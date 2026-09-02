Nursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdi
5 sentyabr kuni Fransiya poytaxti Parij shahrida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi nufuzli UFC turnirida oktagonga ko‘tariladigan hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyev bo‘lajak raqibi — britaniyalik yulduz Maykl «Venum» Peyj bilan to‘qnashuv tafsilotlari haqida ilk bor batafsil to‘xtaldi. O‘zbekistonlik jangchi ushbu bahs qanday tashkil etilgani, raqibning noodatiy uslubi hamda bir yil oldingi qiziqarli tasodif xususida ochiq gapirib berdi.
«UFC'ga qilgan murojaatim javobsiz qolmadi»
Ro‘ziboyevning ta’kidlashicha, u avvalgi jangi yakunlanishi bilanoq liga rahbariyatidan reytingning eng kuchli jangchilari bilan to‘qnashish imkoniyatini talab qilgan:
«To‘g‘ri, oxirgi jangimdan keyin o‘zim reytingda top-15dan raqib so‘ragan edim. UFC darrov Maykl Peyjni berdi. O‘zim bundan juda xursandman. Xudo xohlasa, shanba kuni muxlislarga chiroyli va mazmunli jang ko‘rsatishga harakat qilaman».
«Bellator»dan boshlangan kuzatuv: Peyjning noqulay uslubi
Nursulton britaniyalik fayterga shunchaki navbatdagi raqib sifatida qarayotgani yo‘q. U Peyjning faoliyatini ancha yillardan beri diqqat bilan kuzatib kelayotganini alohida qayd etdi:
Harakatchanlik va noodatiy stoyka: «Maykl Peyjning janglarini oldindan, «Bellator»da yurgan vaqtlaridan beri ko‘rib turaman. U bir joyda turmaydi, doimiy harakatda bo‘ladi. Juda noqulay stoykasi bor», — deya tan oladi Ro‘ziboyev.
Maxsus tayyorgarlik: Britaniyalik sportchining masofani his qilish va kutilmagan burchakdan zarba berish qobiliyatiga qarshi mashg‘ulot lagerida alohida taktik ishlanmalar olib borilgan.
Bir yil oldingi suhbat va amalga oshgan bashorat
Jangchi ushbu to‘qnashuv tasodifan yuzaga kelmaganini, bundan roppa-rosa bir yil oldin mahalliy mediada bu mavzu ko‘tarilganini eslab o‘tdi:
«Adashmasam, bir yil oldin O‘zbekistonda bir blogger shu Maykl Peyj bilan jang o‘tkazish ehtimoli haqida so‘ragan edi. «Agar shu jang amalga oshsa, zo‘r to‘qnashuv bo‘lardi» degan fikr bildirilgandi. O‘shanda o‘zimda ham qiziqish paydo bo‘lib: «Bo‘ladi, bu menga qiziq», deb javob bergandim. Mana, oradan bir yil o‘tib, UFC aynan shu raqibni ro‘baro‘ qildi. Shunga yarasha puxta tayyorlandim».
Muxlislarga murojaat va g‘alaba va’dasi
So‘zining yakunida Nursulton barcha vatandoshlari va MMA ixlosmandlariga murojaat qilib, ularni shanba oqshomida oktagon atrofida birlashishga chorladi:
«Xudo xohlasa, 5 sentyabr kuni jangim bo‘lib o‘tadi. Ko‘ringlar, tomosha qilinglar va qo‘llab-quvvatlanglar. Sizlarni chiroyli g‘alaba bilan xursand qilish uchun bor kuchimni ishga solaman».
Bu bahsdagi g‘alaba Ro‘ziboyevni to‘g‘ridan to‘g‘ri yarimo‘rta vazn toifasining eng kuchli 15 nafar jangchisi safiga olib chiqadi va chempionlik poygasiga yaqinlashtiradi.
Sizningcha, Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjning noodatiy harakatlarini parterda zararsizlantira oladimi yoki jang to‘liq davom etib, hakamlar qaroriga ko‘ra hal bo‘ladimi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…