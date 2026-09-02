Berlin bilan diplomatik nizo: Germaniyaning qaroridan so‘ng Rossiyadan keskin javob
Moskva va Berlin o‘rtasidagi diplomatik munosabatlar eng keskin nuqtaga yetdi. Germaniya rasmiylari tomonidan Laypsig aeroportidagi hodisada Moskvaning qo‘li borligi da’vo qilinib, Rossiyaning Bonndagi Bosh konsulligi hamda Berlindagi Rossiya fan va madaniyat markazi (Rus uyi) faoliyati to‘xtatildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi 2 sentyabr kuni rasmiy bayonot berib, Germaniyaning bu qarorini «ochiq fitna» deb baholadi hamda Berlinga qarshi qat’iy javob choralari ko‘rilishidan ogohlantirdi.
Germaniya diplomati Rossiya TIVga chaqirtirildi
Mojaro ortidan Germaniya Federativ Respublikasining Rossiyadagi Muvaqqat ishlar vakili Bernd Finke zudlik bilan Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Diplomat bilan muloqot davomida Moskva rasmiy Berlinning barcha da’volarini qat’iyan rad etdi:
Rossiya tomoni Laypsig aeroportida yuz bergan deb aytilayotgan voqeaga Moskvani aloqador qilib ko‘rsatishga bo‘lgan urinishlarni mutlaqo to‘qima va asossiz deb atadi;
Bonndagi Bosh konsullik va Berlindagi madaniyat markazini yopish qarori bir necha avlod diplomatlari tomonidan qurilgan ikki tomonlama aloqalar poydevorini butkul vayron qilishga qaratilgan navbatdagi qadam sifatida baholandi;
Berlin ongli ravishda munosabatlarni keskinlashtirish yo‘lini tanlagani ta’kidlanib, bu harakatlar javobsiz qolmasligi va Moskva qat’iy choralar ko‘rishi rasman bildirildi.
Ichki inqiroz va tashqi ayblovlar: Putinning Mersga e’tirozi
Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Berlinning so‘nggi harakatlariga izoh berar ekan, Germaniyaning bunday tashqi siyosiy tajovuzkorligi ortida mamlakat ichidagi jiddiy muammolar yotganini ta’kidladi.
Putinning so‘zlariga ko‘ra, antirossiya bayonotlari va qarorlari nemis xalqining turmush darajasi pasayishi hamda federal kansler Fridrix Mersga bo‘lgan ishonchning keskin tushib ketishi fonida kuzatilmoqda. U Germaniyaning amaldagi rahbariyati o‘z milliy manfaatlarini himoya qilish o‘rniga ularni savdoga qo‘yayotganini urg‘uladi. Moskvani «gibrid hujumlar»da ayblashdan ko‘zlangan asosiy maqsad — mamlakatdagi iqtisodiy qiyinchiliklar va Rossiya bilan qarama-qarshilik siyosatini Germaniya aholisi oldida oqlash ekani qayd etildi.
Berlin va Moskva o‘rtasidagi madaniy hamda konsullik aloqalarining kesilishi ikki yirik davlatning diplomatik aloqalari tarixidagi eng past ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib qolmoqda.
Sizningcha, Germaniya va Rossiya o‘rtasidagi bu diplomatik keskinlik to‘liq aloqalarni uzish darajasigacha borib yetadimi yoki Berlin va Moskva murosa yo‘lini topa oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda bildiring!
…