siyosiy vaziyati bilan bog‘liq deb o‘ylayman. Kanslerning siyosiy mavqeyi juda murakkab, u o‘z fuqarolari ishonchini yo‘qotgan. Sababi u milliy manfaatlarni himoya qilish o‘rniga ularni savdoga qo‘ymoqda: iqtisodiyotda yaqqol xatolar bor, korxonalar yopilyapti, ish o‘rinlari qisqarmoqda, turmush darajasi pasaymoqda. Bu muammolarni oqlash uchun faqat «tajovuzkor Rossiya»ga qarshi kurash niqobi kerak bo‘lib qolgan».

Putin, shuningdek, o‘z vaqtida «Shimoliy oqim» quvurlari portlatilishida ham Rossiya ayblanganini eslatib, Yevropaga gaz sotishdan manfaatdor tomon o‘z infratuzilmasini portlatmasligi mantiqan ravshan ekanini qo‘shimcha qildi.

Yevropaning eng yirik iqtisodiyoti hisoblangan Germaniyada kritik infratuzilmaga qarshi bu kabi diversiyalar mamlakat sanoati va energiya xavfsizligi qanchalik zaiflashib qolganini ko‘rsatmoqda.

Sizningcha, Germaniya energotizimidagi bu qo‘poruvchilik harakatlari ortida qaysi kuchlar turibdi: tashqi geosiyosiy raqiblarmi yoki mamlakatning ichki yashil energetika siyosatidan norozi ekstremistik guruhlar? Mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy neft giganti Rossiya xomashyosini «supurib olmoqda»: Xususiy zavodlar xomashyosiz qoldiXitoy neft giganti Rossiya xomashyosini «supurib olmoqda»: Xususiy zavodlar xomashyosiz qoldiBugun, 20:49Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Bugun, 20:44Siyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiSiyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiBugun, 20:35Berlin bilan diplomatik nizo: Germaniyaning qaroridan so‘ng Rossiyadan keskin javobBerlin bilan diplomatik nizo: Germaniyaning qaroridan so‘ng Rossiyadan keskin javobBugun, 20:21Nogironlarga jinsiy zo‘ravonlik qilgan rahbar 15 yilga qamaldiNogironlarga jinsiy zo‘ravonlik qilgan rahbar 15 yilga qamaldiBugun, 19:21Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Bugun, 15:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!