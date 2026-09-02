Nursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdi

·6·Sport
Nursulton Ro‘ziboyev 5 sentyabrdagi katta jang oldidan ochiq bayonot berdi

5 sentyabr kuni Fransiya poytaxti Parij shahrida bo‘lib o‘tadigan navbatdagi nufuzli UFC turnirida oktagonga ko‘tariladigan hamyurtimiz Nursulton Ro‘ziboyev bo‘lajak raqibi — britaniyalik yulduz Maykl «Venum» Peyj bilan to‘qnashuv tafsilotlari haqida ilk bor batafsil to‘xtaldi. O‘zbekistonlik jangchi ushbu bahs qanday tashkil etilgani, raqibning noodatiy uslubi hamda bir yil oldingi qiziqarli tasodif xususida ochiq gapirib berdi.

«UFC'ga qilgan murojaatim javobsiz qolmadi»

Ro‘ziboyevning ta’kidlashicha, u avvalgi jangi yakunlanishi bilanoq liga rahbariyatidan reytingning eng kuchli jangchilari bilan to‘qnashish imkoniyatini talab qilgan:

«To‘g‘ri, oxirgi jangimdan keyin o‘zim reytingda top-15dan raqib so‘ragan edim. UFC darrov Maykl Peyjni berdi. O‘zim bundan juda xursandman. Xudo xohlasa, shanba kuni muxlislarga chiroyli va mazmunli jang ko‘rsatishga harakat qilaman».

«Bellator»dan boshlangan kuzatuv: Peyjning noqulay uslubi

Nursulton britaniyalik fayterga shunchaki navbatdagi raqib sifatida qarayotgani yo‘q. U Peyjning faoliyatini ancha yillardan beri diqqat bilan kuzatib kelayotganini alohida qayd etdi:

  • Harakatchanlik va noodatiy stoyka: «Maykl Peyjning janglarini oldindan, «Bellator»da yurgan vaqtlaridan beri ko‘rib turaman. U bir joyda turmaydi, doimiy harakatda bo‘ladi. Juda noqulay stoykasi bor», — deya tan oladi Ro‘ziboyev.

  • Maxsus tayyorgarlik: Britaniyalik sportchining masofani his qilish va kutilmagan burchakdan zarba berish qobiliyatiga qarshi mashg‘ulot lagerida alohida taktik ishlanmalar olib borilgan.

Bir yil oldingi suhbat va amalga oshgan bashorat

Jangchi ushbu to‘qnashuv tasodifan yuzaga kelmaganini, bundan roppa-rosa bir yil oldin mahalliy mediada bu mavzu ko‘tarilganini eslab o‘tdi:

«Adashmasam, bir yil oldin O‘zbekistonda bir blogger shu Maykl Peyj bilan jang o‘tkazish ehtimoli haqida so‘ragan edi. «Agar shu jang amalga oshsa, zo‘r to‘qnashuv bo‘lardi» degan fikr bildirilgandi. O‘shanda o‘zimda ham qiziqish paydo bo‘lib: «Bo‘ladi, bu menga qiziq», deb javob bergandim. Mana, oradan bir yil o‘tib, UFC aynan shu raqibni ro‘baro‘ qildi. Shunga yarasha puxta tayyorlandim».

Muxlislarga murojaat va g‘alaba va’dasi

So‘zining yakunida Nursulton barcha vatandoshlari va MMA ixlosmandlariga murojaat qilib, ularni shanba oqshomida oktagon atrofida birlashishga chorladi:

«Xudo xohlasa, 5 sentyabr kuni jangim bo‘lib o‘tadi. Ko‘ringlar, tomosha qilinglar va qo‘llab-quvvatlanglar. Sizlarni chiroyli g‘alaba bilan xursand qilish uchun bor kuchimni ishga solaman».

Bu bahsdagi g‘alaba Ro‘ziboyevni to‘g‘ridan to‘g‘ri yarimo‘rta vazn toifasining eng kuchli 15 nafar jangchisi safiga olib chiqadi va chempionlik poygasiga yaqinlashtiradi.

Sizningcha, Nursulton Ro‘ziboyev Maykl Peyjning noodatiy harakatlarini parterda zararsizlantira oladimi yoki jang to‘liq davom etib, hakamlar qaroriga ko‘ra hal bo‘ladimi? O‘z taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

APLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariAPLda transfer oynasi yopildi: 2026 yil yozining eng shov-shuvli bitimlariBugun, 18:33«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdi«Manchester Siti» rahbariyati Enso Fernandes transferiga rasmiy baho berdiBugun, 18:24Enso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tgandan so‘ng ilk bayonotini berdiEnso Fernandes «Manchester Siti»ga o‘tgandan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 18:23Katta jang oldidan: Nursulton Ro‘ziboyev rasmiy media tadbirida paydo bo‘ldiKatta jang oldidan: Nursulton Ro‘ziboyev rasmiy media tadbirida paydo bo‘ldiBugun, 15:51Erling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiErling Xolandning kelajagi: Ispaniya grandlari uni oʻziga jalb eta oladimiBugun, 12:37Alvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildiAlvaro Gonsales Krishtianu Ronaldu haqida nimalarni oshkor qildiBugun, 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
Emre Belezog‘lu Turkiyadagi limit va Shomurodov haqida portlovchi bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
«Nasaf»dan ketadimi? Ro‘ziqul Berdiyev «Navbahor»dan uchralgan mag‘lubiyatdan so‘ng kutilmagan bayonot berdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi