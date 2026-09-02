Berlin bilan diplomatik nizo: Germaniyaning qaroridan so‘ng Rossiyadan keskin javob

·54·Dunyo
Berlin bilan diplomatik nizo: Germaniyaning qaroridan so‘ng Rossiyadan keskin javob

Moskva va Berlin o‘rtasidagi diplomatik munosabatlar eng keskin nuqtaga yetdi. Germaniya rasmiylari tomonidan Laypsig aeroportidagi hodisada Moskvaning qo‘li borligi da’vo qilinib, Rossiyaning Bonndagi Bosh konsulligi hamda Berlindagi Rossiya fan va madaniyat markazi (Rus uyi) faoliyati to‘xtatildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi 2 sentyabr kuni rasmiy bayonot berib, Germaniyaning bu qarorini «ochiq fitna» deb baholadi hamda Berlinga qarshi qat’iy javob choralari ko‘rilishidan ogohlantirdi.

Germaniya diplomati Rossiya TIVga chaqirtirildi

Mojaro ortidan Germaniya Federativ Respublikasining Rossiyadagi Muvaqqat ishlar vakili Bernd Finke zudlik bilan Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga chaqirildi. Diplomat bilan muloqot davomida Moskva rasmiy Berlinning barcha da’volarini qat’iyan rad etdi:

  • Rossiya tomoni Laypsig aeroportida yuz bergan deb aytilayotgan voqeaga Moskvani aloqador qilib ko‘rsatishga bo‘lgan urinishlarni mutlaqo to‘qima va asossiz deb atadi;

  • Bonndagi Bosh konsullik va Berlindagi madaniyat markazini yopish qarori bir necha avlod diplomatlari tomonidan qurilgan ikki tomonlama aloqalar poydevorini butkul vayron qilishga qaratilgan navbatdagi qadam sifatida baholandi;

  • Berlin ongli ravishda munosabatlarni keskinlashtirish yo‘lini tanlagani ta’kidlanib, bu harakatlar javobsiz qolmasligi va Moskva qat’iy choralar ko‘rishi rasman bildirildi.

Ichki inqiroz va tashqi ayblovlar: Putinning Mersga e’tirozi

Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Berlinning so‘nggi harakatlariga izoh berar ekan, Germaniyaning bunday tashqi siyosiy tajovuzkorligi ortida mamlakat ichidagi jiddiy muammolar yotganini ta’kidladi.

Putinning so‘zlariga ko‘ra, antirossiya bayonotlari va qarorlari nemis xalqining turmush darajasi pasayishi hamda federal kansler Fridrix Mersga bo‘lgan ishonchning keskin tushib ketishi fonida kuzatilmoqda. U Germaniyaning amaldagi rahbariyati o‘z milliy manfaatlarini himoya qilish o‘rniga ularni savdoga qo‘yayotganini urg‘uladi. Moskvani «gibrid hujumlar»da ayblashdan ko‘zlangan asosiy maqsad — mamlakatdagi iqtisodiy qiyinchiliklar va Rossiya bilan qarama-qarshilik siyosatini Germaniya aholisi oldida oqlash ekani qayd etildi.

Berlin va Moskva o‘rtasidagi madaniy hamda konsullik aloqalarining kesilishi ikki yirik davlatning diplomatik aloqalari tarixidagi eng past ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib qolmoqda.

Sizningcha, Germaniya va Rossiya o‘rtasidagi bu diplomatik keskinlik to‘liq aloqalarni uzish darajasigacha borib yetadimi yoki Berlin va Moskva murosa yo‘lini topa oladimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda bildiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy neft giganti Rossiya xomashyosini «supurib olmoqda»: Xususiy zavodlar xomashyosiz qoldiXitoy neft giganti Rossiya xomashyosini «supurib olmoqda»: Xususiy zavodlar xomashyosiz qoldiBugun, 20:49Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Yevropada yangi energetik zarba: Yamal gazining katta oqimi Osiyoga burildi!Bugun, 20:44Siyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiSiyosiy nayrang: Pashinyan Putin bilan uchrashuvda YEIga intilish «strategik tanlov emas»ligini aytdiBugun, 20:35Nogironlarga jinsiy zo‘ravonlik qilgan rahbar 15 yilga qamaldiNogironlarga jinsiy zo‘ravonlik qilgan rahbar 15 yilga qamaldiBugun, 19:21Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Sayyoraning eng seryomg‘ir davlatlari reytingi e’lon qilindi...Bugun, 15:31Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldiMarsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldiBugun, 13:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Ronalduning asr to‘yi: marosim o‘tkaziladigan joy va tafsilotlar
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
Elektr ustuniga chiqqan ulkan ilon elektr toki urishi oqibatida halok bo‘ldi
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!
95 foizlik go‘zallik: Amerikalik aktrisa Emma Stoun dunyodagi eng go‘zal ayol deb topildi!